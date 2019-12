Data válcují vánoční SMS. Češi si blahopřejí přes sociální sítě

Češi o Štědrém dnu volali mírně více než v loňském roce. Odeslali však méně textových SMS zpráv. Mnohem více i letos využívali sociální sítě a e-mail, což dokládá meziroční růst přenosu dat o mnoho desítek procent na rekordní hodnoty.

Samozřejmě samotná textová komunikace, která se přesunula z SMS na jiné platformy, by datový provoz nezvedla. Jenže dnes se hojně posílají fotky pořízené přímo mobilem nebo jiné obrázky. To klasické SMS neumí a multimediální zprávy (MMS) jsou poměrně drahé, jedna vyjde okolo pěti korun. Ostatně, tento trend je patrný již několik let.

„V síti O2 o letošním Štědrém dnu padl vánoční rekord v objemu přenesených dat. Díky novým tarifům a rostoucímu podílu chytrých telefonů stoupá datový provoz po celý rok a ani Štědrý den nebyl výjimkou. Zákazníci využili o 110 procent více dat než o loňských Vánocích,“ uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová.

V úterý 24. prosince síť O2 spojila také 13,4 milionu hovorů, o dvě procenta více než před rokem, a přenesla 15,7 milionu SMS. To byl meziroční pokles o 14 procent. Nejvíce si lidé prostřednictvím mobilů přáli ještě před svátečním obědem. Nejvytíženější hodina byla mezi 10:00 a 11:00 dopoledne, kdy síť O2 spojila zhruba 1,5 milionu hovorů a zpracovala 1,5 milionu odeslaných SMS.

Počet hovorů v síti T-Mobile byl na Štědrý den výrazně nižší než během běžného všedního dne. Češi v ní uskutečnili necelých 16 milionů hovorů, o dvě procenta více než v roce 2018. Naproti tomu objem štědrodenních zpráv, zvláště multimediálních, byl mnohem vyšší než ve všední den (více než 19 milionů, resp. 561 000). Ale i tak je patrné, že obliba této formy komunikace klesá, počet textových zpráv se meziročně snížil o 12 procent, počet MMS byl nižší o tři procenta. Nejvíce textových zpráv lidé odeslali mezi 9:00 až 09:15 (zhruba 490 000), nejrušnější MMS čtvrthodina nastala těsně před 13:00.

Naopak datový provoz i u T-Mobile opět meziročně vzrostl, a to o 43 procent. Lidé data využívali intenzivněji než ve všední den už od osmé ranní, nejvíce pak ve čtvrthodině 21:45 až 22:00, uvedla mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

U Vodafonu během letošního Štědrého dne vzrostlo využití datových služeb o 63 procent. Největší provoz byl zaznamenán mezi 21:00 a 22:00. Počet spojených hovorů proti předchozím Vánocům narostl o deset procent, naopak počet poslaných SMS zpráv klesl o 11 procent. Snížil se meziročně i počet odeslaných MMS zpráv.