„Ať už cestujete po Evropě nebo míříte mimo EU, váš telefon by měl fungovat bez problémů … cestování bez funkčního telefonu může rychle zkazit náladu,“ podotýká operátor na svém blogu.

Fungovat bude samozřejmě v případě, že máte správně nastavený roaming. V tom opačném může váš smartphone v zahraničí skutečně odmítat spolupracovat. O2 však uklidňuje, většinu potíží s připojením telefonu k mobilní síti lze totiž vyřešit během pár minut.

„Stačí vědět, kde hledat a co nastavit,“ dodává. To se týká třeba i roamingového balíčku, jehož aktivaci O2 doporučuje ještě před cestou do zahraničí. Tedy v případě, že cestujete mimo EU; v Evropské unii totiž služby svého operátora využíváte stejně jako doma, tedy za standardních podmínek svého tarifu. Roamingový balíček pro cesty mimo EU si lze během pár sekund aktivovat v aplikaci Moje O2.

Co si ovšem počít v případě, že se telefon po překročení hranic odmítá připojit k síti zahraničního operátora?

„Nezoufejte,“ uklidňuje O2 a radí vyzkoušet následující kroky, které tento problém obvykle pomohou rychle vyřešit:

1 Starý dobrý restart

Ano, opravdu to může pomoct. Restartujte telefon, ať se znovu zkusí přihlásit do sítě.

2 Ověřte nastavení roamingu

Zkontrolujte, zda máte aktivní datový roaming i v nastavení samotného telefonu. Zvlášť pokud jste si nedávno pořizovali nový telefon. Ten totiž může mít datový roaming ve výrobním nastavení vypnutý.

3 Zkontrolujte nastavení v aplikaci

Zjistěte, zda máte aktivní roamingový tarif (v případě O2 tedy Svět Basic) a vypnuté blokování připojení k internetu v EU. Případně zkontrolujte, že máte aktivní datový balíček pro cesty mimo EU (v aplikaci Moje O2 v sekci Služby → Moje mobilní tarify → Konkrétní telefonní číslo → Zahraničí).

4 Ujistěte se, že máte v nastavení telefonu zapnuté automatické vyhledávání sítí

Pokud jste při své poslední cestě vybírali síť ručně, mohlo to způsobit problém s připojením v jiné zemi.