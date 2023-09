T-Mobile představil věrnostní program. Zákazníkům v něm dá 15 GB zdarma

Nový věrnostní program Magenta Moments je zákazníkům přístupný výhradně prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile. Česká republika je první zemí, kde skupina Deutsche Telekom nový mezinárodní zákaznický program spouští. Operátor si v rámci Magenta Moments pro své zákazníky bez ohledu na to, zda mají paušální tarif, předplacenou kartu či firemní tarif, přichystal s desítkami partnerů řadu atraktivních nabídek.

„Jde o významný krok v rámci naší ambice překonávat očekávání zákazníků. Jsme připraveni je potěšit spoustou výhod, díky kterým si vybudují ještě lepší vztah k naší značce. Dnešní den je zásadním milníkem pro tento mezinárodní program, který odstartuje právě T-Mobile Česká republika,“ uvedla Melinda Szabó, odpovědná za Commercial Growth v oblasti B2C v evropské centrále skupiny Deutsche Telekom

V rámci první vlny si mohou zákazníci T-Mobilu do konce října například pořídit jednosměrnou letenku po Evropě od Kiwi.com jen za 99 korun s odlety z různých evropských měst včetně Prahy, Vídně či Vratislavi. Tato nabídka je však limitována počtem 1 000 letenek. Další z hlavních partnerů, síť čerpacích stanic MOL pak do 6. října poskytne registrovaným uživatelům sítě MOL až dvoukorunovou slevu na litr paliva, a to maximálně dvakrát v průběhu dvou měsíců od registrace. V síti Bageterie Boulevard mohou zákazníci operátora přes Magenta Moments až do konce října využít akci, kdy každý víkend získají bagetový box pro dva za cenu jednoho menu. Síť multikin CineStar pak v rámci věrnostního programu T-Mobilu nabídne do konce října 1 + 1 vstupenku do kina zdarma a také slevu na popcorn. Této akce lze však využít jen každé úterý a pouze ve vybraných kinech napříč ČR.

Na výběr jsou i nabídky dalších partnerů jako například Wolt, Booking.com, Allianz a také dárky, soutěže a hry od T-Mobilu. V první fázi se zákazníci operátora dočkají třeba soutěže o nový T Phone a T Tablet, získají také 50% slevu na bezpečnostní ochrannou fólii či štědrých 15 GB dat zdarma. Počet partnerů, u nichž zákazníci T-Mobilu získají něco navíc, se podle operátora bude dále rozšiřovat, nabídka Magenta Moments se bude průběžně měnit a doplňovat.

„Naším cílem je vytvořit platformu, kde se nikdy nebudou nudit a své zážitky navíc mohou sdílet s přáteli či rodinou,“ dodal obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Maximiliano Bellassai.

Magenta Moments postupně v aplikaci Můj T-Mobile nahradí sekce Srdcovky a Magenta Love. Po České republice se věrnostní zákaznický program na podzim spustí také v Chorvatsku, Polsku s Severní Makedonii. V další vlně pak přibudou Rakousko, Maďarsko, Slovensko a Černá Hora. Po připojení dalších zemí budou moci zákazníci tuzemského operátora využít vybrané benefity i za hranicemi České republiky.