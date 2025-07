Tesco Mobile je virtuální mobilní operátor, který působí ve Velké Británii, Irsku, na Slovensku a v Česku. Jednotlivé pobočky vždy Tesco Mobile provozuje jako joint-venture, tedy ve spojení s místním mobilním operátorem. „Dohlížím na to, aby každý do toho byznysu dodal to, co umí: my dodáváme naše distribuční kanály a personál, partner v podobě operátora pak síť, systémy účtování a další technologie,“ říká Alex Franks, globální ředitel Tesco Mobile.

Podle něj se byznys virtuálních operátorů v poslední době vyvíjí příznivě. „Trh virtuálů loni v Evropě rostl o 20 %, takového růstu klasičtí operátoři rozhodně nedosahují,“ říká. Tesco Mobile má ve svých čtyřech zemích celkem 6,8 milionu klientů, z toho 5,7 „doma“ v Británii.

V domovské zemi funguje operátor už přes 22 let, v Česku se Tesco Mobile objevilo po uvolnění trhu v roce 2013 a jde o nejmladší pobočku virtuálního operátora. Ta, na rozdíl od některých konkurentů i domácí britské pobočky, nabízí služby pouze formou předplacených karet.

Předplacené karty jsou zajímavé téma. Obecně jsou na světovém trhu na ústupu, ale vy v Česku tarify nenabízíte. Proč?

Ano, obecně platí, že trvá obliba tradičních paušálů a předplacené karty klesají. Tak tomu je i na českém trhu. Nicméně mladá generace uživatelů, lidé narození v posledních 20 letech, po kontraktech netouží a u nás mají po ruce snadné řešení: aplikaci.

Česká pobočka je v tomto navíc opravdovým inovátorem, míra digitalizace je zde na vysoké úrovni. Naši zákazníci už dávno nemusejí dobíjet kredit, stačí, když do aplikace Tesco Mobile zadají svoji platební kartu a vyberou si měsíční tarif. Stejně tak jako to dělají u streamovacích služeb.

Výhodou je, že se o nic nestaráte, tarif se automaticky každý měsíc obnoví a částka strhne z vaší karty. A kromě toho, že nemusíte nic podepisovat ani chodit na pobočku, máte stále svobodu se rozhodnout jak dál. Když se vám něco nelíbí, jednoduše tarif změníte nebo ukončíte. Bez sankce. Jsme opravdu překvapeni, jak je tato služba nejen mezi mladými zákazníky populární.

Jakou budoucnost tedy mají paušály?

Chování zákazníků se mění. Tradiční model, kdy si lidé pořizovali k tarifu nový telefon každý rok nebo dva, je na ústupu. A bez telefonu, kterým si zákazníka svým způsobem zavážete, nemá tarif z uživatelského hlediska zásadní výhodu. Zatím je sice pro některé zákazníky víc „sexy“, ale to se může s moderními řešeními změnit.

Aplikace pomáhají stírat rozdíly mezi tarify a předplacenkami, a mění tak vnímání řekněme hybridních předplacených služeb. Důkazem toho je, že naše tarify z karty nyní rostou více než dvojnásobně proti loňskému roku. A to jsme teprve na začátku.

Pro vás je však prodej mobilů také zajímavý byznys, nebo ne?

Ano je. Ovšem je to dáno i tím, že máme rozsáhlou prodejní síť, která v některých zemích překračuje rozměry prodejní sítě některých místních mobilních operátorů.

V našich supermarketech máme vlastní obchody v obchodě, kde se prodeji mobilních telefonů a mobilních služeb věnujeme. Máme i samostatné mobilní obchody, v Česku je jeden v Brně ve Vaňkovce. A je úspěšný, takže zvažujeme i další takové obchody.

Výhodu nám také dává propojení mobilních služeb s klasickým nakupováním. Důležitým nástrojem je pro nás v tomto ohledu věrnostní zákaznická karta Clubcard. Ta uživateli při propojení služeb a nákupů přináší různé kupony a slevy, které jinde nezíská. Pomáhá nám také přizpůsobit nabídku služeb na míru zákazníkům.

Trendem v mobilním světě jsou eSIM. Vy se jim však moc nevěnujete. Proč?

Pravda, eSIM nabízíme jen někde, například doma v Británii. Podle našich průzkumů je to řešení, které si teprve hledá cestu k zákazníkovi. Je to dáno jak dostupností eSIM ready telefonů, tak samotným benefitem pro zákazníka.

To však neznamená, že na tomto poli nemáme plány: chystáme služby, které jsou na eSIM založené, ať už pro lokální trhy, nebo volání v zahraničí na dovolené. Jakmile k tomu trh dozraje, jsme připraveni spustit eSIM i v České republice.