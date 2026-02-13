Našli jsme zamilované tarify se slevou. Láska zajistí i slevu na mobily

Lukáš Hron
  10:08
Jednou z událostí v roce, kterou umí mobilní operátoři dobře využít ke speciálním nabídkám, je i svátek všech zamilovaných. U příležitosti letošního dne svatého Valentýna si připravili speciální slevy na vybrané tarify, neopomenuli ovšem ani praktické dárky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Koukáte-li po finančně zajímavém tarifu, pak vás možná zaujmou operátorské valentýnské akce. Díky nim lze totiž datově neomezený tarif pořídit i za méně než pětistovku. Jenže tak úplně bez kompromisu to nebude a zase o tak speciální akce vlastně nejde.

Na speciální tarifní akci u příležitosti dne všech zamilovaných lákají operátoři O2 a Vodafone. Už vzhledem k souvislosti se svátkem svatého Valentýna je jasné, že nejsou mířeny na jednotlivce – v obou případech je totiž valentýnská nabídka určena pro dva. Naštěstí není potřeba nikterak dokládat, že s druhou osobou, pro níž druhý tarif zamýšlíte, tvoříte pár. Akční nabídky může totiž využít kdokoli, tedy třeba i přátelé, spolubydlící či kdokoli, kdo chce s někým dalším sdílet zvýhodněný tarif.

Konkrétně O2 láká na kombinaci dvou tarifů Neo+ Stříbrný (neomezené volání, neomezené SMS, neomezená data rychlosti 15 Mb/s + 5× Data naplno), na něž i v balíčku O2 Spolu poskytuje slevu. Každý z nich tak vyjde na pouhých 549 korun. Každý tarif je tedy o 250 levnější, než na kolik v tomto balíčku vychází standardně (799 Kč). Jenže jak je u O2 zvykem, nejde ani tentokrát o trvalou slevu – operátor zvýhodněnou cenu garantuje pouze po dobu prvních 12 měsíců.

Slevu ve stejné výši oproti běžně účtované ceně a se shodnou dobou její platnosti poskytuje O2 aktuálně i na nejvyšší tarif Neo+ Platinový, u něhož již přenosovou rychlost mobilních dat rychlostně nijak nelimituje. Za dvojici tarifů v balíčku O2 Spolu si tak naúčtuje 1 898 korun, tedy jen 949 korun za každý z nich (běžně 1 199 korun za každý tarif). Akční ceny těchto tarifů platí při jejich pořízení do 15. února.

Navíc je nutné pamatovat na to, že při zrušení jednoho z tarifů v případě, kdy zákazník nebude mít u O2 žádné další služby, nárok na O2 Spolu slevu zaniká. „Zbývající tarif pak bude účtován bez této slevy,“ upozornila tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

To platí i u Vodafonu, který přichází s ještě lákavější nabídkou, co se celkové výše měsíčních nákladů týče. Svým způsobem se však na níže uvedenou nabídku dá dostat i bez záštity Valentýnem. Jde totiž o kombinaci dvou tarifů s dlouhodobě poskytovanou trvalou 32% slevou, na které je díky jejich sloučení do služby Giga Kombo poskytnuta ještě konvergentní sleva vypočítávaná z celkové útraty pod jedním účtem.

Konkrétně jde o kombinaci dvou tarifů BezLimitu M, kdy každý z nich lze dlouhodobě pořídit za akčních 544 korun. Jejich sloučením do Giga Komba splní zákazník podmínku pro výpočet 15% slevy (celková výše měsíční útraty ≥ 750 korun) a dostane se tak na cenu 462 korun za každý z nich. Za dvojici tarifů tak zaplatí jen 924 korun. Opět platí, že při zrušení jednoho z nich, nemá-li zákazník u Vodafonu nějakou další službu, díky níž by i nadále splňoval podmínku pro získání konvergentní slevy, o tuto na druhý tarif přijde.

Každopádně za uvedenou cenu získá v obou případech neomezené hovory, SMS i mobilní data, na která se ovšem vztahuje výrazné rychlostní omezení – pouhých 8 Mb/s. Datové přenosy jsou tedy ve srovnání s o 87 korun dražším tarifem od O2 prakticky o polovinu pomalejší. I Vodafone nicméně ke svému tarifu přidává pět možností neomezeného datování plnou rychlostí na 24 hodin.

Vodafone pak nezapomněl ani na předplacenkáře, kteří u příležitosti svátku svatého Valentýna získají při aktivaci datových balíčků mezi 2. únorem a 31. květnem mobilní data navíc. Ti s Oskartou získají při každé aktivaci balíčku navíc 2 GB dat, uživatelé a uživatelky předplacených karet Vodafone se pak dočkají jednorázového bonusu v podobě 5 GB dat.

T-Mobile u příležitosti letošního 14. února rozšířil nabídku zákaznického programu Magenta Moments. Ten nově nabízí možnost personalizovaných digitálních dárkových karet vybraných značek (například Lego, Zalando, Adidas, OMV, Ikea či Kaufland). Díky bodům (srdíčkům) nasbíraným v aplikaci Můj T-Mobile během speciálních akcí (například splněním úkolu, roztočením kola štěstí), jako je třeba právě Valentýn, je bude možné získat výhodněji. Zákazníci T-Mobilu si navíc mohou s unikátním kódem z Magenta Moments vyzvednout na prodejně operátora speciální USB-C rychlonabíjecí a datový kabel.

O2 pak kromě výše zmíněné valentýnské kombinace tarifů nabízí při této příležitosti v e-shopu pro všechny zájemce kombinace dvou vybraných smartphonů Xiaomi či dvojici sluchátek, kdy druhý model je vždy za pouhou jednu korunu. Xiaomi 15T 5G (256 GB) tak lze společně s Xiaomi Redmi 15C 5G (128 GB) pořídit za 11 990 korun, v případě volby vyšší paměťové varianty modelu 15T (tedy 512 GB) pak za 12 490 korun. Dvoje bezdrátová sluchátka O2 pods lze pořídit za celkovou cenu 500 korun.

