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T-Mobile spouští letní datovou nabídku. A zmrzlina? I ta bude

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Svou nabídku pro letošní prázdninové měsíce představil i T-Mobile. Stejně jako jeho konkurenti obdaruje zákazníky slušnou porcí bezplatných mobilních dat. Mimo to, jak už je u tohoto operátora zvykem, si připravil i praktické dárky. Jeden opět příjemně osvěží.

T-Mobile svou letošní letní nabídku spouští ve středu 1. července, tedy jako poslední z tuzemských mobilních operátorů. Zákazníci konkurenčních operátorů mohou totiž letní výhody, které si pro ně jejich operátor připravil, čerpat už od začátku června. Stejně jako O2 a Vodafone se i magentový operátor zaměřuje především na mobilní data, oproti loňsku je o něco štědřejší.

Letos si zákazníci T-Mobilu mohou během léta užít extra data o celkovém objemu 30 GB. Operátor si pro ně připravil totiž dva 15GB balíčky, tedy pokaždé o polovinu dat víc oproti loňskému létu (tehdy zákazníky obdaroval dvěma 10GB balíčky). Aktivovat je v aplikaci Můj T-Mobile v sekci Balíčky lze kdykoli od začátku července do konce srpna, přičemž druhý balíček může zákazník aktivovat klidně ihned po vyčerpání toho prvního. Nemusí tedy čekat na konec zúčtovacího období. Po vyčerpání bonusových dat automaticky pokračuje čerpání původních dat z tarifu zákazníka. Data z letních balíčků lze využít v Česku i v rámci EU.

Pro uživatele Magenta Moments si T-Mobile přichystal i dva praktické dárky. Ty si však budou muset osobně vyzvednout v kamenné prodejně operátora. Čekat tam na ně budou magentová lahev na vodu a osvěžující nanuk, ten bude k dispozici ve dvou příchutích. Dárky budou dostupné na všech kamenných prodejnách operátora, a to do vyčerpání zásob.

„Další výhody zahrnou soutěže o nejrůznější zážitky, jako například zájezd v hodnotě 100 000 Kč či výlet pro dva do Florencie,“ informoval T-Mobile, který nezapomněl ani na předplacenkáře.

Pro ně si přichystal bonusovou odměnu za dobití kreditu. Za dobití částky ve výši aspoň 400 Kč získají možnost přikoupit si 50 GB dat za pouhých 50 korun. Mimo to si v aplikaci Můj T-Mobile v sekci Magenta Moment mohou dvakrát aktivovat 15 GB dat na prodloužený letní víkend (pátek až neděle v červenci a srpnu). Pro uživatele měsíčních datových balíčků 10+5 GB a 20+5 GB jsou pak v mobilní aplikaci připraveny bonusové měsíční 15GB balíčky na léto zdarma.

Mimo výše uvedené nabídne T-Mobile během léta i speciální slevu na telefon nebo jiné zařízení. V závislosti na počtu zákazníkem využívaných služeb může dosáhnout výše až 10 000 Kč.

„Maximální částka vzniká kombinací 6 000 Kč při prodloužení nebo uzavření smlouvy s tarify Next Neomezeně Premium na dva roky. Dále 2  000 Kč při uzavření dvouleté smlouvy na pevný internet Fiber či Cable od 1Gbit/s a vyšší nebo FWA (100 a 250 Mbit/s) a rovněž 2 000 Kč k tarifu MAGENTA TV M Plus a vyšším,“ upřesnil operátor s tím, že lze získat i  část dotace k mobilnímu tarifu, fixnímu internetu nebo televizi. Zákazníci si kromě telefonu mohou vybrat i třeba tablet, notebook či televizor.

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