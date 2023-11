Rychlost dat je pro uživatele často podružná, hlavně že jich mají neomezeně

Do průzkumu zaměřeného na preference a spokojenost spotřebitelů s ohledem na využívání mobilních telekomunikačních služeb na maloobchodním trhu v České republice, a to v zákaznickém sektoru domácností, se zapojilo celkem 1 500 respondentů. Ze srovnání výsledků studie, jejímž vypracováním byla pověřena společnost IstroAnalytica Advisory, s tři roky starými daty poradenské společnosti KPMG vyplývá, že se počet mobilních uživatelů využívajících neomezená data zhruba zdvojnásobil na 22 %. Z pohledu čistě mobilních tarifů je zastoupení neomezených dat ještě vyšší, využívá je totiž 24 % respondentů (u předplacenek je to jen 8 %).

Využívání neomezených dat výrazněji roste od výše rodinného příjmu 60 000 Kč měsíčně. Pro celkem 37 % respondentů jsou neomezená data důležitější než přenosová rychlost. Z toho lze usuzovat, že v případě, kdy dostanou dvě cenově podobné nabídky, tak upřednostní tarif s neomezenými daty s rychlostním omezením (v některých případech i velmi výrazným) před tarifem, který má sice omezenou datovou porci, ale nemá žádné rychlostní omezení. Druhým nejrozšířenějším sjednaným objemem dat v tarifech a předplacených balíčkách je objem do jednoho gigabajtu měsíčně, který využívá 11 procent respondentů.

Z pohledu služeb zákazníci tuzemských operátorů nejčastěji využívají kombinaci volání, SMS a mobilních dat (více než 65 %). Nejvíce jsou mobilní data využívána respondenty ve věkovém rozpětí od 18 do 59 let. Zajímavostí je, že téměř 10 % respondentů v současnosti používá mobilní telefon výhradně jen na volání. V jeho případě téměř 43 % účastníků studie uvedlo, že má neomezené minuty (u paušálních tarifů více než 52 % respondentů, u předplacených služeb necelých 7 %).

Úřad se zajímal i o podíl využívání jednotlivých operátorů. Více než 36 % respondentů jako svého hlavního poskytovatele uvedlo T-Mobile. Dalších téměř 30 % O2 a 23 % Vodafone. Každý desátý využívá služeb virtuálních mobilních operátorů, podíl MVNO tak k překvapení úřadu dosáhl u respondentů téměř 11 %.

„Spotřebitelé ze segmentu domácností volí častěji i nabídku služeb virtuálních operátorů. V tomto kontextu hodnotíme pozitivně zlepšující se podmínky na velkoobchodním trhu, kdy se na základě závazků z aukce 5G daří v poslední době dosahovat atraktivnějších cen a dalších podmínek pro alternativní poskytovatele služeb,“ uvedl předseda Rady ČTÚ Marek Ebert.

V mezinárodních srovnáních jsou podle úřadu ceny neomezených tarifů průměrné. Jejich úroveň klesla za posledních pět let o více než 40 procent. Neomezená data nabízí i někteří virtuální operátoři, například ČEZ nebo K-Level.

Stavíte neomezená data nad přenosovou rychlost? celkem hlasů: 51 Ano, rychlost pro mne není důležitá, chci hlavně co nejvýhodnější neomezená data. 61 %(31 hlasů) Ne, raději mám omezená data s plnou rychlostí. 22 %(11 hlasů) Nerozhoduji se mezi tím, mám neomezená data s neomezenou rychlostí. 18 %(9 hlasů)

Celkem 39 procent uživatelů vynakládá na měsíční provoz svého soukromého mobilu 200 až 499 Kč, druhá nejpočetnější skupina (21 % respondentů) pak platí 500 až 799 Kč. Přibližně 69 procent respondentů uvedlo, že využívají služby svého hlavního poskytovatele mobilních služeb pět let nebo více, přičemž neexistuje zásadní rozdíl mezi respondenty využívajícími tarif a předplacenou kartu. Svého hlavního poskytovatele by podle průzkumu doporučilo až 75 % respondentů.

Téměř desetina lidí během posledních dvou let dostala od svého hlavního poskytovatele speciální neveřejnou nabídku. Výše poskytnuté slevy přitom překračuje 30 procent. V 29 % získali slevu po oznámení úmyslu odejít ke konkurenci, v 23 % pak po zadání žádosti o přenos čísla.

Soukromý mobilní telefon pouze s jednou soukromě hrazenou SIM využívá 75 procent respondentů, čtvrtina z nich má tedy v soukromém mobilním telefonu dvě SIM. Třemi nejčastějšími důvody, proč zákazník setrvává u stávajícího operátora, jsou výhodná cena tarifu (více než 35 %), výhodný datový objem obsažený v tarifu (27 %) a přehlednost internetové/mobilní aplikace (téměř 25 %). To však neznamená, že by lidé svého poskytovatele nezměnili. Nejčastěji by tak učinili z důvodu výhodnější konkurenční nabídky obecně (více než 48 % respondentů) či nižší ceně tarifu, který daný zákazník využívá (31,6 %).

Úřad se zajímal i o nejčastěji využívané mobilní aplikace. Těmi nejpoužívanějšími jsou podle očekávání WhatsApp (téměř 68 % respondentů) a Facebook (necelých 61 %). Následuje YouTube, který si pouští téměř 55 % tuzemských mobilních uživatelů. Pro srovnání, SMS služby využívá 79 procent respondentů. Navigaci v mobilu využívá 53 procent lidí.

Třeba v poslední době populární TikTok je z pohledu jednotlivých věkových skupin nejpopulárnější mezi uživateli ve věku 18 až 29 let (31 %). V ostatních věkových skupinách se s jednou výjimkou drží okolo pěti šesti procent. Onou výjimkou je skupina čtyřicátníků (40 až 49 let), v ní totiž TikTok využívá více než 11 procent respondentů. Podle ČTÚ to může být dáno tím, že tito respondenti mají dospívající děti a tudíž se v rámci rodičovské kontroly zajímají, co jejich potomci na TikToku sledují.