Cenově přívětivý tarif není pokaždé tak výhodný, jak se snaží tvářit

Když Vodafone v červnu představil revoluční tarifní nabídku, která spočívala v přidání neomezených dat všem hlavním tarifům, tedy prakticky ve vymazání tarifů s datovými balíčky (více viz Revoluce v tarifech. Vodafone zlevnil a dává neomezená data), tak se očekávalo, že konkurenční operátoři na tuto změnu adekvátně zareagují. Nakonec však zvolili odlišné přístupy. A také si dali načas.

Jako první zareagoval až v srpnu T-Mobile. Vsadil na levnější datově neomezené tarify a službu Pořád online, která je nově součástí tarifů s datovým balíčkem (s výjimkou základního tarifu Start). Jejím zavedením se operátor vrátil do doby před pěti až šesti let zpět, kdy nebyla zpomalená data po vyčerpání FUP nikterak neobvyklá. Po spotřebování datového balíčku daného tarifu tak zákazníci mohou nyní surfovat i nadále, a to rychlostí 256 kbit/s (více viz T-Mobile mění tarify. Zlevňuje a neomezená data pustí i přiškrceným tarifům).

Čekalo se tak už jen na reakci O2, která přišla až téměř v půlce září. Namísto zcela nové tarifní nabídky však operátor zvolil cestu kosmetických úprav. S cenami téměř nehýbal, zato přidal nový nejlevnější datově neomezený tarif a do 5G sítě vpustí nově všechny zákazníky bez ohledu na tarif (více viz O2 má nové tarify. Přidává data, neomezená zrychluje a i zlevňuje).

Zcela neomezeně stále jen pro vybrané tarify

Co však bez ohledu na poskytovatele zůstalo i po tarifních změnách zachováno, to je omezení přenosových rychlostí u datově neomezených tarifů vyjma těch nejdražších. Pokud se tedy někdo nechce nikterak omezovat, musí sáhnout hlouběji do kapsy. Vybírat přitom může z celkem šesti tarifů. Konkrétně jde o tarify Neomezený Premium od Vodafonu, Neo Stříbrný a Neo Zlatý od O2 a od T-Mobilu pak Neomezeně 5G XL, Neomezeně 5G XXL a také Data Neomezeně 5G, byť tento tarif se od ostatních uvedených výrazně odlišuje (viz níže).



Zatímco první dva operátoři uvedené tarify přímo nabízejí na svých webových stránkách, T-Mobile touto cestou prezentuje pouze ten nejlevnější z uvedené trojice, tedy Neomezeně 5G XL. Zbývající dva pak uvádí až v ceníku.

Zprvu je nutno zmínit, že ve všech případech musí zákazník počítat s měsíčním paušálem vyšším než 1 100 korun. Pod tuto částku se ani po letní tarifní obměně nedostane, alespoň ne tedy oficiální cestou. Možnost dosáhnout na výhodnější cenu samozřejmě existuje, vždy však půjde o individuální záležitost závislou nejen na schopnosti konkrétního zákazníka vyhádat si příznivější cenu, ale i třeba na době, po kterou je zákazníkem daného operátora. V případě Vodafonu existuje ještě jiná možnost: nižší ceny za mobilní tarif lze dosáhnout současným přikoupením služby internet na doma. Nicméně ne všichni zákazníci tuto službu potřebují.

A tak, co se výše měsíčního paušálu za datově nikterak omezený tarif týče, je nejlevnější volbou tarif Data Neomezeně 5G od T-Mobilu. Vyjde na 1 175 korun. Má to však háček, nejde totiž o ve všech ohledech neomezený tarif. Jde o tarif zaměřený výhradně na data, hlasové a textové služby jsou v tomto případě tedy omezené. Shodně na 150 jednotek. Tento tarif, byť je z tohoto okruhu finančně nejvýhodnější, tedy není nic pro ty, kdo se porozhlíží po zcela neomezeném tarifu. Konkurence navíc jen za prakticky nepatrný příplatek nabídne o poznání více.

