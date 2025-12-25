Pokud vám nepřišla na Vánoce žádná SMS, tak vlastně máte trendy život

Jan Matura
  13:51
Operátoři se tradičně pochlubili provozem v mobilních sítích na Štědrý den. Tedy pochlubily se Vodafone a T-Mobile, O2 naopak dalo nahlédnout do své geolokační analýzy, aby prozradilo, že na Štědrý den bylo v obchodech více mužů než žen.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V letech 2006 až 2012 proteklo tuzemskými mobilními sítěmi na Vánoce vždy přes 68 milionů SMS, respektive v roce 2009 jich bylo dokonce přes 75 milionů. Letos můžeme celkový počet jen odhadovat, ale jen těžko jich bylo víc než 14 milionů. Tedy maximálně pětina rekordního výsledku z roku 2009, spíš méně.

Přesná čísla neznáme, protože operátor O2 je už druhým rokem nezveřejňuje. Sítí T-Mobile podle mluvčí Patrície Šedivé proteklo na Štědrý den 4,6 milionu SMS, sítí Vodafone pak podle mluvčího Ioannise Papadopoulose 3,66 milionu (údaje za SMS odeslané z mobilů, další dva miliony jich lidé poslali z aplikací). Výsledky u O2 by měly bý podobné, tedy čtyři až pět milionů SMS.

Kdysi byla vánoční (či novoroční) SMS zcela běžná a to jak v neformální, tak i formální rovině. Firmy přály zákazníkům, lidé blízkým i vzdáleným příbuzným či kamarádům. Dnes se taková přáni přesunula na sociální sítě či do mailu. I proto operátoři každoročně hlásí zvýšený vánoční provoz v datové síti.

Vodafone v tomto směru hlásí zvýšení provozu meziročně o 27 procent na 2 500 TB, T-Mobile hlásí stejný meziroční nárůst, ale bez konkrétního čísla. Hovory klesají meziročně jen mírně, u Vodafonu o pět procent, u T-Mobile o 2,5 procenta. T-Mobile přenesl na Štědrý den téměř 14 milionů hovorů, u Vodafonu to bylo přes 10 milionů. Špička provozu je stejná, u obou operátorů je to dopoledne před obědem.

Zajímavostí je, že u T-Mobile se nejvíce volá první školní den, letos tedy 1. září. Vodafone se zase pochlubil tím, že 78 procent všech hovorů proběhlo přes technologii VoLTE, tedy přes datovou část mobilní sítě.

Operátor O2 místo statistik provozu zveřejnil zajímavou geolokační datovou analýzu, z které vyplývá, že většinovým nakupujícím na Štědrý den je muž a to v poměru 56 ku 44 procentům. Za celé adventní období to podle Petra Netolického z O2 kompetenčního centra pro umělou inteligenci Dataclair.ai bylo naopak: Ženy tvořily 52 procent nakupujících.

Na Štědrý den bylo v obchodních centrech nejvíce lidí mezi devátou a jedenáctou hodinou, dodejme, že otvírací doba velkých obchodů končila ve 12:00. Nejvíce lidí bylo podle O2 v obchodních centrech v pondělí 22. prosince, kdy návštěvnost stoupla oproti běžnému prosincovému pondělí o 44 procent a oproti víkendu o 27 procent.

Zajímavé pak jistě je, že o druhém adventním víkendu návštěvnost obchodních center klesla o procento v porovnání s prvním adventním víkendem. Třetí naopak zaznamenal nárůst návštěvnosti ve srovnání s prvním adventním víkendem o 11 procent a čtvrtý o 15 procent.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Výhled z této BTS nás nadchl i za tmy. Dechberoucí pohledy na perlu Moravy

Výhledy od BTS operátora O2 v Olomouci na Horním náměstí

Letošní putování po základnových stanicích zakončíme fotoreportáží z významného města. Po dlouhá staletí bylo přirozeným centrem Moravy, patřilo mezi nejvýznamnější královská města, sídlí v něm...

Tenoučký telefon za parádní cenu. Test Motoroly Edge 70

Motorola Edge 70

Tenké telefony jsou letošním trendem, na který reaguje čím dál víc výrobců. Nově s takovým modelem dorazila také značka Motorola a v jejím podání jde o velice povedený mobil. Navíc je v akci s...

Když se na smartphonu šetří až příliš, najdete pod stromečkem toto

ilustrační snímek

Skoro jako přes kopírák. Nejlevnější smartphony si jsou výbavou a parametry hodně podobné. Ale na druhou stranu, pokud nejste nároční, základní práci zastanou, a když pustíte o několik stovek víc,...

Má džínový oblek a „repráky hýr“. Toto je celkem neobvyklý mobil

Poco F8 Ultra

Nový nezvykle prémiový smartphone se objevil v nabídce značky Poco. Telefon se chlubí špičkovou výbavou, ale hlavně také dvěma unikátními prvky výbavy: extra reproduktorem značky Bose a v jedné z...

