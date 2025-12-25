V letech 2006 až 2012 proteklo tuzemskými mobilními sítěmi na Vánoce vždy přes 68 milionů SMS, respektive v roce 2009 jich bylo dokonce přes 75 milionů. Letos můžeme celkový počet jen odhadovat, ale jen těžko jich bylo víc než 14 milionů. Tedy maximálně pětina rekordního výsledku z roku 2009, spíš méně.
Přesná čísla neznáme, protože operátor O2 je už druhým rokem nezveřejňuje. Sítí T-Mobile podle mluvčí Patrície Šedivé proteklo na Štědrý den 4,6 milionu SMS, sítí Vodafone pak podle mluvčího Ioannise Papadopoulose 3,66 milionu (údaje za SMS odeslané z mobilů, další dva miliony jich lidé poslali z aplikací). Výsledky u O2 by měly bý podobné, tedy čtyři až pět milionů SMS.
Kdysi byla vánoční (či novoroční) SMS zcela běžná a to jak v neformální, tak i formální rovině. Firmy přály zákazníkům, lidé blízkým i vzdáleným příbuzným či kamarádům. Dnes se taková přáni přesunula na sociální sítě či do mailu. I proto operátoři každoročně hlásí zvýšený vánoční provoz v datové síti.
Vodafone v tomto směru hlásí zvýšení provozu meziročně o 27 procent na 2 500 TB, T-Mobile hlásí stejný meziroční nárůst, ale bez konkrétního čísla. Hovory klesají meziročně jen mírně, u Vodafonu o pět procent, u T-Mobile o 2,5 procenta. T-Mobile přenesl na Štědrý den téměř 14 milionů hovorů, u Vodafonu to bylo přes 10 milionů. Špička provozu je stejná, u obou operátorů je to dopoledne před obědem.
Zajímavostí je, že u T-Mobile se nejvíce volá první školní den, letos tedy 1. září. Vodafone se zase pochlubil tím, že 78 procent všech hovorů proběhlo přes technologii VoLTE, tedy přes datovou část mobilní sítě.
Operátor O2 místo statistik provozu zveřejnil zajímavou geolokační datovou analýzu, z které vyplývá, že většinovým nakupujícím na Štědrý den je muž a to v poměru 56 ku 44 procentům. Za celé adventní období to podle Petra Netolického z O2 kompetenčního centra pro umělou inteligenci Dataclair.ai bylo naopak: Ženy tvořily 52 procent nakupujících.
Na Štědrý den bylo v obchodních centrech nejvíce lidí mezi devátou a jedenáctou hodinou, dodejme, že otvírací doba velkých obchodů končila ve 12:00. Nejvíce lidí bylo podle O2 v obchodních centrech v pondělí 22. prosince, kdy návštěvnost stoupla oproti běžnému prosincovému pondělí o 44 procent a oproti víkendu o 27 procent.
Zajímavé pak jistě je, že o druhém adventním víkendu návštěvnost obchodních center klesla o procento v porovnání s prvním adventním víkendem. Třetí naopak zaznamenal nárůst návštěvnosti ve srovnání s prvním adventním víkendem o 11 procent a čtvrtý o 15 procent.