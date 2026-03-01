T-Mobile podle slov mluvčí Patricie Šedivé má v regionu Perského zálivu aktuálně asi 3 800 zákazníků. S ohledem na situaci, kdy kvůli útokům USA a Izraele na Írán není možné z regionu odletět, dává operátor zákazníkům 10 GB dat na 30 dní zdarma.
Operátor O2 pak podle mluvčí Veroniky Zachariášové dává zákazníkům, kteří se aktuálně nacházejí na území Izraele, Kataru, Kuvajtu, Ománu, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů a Jordánska roamingový balíček Svět TOP 5 GB. Ten má platnost 30 dnů. Zákazníci jsou informováni pomocí SMS.
Roamingová data u T-Mobile dostanou zákazníci v dotčených zemích (Írán, Izrael, Bahrajn, SAE, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie, Irák, Jordánsko a Omán) bez ohledu na tarif a to od odpoledních hodin 1. března. Všechny zákazníky navíc operátor upozorní pomocí SMS.
Data operátor zapne všem svým zákazníkům včetně firemních nebo těch, kteří mají předplacenou kartu Twist nebo Kaktus. Pokud zákazník do této chvíle data nevyužíval, tak je potřeba v menu telefonu tuto službu povolit. Případně bude nutné i telefon restartovat.