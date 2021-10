Zlomyslné volání na tísňovou linku může vyjít hodně draho, varuje úřad

Pro tísňová volání je v Česku vyhláškou stanovených celkem pět trojčíslí: 150 (Hasičský záchranný sbor ČR), 155 (Zdravotní záchranná služba), 158 (Policie ČR), 156 (Obecní či městská policie) a 112 (Jednotné evropské číslo tísňového volání).

„Tato čísla je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit a je k nim garantován bezplatný a nepřetržitý přístup. Je však třeba, aby tento přístup nebyl zneužíván,“ upozorňuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ) v říjnové monitorovací zprávě s tím, že jakékoli zneužití tísňové linky může v důsledku ohrozit něčí zdraví či bezpečnost.

Nejde přitom jen o obtěžující hovory dětí či lidí pod vlivem alkoholu či návykových látek, ale také o různé omyly, dotazy nebo stížnosti, které nepřísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS). Za zneužití lze prakticky považovat jakýkoli hovor, který nemá charakter tísňového volání.

Za vůbec nejzávažnější zneužití tísňové linky úřad považuje úmyslné nahlášení smyšlené události, které si vyžádá planý výjezd složek IZS.

„Právě hasiči zaznamenávají nejvyšší procento případů úmyslného zneužívání tísňové linky. Nejčastěji se objevují oznámení občanů na linku tísňového volání, že si zabouchli dveře od bytu a potřebují otevřít byt,“ zmínil ČTÚ s dodatkem, že dveře hasiči otevírají pouze v nejnutnějších případech, tedy je-li v ohrožení něčí život či majetek.

Důvodem, proč lidé v takovém případě volají na tísňovou linku hasičského sboru, je podle úřadu vědomí, že za otevření bytu zámečníkem by museli platit individuální cenu odvíjející se od systému zamykání, typu odemykání či bezpečnostní vložky. Takovým telefonátem se však vystavují hrozbě vysokého finančního postihu. Podle ČTÚ jsou oznamovatelé ve většině případů pod vlivem alkoholu.

Jako příklad uvedl nedávný případ z Jesenicka. Muž tam operátorovi tísňové linky oznámil, že si zabouchl dveře svého bytu. Vymyslel si přitom smyšlenou historku a doufal, že hasiči dorazí dveře jeho bytu otevřít. V restauračním zařízení totiž zaslechl, že v určitých případech jej zdarma otevírají právě hasiči. Ani vymyšlená historka mu však nepomohla, operátoři tísňových linek totiž většinu zlomyslných volání dokážou sami rozpoznat.

„V tomto případě oznamovatel na základě kladených otázek přítomné hlídky Policie ČR potvrdil, že v bytě nehrozí žádné nebezpečí a vše si vymyslel, protože ztratil klíče,“ dodal úřad s tím, že volajícímu bylo při následné kontrole naměřeno v dechu 2,99 promile alkoholu.



Vypátrat volajícího není těžké. Postih je vysoký

Zjistit nejen číslo volajícího, ale i místo, odkud volal, není díky vyspělé technologii tísňových linek již nic složitého. A to ani v případě, že volal z mobilního telefonu bez SIM. Lokalizace volání s přesností na 30 až 50 metrů funguje na tísňových linkách od loňského února, primárně má být přínosná v případech, kdy volající není schopen určit svou aktuální pozici. Volající by měli navíc pamatovat i na to, že veškeré hovory jsou nahrávány.

„Lidé by si měli uvědomit, že vypátrání a identifikace volajícího je dnes poměrně snadnou záležitostí,“ dodal úřad s upozorněním, že za zneužití tísňové linky lze uložit nemalou sankci.



Ta se v případě fyzické osoby může vyšplhat až do výše 200 tisíc korun. Pokud linku zneužívá opakovaně, tak se výše sankce zvyšuje na dvojnásobek. Že nejsou taková volání nic neobvyklého, dokazuje fakt, že úřad letos vedl již téměř 200 správních řízení. Nejvyšší uložená pokuta činila 50 tisíc korun.