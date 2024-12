O2 načas zlevnilo vybrané Datamanie. Láká i na vánoční tarif na zkoušku

Vybrané datové tarify Datamanie od O2 lze nyní pořídit s až pětisetkorunovou slevou. Tato nejvyšší sleva se vztahuje na roční tarif Datamanie 1000 GB, až do 15. ledna příštího roku, nebo do vyprodání vánoční edice jej operátor nabízí za 2 999 korun (standardně 3 499 Kč). Měsíčně porce 83 GB dat tak zákazníka v této akci vyjde na pouhých 250 korun. Nutno připomenout, že tento tarif obsahuje pouze mobilní data. Zkrátka však nepřijdou ani zákazníci, kteří potřebují i volat a posílat textovky.

Ti mohou se slevami pořídit běžné měsíční Datamanie obsahující kromě mobilních dat i neomezené volání do všech sítí. Tedy tarify Datamanie 4 GB, Datamanie 12 GB a Datamanie Neo. Základní, čtyřgigabajtový tarif vyjde nyní jen na 399 korun, tedy o 200 Kč výhodněji než standardně. Za standardní cenu základní Datamanie, tedy za 599 Kč lze nyní pořídit datově štědřejší tarif s 12 GB. Je tak o 150 Kč výhodnější než obvykle. Stejnou sumu oproti standardní ceně ušetři nyní i zájemci o datově neomezenou Datamanii Neo, pořídí ji totiž za pouhých 699 Kč (běžně 849 Kč). I v těchto případech platí, že nabídka je platná do 15. ledna 2025, nebo do vyprodání vánoční edice SIM. Všechny výše uvedené zvýhodněné ceny platí bez časového omezení.

Bez akční ceny tak zůstává jediná Datamanie v nabídce O2, a to atraktivní 100GB varianta. V minulosti se dostala do hledáčku překupníků, kteří se snažili profitovat z přeprodeje těchto datově štědrých SIM. I to je pravděpodobný důvod, proč operátoři u podobných nabídek přistupují na určitá omezení. O2 konkrétně v tomto případě omezuje počet SIM pořízených jedním zákazníkem, od každé varianty akční Datamanie lze objednat totiž maximálně dvě SIM. Navíc zkrátil lhůtu expirace neaktivované karty s akčním tarifem, bez ohledu na zvolenou variantu je nutné ji aktivovat nejpozději do 28. února 2025.

Vybraný tarif lze pořídit na webových stránkách operátora O2, a to nejen jako fyzickou SIM, ale i ve formě eSIM. V případě objednání eSIM obdrží zákazník e-mailem potřebné údaje, fyzickou kartu operátor posílá zdarma do poštovní schránky. Následnou aktivaci tarifu provede zákazník v aplikaci Moje O2 nastavením pravidelné platby za tarif z platební karty. Tarif se mu bude obnovovat automaticky, a to každých 30 dní (s výjimkou roční varianty).

Neomezená data zdarma na více dní a oprášený tarif na zkoušku

Již od prvního prosince mají zákazníci O2 v rámci vánoční nabídky ve svých tarifech k dispozici dvojnásobek Dat naplno, tedy neomezených dat na den zdarma. Dvojitou porci lze využít až do 7. ledna 2025, v závislosti na tarifu je mají k dispozici až desetkrát (v případě tarifů Neo+ Bronzový, Neo+ Stříbrný, Neo+ Zlatý, Free+ Stříbrný, Free+ Zlatý, You 10 GB a You Neo 20 Mbit/s). Bonusové dny najdou zákazníci v aplikaci Moje O2 v sekci Data naplno zobrazené jako dárek.

Kromě toho na zákazníky v aplikaci Moje O2 v sekci O2 Radosti čeká až do 31. prosince adventní kalendář. V případě, že v obdobích 1.–10. prosince, 11.–20. prosince nebo 21.–30. prosince otevřou deset po sobě jdoucích dnů příslušné okénko, budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny (např. smartphone, televizor). Předplacenkáři pak v mobilní samoobsluze najdou každý týden od 2. do 29. prosince jedno novou výhodu, například neomezené datování na 24 hodin zdarma, neomezené volání na 24 hodin zdarma či bonusový kredit při prvním dobití v příslušném týdnu v aplikaci Moje O2.

O2 zároveň v rámci letošní vánoční nabídky oprašuje myšlenku vybraného tarifu na zkoušku. Stejně jako letos v létě si totiž zájemci mohou tarif Neo+ Bronzový (neomezené volání i SMS a 12 GB dat za 749 Kč měsíčně) nyní vyzkoušet zcela bezplatně. Avšak pouze v případě, že si na webu operátora či v aplikaci Moje O2 stačí tento tarif na zkoušku objednat do 22. prosince. Testovací období poběží do 8. ledna 2025. V případě pokračování využívání tarifu po jeho uběhnutí se automaticky aktivují standardní podmínky tarifu Neo+ Bronzový.