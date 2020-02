Vládní podpora zavádění 5G: operátoři zaplatí méně za testovací kmitočty

„Cílem úpravy je snížit procento ročního poplatku za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely a více podpořit možnost takového využití spektra zejména v případě přípravy na zavádění sítí 5G,“ uvedlo ministerstvo v předkládacím materiálu.



Aukce kmitočtů pro sítě páté generace uvolněných po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2 by měla začít letos. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) loni v říjnu informoval, že s vyhlášením výběrového řízení počítá počátkem ledna 2020 (více viz Už víme, kdy začne aukce 5G. Do konce roku se nic dít nebude).

Avšak už před koncem loňského roku ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček připustil možnost odkladu aukce, což dnes již bývalý předseda ČTÚ Jaromír Novák označil za problém (více viz Posunutí začátku aukce kmitočtů 5G je problém. Stát nemusí dostat miliardy).

V lednu pak Havlíček označil podmínky připravované aukce kmitočtů pro sítě páté generace za nedostatečně lákavé pro větší počet firem, které by významně zasáhly do fungování tuzemského mobilního trhu. Kvůli připomínkám ministerstva se začátek aukce koncem ledna odložil na květen, nebo červen. Současně s tím vláda odvolala předsedu ČTÚ a zároveň jmenovala novou předsedkyni rady Hanu Továrkovou (více viz Vláda chce čtvrtého operátora. Aukce na 5G vykazovala nestandardní prvky).

Sítě 5G v současnosti testují všichni tři tuzemští mobilní operátoři a do testování se zapojí pět vybraných měst. Porota složená ze zástupců ministerstva, ČTÚ a operátorů z 58 přihlášených měst vybrala Jeseník, Karlovy Vary, Plzeň, Bílinu a Ústí nad Labem.

V roce 2018 bylo uděleno 33 experimentálních individuálních oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. Výběr poplatků představoval přibližně 3,1 milionu Kč. Přestože se poplatky sníží desetkrát, lze podle ministerstva předpokládat, že intenzivnějším využíváním kmitočtů pro experimentální účely zejména s rozvojem sítí 5G nebude dopad na státní rozpočet tak výrazný.

Celkově zaplatili operátoři za využívání rádiových kmitočtů v průběhu roku 2018 na poplatcích 1,16 miliardy Kč. Poplatky vybrané za využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely tak představují jejich marginální část.