Pořídíte si zadní displej na iPhone? Konkurence je má už z výroby

iPhone Pocket

V mobilech se začíná objevovat prvek, který sice vypadá dobře, ale jeho využitelnost je hodně specifická. Řeč je o zadním displeji a podle všeho se s ním budeme setkávat čím dál častěji. Majitelům...

Pokud vám nepřišla na Vánoce žádná SMS, tak vlastně máte trendy život

Ilustrační snímek

Operátoři se tradičně pochlubili provozem v mobilních sítích na Štědrý den. Tedy pochlubily se Vodafone a T-Mobile, O2 naopak dalo nahlédnout do své geolokační analýzy, aby prozradilo, že na Štědrý...

25. prosince 2025  13:51

Výhled z této BTS nás nadchl i za tmy. Dechberoucí pohledy na perlu Moravy

Výhledy od BTS operátora O2 v Olomouci na Horním náměstí

Letošní putování po základnových stanicích zakončíme fotoreportáží z významného města. Po dlouhá staletí bylo přirozeným centrem Moravy, patřilo mezi nejvýznamnější královská města, sídlí v něm...

25. prosince 2025

Zvířátka z lesa natočila hudební klip. Je z toho vánoční spot Applu

Vánoční spot Apple

K předvánoční době patří vánočně laděné spoty. Ty pravidelně zveřejňují i dva největší technologičtí rivalové nejen na poli smartphonů. Tedy společnosti Apple a Samsung. Podívejte se, jak pojaly ty...

24. prosince 2025

I s jedním foťákem kouzlí. iPhone Air je dobrý fotomobil, říká test

Apple iPhone Air

Ultra tenký iPhone Air má ve výbavě určité kompromisy, které v důsledku znamenají malý zájem zákazníků. Jak ale ukazují různé testy a zkušenosti, těchto kompromisů se většina běžných uživatelů bát...

23. prosince 2025

Má džínový oblek a „repráky hýr“. Toto je celkem neobvyklý mobil

Poco F8 Ultra

Nový nezvykle prémiový smartphone se objevil v nabídce značky Poco. Telefon se chlubí špičkovou výbavou, ale hlavně také dvěma unikátními prvky výbavy: extra reproduktorem značky Bose a v jedné z...

22. prosince 2025

Tenoučký telefon za parádní cenu. Test Motoroly Edge 70

Motorola Edge 70

Tenké telefony jsou letošním trendem, na který reaguje čím dál víc výrobců. Nově s takovým modelem dorazila také značka Motorola a v jejím podání jde o velice povedený mobil. Navíc je v akci s...

21. prosince 2025

Evropská firma chystá evropský smartphone. Jenže vlastně nemá šanci

Jolla Phone

Evropské firmy se na poli chytrých telefonů neuchytily. Ano, v „dřevních dobách“ smartphonů jim vládla Nokia, ale trend ještě v první dekádě našeho tisíciletí začali udávat jiní. A tak evropské...

20. prosince 2025

Řežou se mezi sebou, někteří i sami sebe. Jediný výrobce smartphonů se může smát

Premium
ilustrační snímek

Výrobci smartphonů s Androidem to nemají snadné. Konkurence je obrovská, v některých segmentech trhu si jsou v podstatě všechny modely naprosto podobné. Často tak rozhodují už jen slevy. Paradoxně...

20. prosince 2025

Na stovkách míst skončí mobilní temno. Rychlejší pokrývání sráží byrokracie

Ilustrační snímek

Už loni začali mobilní operátoři budovat pokrytí na více než 500 takzvaných bílých místech. Tedy v lokalitách, kde dosud nefungovalo mobilní spojení. Těch je v Česku evidováno 1 800. Některé z nich...

19. prosince 2025  12:51

Pořídíte si zadní displej na iPhone? Konkurence je má už z výroby

iPhone Pocket

V mobilech se začíná objevovat prvek, který sice vypadá dobře, ale jeho využitelnost je hodně specifická. Řeč je o zadním displeji a podle všeho se s ním budeme setkávat čím dál častěji. Majitelům...

19. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Když se na smartphonu šetří až příliš, najdete pod stromečkem toto

ilustrační snímek

Skoro jako přes kopírák. Nejlevnější smartphony si jsou výbavou a parametry hodně podobné. Ale na druhou stranu, pokud nejste nároční, základní práci zastanou, a když pustíte o několik stovek víc,...

18. prosince 2025

Evropou se začínají valit snové neomezené tarify. Stojí za nimi banka

Ilustrační snímek

Neobanka Revolut po měsících čekání spustila službu Revolut Mobile. Zaváděcí tarif přináší neomezené služby za zlomek ceny, kterou za datově neomezené tarify platí zákazníci tuzemských operátorů. V...

17. prosince 2025  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.