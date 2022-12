T-Mobile v prosinci naděluje k vybraným iPhonům hodinky Watch za korunu

Jak již v souvislosti s listopadovou vánoční nabídkou T-Mobile avizoval, přináší zákazníkům od 1. prosince adventní kalendář, a to přímo v aplikaci Můj T-Mobile. Každý den v něm na zákazníky čeká odměna. Nebudou chybět slevy na zážitky, ubytování, tradiční dárky jako hračky nebo knihy ani digitální zábava a praktické tipy pro snadné zvládnutí vánočních příprav. Zákazníci se budou moct navíc zapojit do charitativního projektu na pomoc seniorům, přičemž operátor vybranou částku zdvojnásobí.

Zatímco v listopadu T-Mobile nabídl dvojičky od Samsungu, tak prosincová akce se vztahuje na produkty Xiaomi. Zákazníci tak mohou vybraný model zakoupit za pouhou jednu korunu nebo využít právě dvojiček, kdy druhý telefon vyjde opět na 1 Kč. I v prosinci platí, že zákazníci, kteří k prodloužené smlouvě nepotřebují nový telefon, si mohou za výhodnou cenu pořídit jeden ze tří modelů televizorů Philips nebo notebooky Acer.

Speciální nabídku si operátor připravil pro zákazníky, kteří dávají přednost produktům Applu. Modely iPhone 13 256 GB a iPhone 14 Plus 256 GB si mohou pořídit v kombinaci s chytrými hodinkami Apple Watch SE, které získají za jednu korunu.

Pro zákazníky, kteří využívají T-Mobile TV, operátor přichystal dočasně rozšířenou nabídku kanálů. Řada televizních stanic z vyšších tarifů tak bude na celý prosinec dostupná i tarifům S, M a L. Zákazníci s nejvyšším tarifem XL pak získají jako dárek přístup do Videotéky v prosinci zdarma. V jednom z okének v adventním kalendáři na ně navíc čeká kulisa krbu do televize, a to ve dvou verzích: se zvukem praskajícího ohně nebo s vánočními koledami.

Předplacenkáři mají i nadále možnost získat v aplikaci Můj T-Mobile neomezená data a neomezené volání na týden ve vlastní síti za každé dobití za víc než 300 korun či si pořídit roční datový balíček za poloviční cenu. Firemní zákazníci s rámcovou smlouvou se mohou v prosinci těšit na nové odměny od vybraných partnerů.