Nejlevnější možností zcela neomezeného tarifu bez rychlostního omezení přenosů je tedy Neomezený Premium od Vodafonu. Vyjde na 1 199 korun, tedy o pouhých 24 Kč dráže než výše zmíněný tarif T-Mobilu. Tento „příplatek“ zákazníkovi zajistí i neomezené hovory a neomezené SMS. Oba operátoři pak k uvedeným tarifům přidávají shodně slevu na zařízení (telefon) ve čtyřtisícové výši.

U dražších neomezených tarifů bez jakéhokoliv rychlostního omezení operátoři přidávají ještě další bonusy. Třeba u T-Mobilu je to zdarma tarif Mini služby T-Mobile TV či volné minuty na mezinárodní volání, kdy u nejdražšího tarifu (Neomezeně 5G XXL za 1 575 Kč) jsou i tyto neomezené (u nižšího Neomezeně 5G XL za 1 275 Kč má zákazník k dispozici 1 000 minut). Minuty zdarma na volání do zahraničí dává i O2. Jde o celkem 300 jednotek, které jsou součástí dvou jeho nejvyšších zcela neomezených tarifů, tedy Neo Stříbrný (1 299 Kč) a Neo Zlatý (1 599 Kč). U druhého uvedeného pak operátor přidává jako bonus ještě 1 GB dat mimo EU. Běžný zákazník takové bonusy však prakticky nevyužije, je tedy zcela zbytečné kvůli nim za tarif připlácet.

Neomezená data i levněji, ale už s omezením

Výše zmíněné tarify jsou spíše pro zákazníky, kteří je dokážou naplno využít a jsou ochotni akceptovat vyšší cenu. Operátoři nicméně mysleli i na zákazníky, kteří nechtějí být co do spotřeby dat jakkoli omezováni, ale nehodlají za datově neomezený tarif platit více než tisícikorunu měsíčně. Respektive chtějí platit co nejméně. A právě v tomto ohledu udělal největší krok Vodafone, cenu datově neomezeného tarifu totiž stlačil pod hranici 600 korun. Jenže...

Měsíční paušál ve výši 599 Kč za tarif Neomezený Basic, který je dostupný výhradně přes web operátora, je hodně lákavý. Avšak takto nízká cena je něčím vykoupena. Úskalí spočívá v omezení přenosové rychlosti, v tomto případě jde o pouhé 2 Mb/s. Chcete rychlejší přenosy? Žádný problém, ale budete si muset nějakou tu stokorunu připlatit. Jaké jsou tedy další možnosti a která z nich je nejvýhodnější, když rozhodujícím faktorem nebude už jen cena?

V pořadí druhý nejlevnější datově neomezený tarif, u kterého je operátorem omezena přenosová rychlost, je opět z portfolia Vodafonu. Tarif Neomezený Super vyjde na 799 Kč měsíčně a zákazník musí počítat s rychlostním omezením na 10 Mb/s. Se stejným rychlostním omezením je nutné počítat i u konkurence. Nicméně konkrétně O2 si za tarif stejných parametrů účtuje o stokorunu více než Vodafone, Neo Modrý vyjde totiž na 899 Kč. Zdá se tedy, že volba jasná. Jenže je tu ještě tarif Neomezeně XL od T-Mobilu.

Vyjde sice o 76 korun dráže (875 Kč) než ten od Vodafonu, ale má jednu výraznou konkurenční výhodu. Stále je sice nutné se smířit s omezením přenosové rychlosti na 10 Mb/s, ale T-Mobile přenosy zpomalí až po vyčerpání prvních 15 GB plnou rychlostí. Tento tarif je tak zlatou střední cestou: nabízí objemově omezený komfort nikterak omezených mobilních dat za stále slušný měsíční paušál. Kdo však hledí výhradně na cenu, tak jasnou volbou je Neomezený Super od Vodafonu. Musí se však smířit s výrazně zpomalenými datovými přenosy.

