Výhodný tarif virtuála umí mobilní operátor ještě levněji. A je i štědřejší

Virtuální operátor Sazkamobil představil inovovanou tarifní nabídku, která nově obsahuje hned dva tarify s neomezeným voláním do všech sítí. K již dříve nabízenému Šťastnému tarifu 499 přibyl tarif s dvojnásobnou datovou porcí. Štastný tarif 709 tak spolu s neomezeným voláním do všech sítí přináší 10 GB dat a měl by tedy oslovit hlavně datově náročnější zákazníky. Ti mají v tomto případě v ceně k dispozici i 100 volných SMS.

Mezi hlavními konkurenty z řad virtuálních operátorů, kteří nabízejí i tarify, sice nemá zmíněný nový tarif Sazkamobilu přímou konkurenci, nicméně Mobil od ČEZ mu „konkuruje“ nabídkou jen o dvacet korun dražší. S jeho tarifem za 729 korun totiž zákazník získá o 2 GB dat více a navrch také neomezené SMS do všech sítí, těmi tarify Sazkamobilu nedisponují (za 50 volných SMS se připlácí 45 Kč, za sto pak 99 korun).

Přímou konkurenci, která stejně jako nový tarif Sazkamobilu přináší neomezené volání a 10 GB dat, lze objevit až v nabídkách mobilních, tedy síťových operátorů. A to hned u dvou z nich: T-Mobilu a O2.

Nabídka T-Mobilu je o 11 korun dražší než v případě virtuála. Tarif 10 GB Plus však za oněch 720 Kč přidává navrch neomezené SMS a také službu Pořád online, díky níž mohou zákazníci po vyčerpání základních dat tarifu surfovat omezenou rychlostí 256 kbit/s. I v tomto případě se tak drobný příplatek vyplatí: surfovat po vyčerpání základních dat mohou sice i zákazníci Sazkamobilu, ovšem pouze čtvrtinovou rychlostí, tedy 64 kbit/s (totéž platí i v případě výše zmíněné nabídky Mobilu od ČEZ).

A pak je tu nabídka od O2, a to konkrétně tarif Free+ Bronzový. Ten obsahuje stejně jako tarif konkurenčního T-Mobilu neomezené volání i neomezené SMS a 10 GB dat, nicméně bez bonusového surfování po jejich vyčerpání (data lze pouze obnovit, a to za 249 korun 2 GB). O2 však oba zmíněné konkurenty (T-Mobile i Sazkamobil) poráží cenou. Za neomezený tarif s 10 GB dat si totiž účtuje nejméně, a sice 699 Kč.

To je tedy o deset korun méně, než kolik stojí nový nejvyšší tarif virtuála Sazky, v jehož případě může zákazník v rámci měsíčního paušálu bezplatně odeslat jen 100 SMS, přičemž každá další nad rámec těchto volných jednotek jej vyjde na jednu korunu (nepořídí-li si jeden z výše uvedených SMS balíčků).

5 GB za pětistovku konkurence nedá

Druhou možností, jak u Sazkamobilu získat neomezené volání do všech sítí, je, jak už bylo v úvodu naznačeno, Štastný tarif 499. Ten za 499 korun měsíčně obsahuje kromě neomezeného volání už jen 5 GB dat. Za každou SMS se v tomto případě platí (1 Kč), případně je možné si opět přikoupit jeden z již výše zmíněných SMS balíčků. Z pohledu poměru služeb a ceny nemá tato nabídka na tuzemském mobilním trhu přímou konkurenci.

To však neznamená, že by žádný z konkurenčních poskytovatelů nenabízel tarif za shodnou cenu. V nabídce jej má už výše zmíněný Mobil od ČEZ. Za 499 korun měsíčně obsahoval původně jen 2 GB dat, aktuálně je to však dvojnásobek, tedy 4 GB. I tak Sazkamobil nabídne za stejnou cenu o 1 GB dat více. Jenže virtuál společnosti ČEZ jde do boje opět neomezenými SMS. Záleží tak na preferenci zákazníka, zda za 499korunovou měsíční útratu upřednostní o 1 GB dat více, nebo jsou pro něj důležitější neomezené SMS.

Se zmíněným tarifem ČEZ se dají ovšem porovnat už i nabídky síťových operátorů. V tomto případě má však virtuál už výrazně navrch. Zcela totožný tarif, tedy tarif s neomezeným voláním, neomezenými SMS a 4 GB dat, mají v nabídce operátoři T-Mobile i Vodafone. U prvně jmenovaného však vyjde na 585 korun (tarif 4 GB Plus), tedy o 86 korun měsíčně dráže, druhý si za takový účtuje dokonce o stokorunu více (Red Basic za 599 Kč). A O2? To je v tomto případě úplně ze hry: jeho uvedeným nabídkám nejbližší tarif obsahuje totiž jen 3 GB dat, a to za 549 korun.