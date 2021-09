O2 dává slevu na tarify pro mladé. A pouští je do 5G sítě

Tarify pro mladé You představilo O2 před rokem. Tarify zůstávají čtyři, respektive tři hlavní a základní pro nejmladší. Už při představení a pak v průběhu roku na omezenou dobu operátor dával na vybrané tarify slevu 50 korun.

Tak je tomu i nyní, sleva je opět 50 korun z měsíčního paušálu a platí do konce října. Tentokrát je k dispozici na tarif You 20 GB a na tarif s neomezený tarif You Neo. Po slevě tak první vyjde na 499 Kč, druhý na 699 Kč. U obou je neomezené volání a SMS.

V porovnání s běžnými tarify z nabídky operátora to jsou ceny zajímavé. Jak nejlevnější neomezený tarif Neo, tak adekvátní tarif Free+ s 20 GB dat stojí 899 Kč měsíčně. Tarify You si mohou pořídit všichni zákazníci do 26 let, studium není podmínkou, pouze věk.

Tarify pro mladé O2 You

Vlastně jediným podstatnějším omezením u tarifu You Neo je přenosová rychlost, která zůstává 5 Mbit/s. U standardních tarifů, které O2 čerstvě obměnil, je nejnižší omezení na 10 Mbit/s.



Bez slevy zůstávají základní tarif Můj první tarif za 299 Kč a You 5 GB za 399 Kč. V obou případech obsahují vedle datového balíčku i 120 minut volání a neomezené SMS do sítě O2.

O2 současně nabízí některé tarify s vybranými 5G smartphony. K tarifu You 20 GB je na výběr iPhone 12 mini 64 GB, pak je měsíční paušál 749 Kč, s telefonem Xiaomi Note 10 5G zákazník měsíčně zaplatí 639 Kč a se Samsungem A22 5G za 659 Kč měsíčně.

Především pro samotné zákazníky tarifů může být zajímavé, že tarify You bude propagovat hudební duo Pam Rabbit a Ben Cristovao.