Jde to i levněji, ale už bez neomezených dat

Operátoři se sice stále výrazněji zaměřují na neomezená data, přesto nezapomínají ani na zákazníky, kteří si v rámci tarifu vystačí s omezenou porcí dat. V tomto případě už bude hodně záležet na tom, co daný zákazník upřednostňuje. S výší měsíčního paušálu se dá totiž dostat i pod 300 korun, ale je potřeba se hodně uskromnit.

Tarif Start 130 od Vodafonu totiž za cenu 299 Kč obsahuje jen 130 volných minut a 1 GB dat měsíčně, za téměř dvojnásobnou porci volných minut (250 jednotek) se při zachování shodného datového objemu u tohoto operátora připlácí stokoruna (tarif Start 250 za 399 Kč).

Pokud někdo klade důraz na výši paušálu, pak je volba jasná. Očekává-li však, že společně s omezenou datovou porcí dostane i neomezené hovory a SMS, tak se musí smířit s faktem, že si bude opět nutné nějakou tu stokorunu připlatit.

Nejlevnější tarif s neomezenými hovory a SMS má v portfoliu T-Mobile. Za tarif Start, který obsahuje také 1 GB dat, si operátor podle aktuálního ceníku účtuje 475 korun. Nicméně za příplatek ve výši pouhých 25 korun si lze zajistit prakticky neomezená data. Na 500 korun totiž vyjde základní tarif z nové nabídky (1 GB Plus), který má zcela shodnou skladbu služeb jako tarif Start. Nicméně jeho součástí je již v úvodu zmíněna služba Pořád online. Po vyčerpání FUP (1 GB) tak nedojde k přerušení datového připojení, nýbrž k jeho zpomalení na 256 kbit/s.

Nová tarifní nabídka T-Mobilu, jejíž součástí je služba Pořád online, je podstatně pestřejší, než operátor prezentuje na webu. Je nutné nahlédnout do aktuálního ceníku, nebo se na prodejně dotázat na všechny aktuální tarify. Byť se to při pohledu na web operátora nezdá, tak T-Mobile má k dispozici i alternativy pro další běžné konkurenční tarify.

Začněme u O2, jehož tarif Free+ Modrý s neomezenými hovory, neomezenými SMS a 3 GB dat vyjde na 549 korun. To je sice o jednu korunu nižší cena než skladbou služeb zcela srovnatelný tarif 3 GB Plus od T-Mobilu, ale v tomto případě je volba naprosto jasná. Uspořených dvanáct korun ročně nemůže být protiargumentem k prakticky neomezené možnosti surfování na internetu.

Díky odstupňování tarifů po 1 GB lze v současném portfoliu T-Mobilu najít i alternativu k tarifu Red Basic od Vodafonu. V tomto případě je však hned zjevné, ke kterému z tarifů se pověstný jazýček vah už od začátku přikloní. Zatímco Vodafone si za uvedený neomezený tarif, jehož součástí jsou 4 GB dat, účtuje 599 korun, tak T-Mobile si za službami srovnatelný tarif řekne o 24 korun méně (575 Kč). Služba Pořád online je tak již velmi příjemným bonusem.

Doba, kdy operátorské nabídky byly jako přes kopírák, je minulostí. Nyní se musí zákazník v nabídkách alespoň minimálně orientovat, pokud chce najít tu pro něj nejvýhodnější. Velkým bonusem je pak u T-Mobilu a Vodafonu fakt, že tarify těchto operátorů jsou bez úvazku. A tak v případě, že zákazníkovi nebude jeho prvotní volba z jakéhokoli důvodu vyhovovat, může jednoduše změnit nejen tarif, ale třeba i samotného poskytovatele. O2 je tedy jediným tuzemským mobilním operátorem, který „trvá“ na úvazku. Neznamená to však, že by neměl zákazník u tohoto operátora možnost volby. Má ji, ale vyvázání se z dvouletého úvazku znamená stopadesátikorunový měsíční příplatek k ceně tarifu.