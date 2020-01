Chcete reklamovat výpadek? Nahlášení nestačí, varuje telekomunikační úřad

„Poskytovatelé hlášení o případných poruchách přijímají, poruchy odstraňují, nicméně samotné hlášení neposuzují jako podání reklamace,“ uvedl úřad ve zprávě. Zákazníci, kteří se při hlášení nefunkční služby domnívají, že tuto zároveň reklamují, se podle něj vystavují riziku zaniknutí nároku na přiměřené snížení ceny poskytovaných služeb.

Ten dotčeným zákazníkům za splnění dalších vymezených podmínek podle úřadu přiznává zákon o elektronických komunikacích. Ti, kteří chtějí uplatnit nárok na kompenzaci, by tedy měli kromě samotného nahlášení závady či výpadku podat určitě i samotnou reklamaci vadně poskytované služby.

„Nedílnou součástí této reklamace by měl být požadavek na snížení ceny dané služby,“ upozornil úřad na základě kontroly zaměřené na problematiku nastavení systému pro vyřizování reklamací, kterou u tuzemských mobilních operátorů provedl.

„Oproti výsledkům dřívějších obdobně zaměřených kontrol lze konstatovat, že se podstatně rozšířilo spektrum informačních kanálů, jimiž lze reklamaci uplatnit,“ kvituje úřad s tím, že postupy pro její uplatňování mají operátoři nastaveny v souladu se zákonem.

Mimo jiné zmiňuje, že poskytovatelé služeb se s dotčeným zákazníkem snaží problém vyřešit už během prvního kontaktu. A to bez ohledu na to, že komunikace s ním probíhá třeba i telefonicky či prostřednictvím chatu. Zákazníci by ovšem i přes tuto vstřícnost ze strany operátora měli podle regulátora dbát na správný postup podání reklamace.

„ČTÚ doporučuje spotřebitelům, aby se při uzavření smlouvy o poskytování služeb důkladně seznámili s postupem pro uplatnění reklamace, který musí být popsán ve smluvních dokumentech,“ uvedl v aktuální monitorovací zprávě.



Kdy a jakým způsobem lze služby u operátorů reklamovat?

Reklamaci služby (nebo vyúčtování) může zákazník operátora podat nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího vadného poskytnutí (či ode dne doručení vyúčtování). Pokud tuto podmínku dotčený zákazník nesplní, tak operátoři shodně upozorňují, že na pozdější reklamaci nebudou brát zřetel.

Co se týče samotného podání reklamace, tak zákazník má u všech operátorů na výběr z několika možností. Standardem je písemné doručení na adresu sídla, podat ji může i při návštěvě jakékoli jeho kamenné prodejny nebo také z pohodlí domova prostřednictvím infolinky či online, ať už prostřednictvím elektronického formuláře (T-Mobile a Vodafone) či přes chat (O2).

„Pokud bylo možno službu využít jen částečně nebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na naší straně, zajistíme odstranění závady a poskytneme vám přiměřenou slevu z ceny služby (výše slevy je závislá na našem posouzení) nebo po dohodě s vámi poskytneme službu náhradním způsobem,“ uvádí v reklamačních podmínkách například Vodafone.

Ten zákazníky na svých stránkách informuje mimo jiné i o tom, kdy mohou reklamaci uplatnit. Jde o situace, kdy operátor služby neposkytne v dohodnutém rozsahu či kvalitě, v kvalitě odpovídající příslušným právním předpisům či za cenu odpovídající cenovým ujednáním. „Reklamace musí obsahovat jméno reklamujícího, telefonní číslo, přesný důvod reklamace,“ upřesňuje s tím, že její podání neodkládá splatnost vyúčtování.

Na tento fakt upozorňují i operátoři O2 a T-Mobile. V opačném případě se totiž zákazník vystavuje riziku navýšení pohledávky o náklady vynaložené na její vymáhání (více viz Předražené vyúčtování určitě operátorovi zaplaťte, radí regulátor).

Reklamace musí operátoři ze zákona vyřídit do třiceti kalendářních dnů, a to od data jejího doručení. Zákonná lhůta se ovšem může prodloužit. „Ve výjimečných situacích, kdy např. potřebujeme komunikovat s dodavateli v zahraničí, se doba vyřízení může prodloužit na dva měsíce,“ vysvětluje například O2.

Na závěr pak operátoři informují také o situaci, kdy z jejich strany dojde k zamítnutí reklamace služby a zákazník s tím nesouhlasí. V takovém případě má právo obrátit se na Český telekomunikační úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.