Vánoce u T-Mobilu: společenská hra, sluchátka za babku i loterie o kredit

Hlavní vánoční dárek od T-Mobilu odkazuje na kampaň #MeziSvými, přivede totiž nejbližší stávajících zákazníků k jednomu stolu. Pro všechny své zákazníky operátor letos přichystal společenskou karetní hru Dvojitá výhra. Pro tento dárek, dostupný od 1. listopadu, je nutné si dojít osobně do kamenných prodejen, avšak až po vyzvednutí kódu v mobilní aplikaci Můj T-Mobile v sekci Magenta Moments. Na prodejně pak na zákazníky čeká ještě jedna pozornost, která potěší především mlsné jazýčky. A sice horký vánoční nápoj s příchutí jablko se skořicí.

Zákazníci, kteří si během vánočního období zakoupí telefon za zvýhodněnou cenu se smlouvou na 24 měsíců, se mohou těšit na bezdrátová sluchátka Baseus za pouhou jednu korunu. Zajímavé dotace podle operátora poběží na všechny telefony, které zákazníkům nabídne, a také na chytré hodinky, tablety a televizory, konkrétně pak lze zmínit třeba PlayStation, produkty Applu (iPhone, Watch a iPad) či telefony a tablet z vlastní produkce T-Mobilu (T Phone 2, T Phone 2 Pro a T Tablet včetně starších generací).

V listopadu budou k dispozici speciální dotace na modely značky Samsung. Konkrétně model Galaxy A15 (128 GB) při současném pořízení tarifu Next Neomezeně XL s výhodou vyjde na pouhou jednu korunu (sleva 4 498 Kč), Galaxy A55 5G (128 GB) pak při současném pořízení tarifu Next Neomezeně 4XL s výhodou bude možné pořídit za 1 999 Kč (slevy 8 000 Kč) a se zvýhodněním ve výši 10 tisíc korun pak bude v nabídce skládačka Galaxy Z Flip 6. Ta v kombinaci s tarifem Next Neomezeně 5XL s výhodou vyjde na pouhých 18 999 korun.

Sleva na datové balíčky i loterie o roční rentu

Speciálně pro předplacenkáře si pak T-Mobile přichystal 50% slevu na roční a půlroční datové balíčky. Roční balíček s 24 GB dat (12 × 2 GB na 30 dní) i pololetní se stejnou datovou porcí (6 × 4 GB na 30 dní) tak namísto původních 1 398 korun vyjdou jen na 699 Kč. Balíčky bude možné v e-shopu operátora pořídit i ve formě dárkového poukazu a obdarovat jím tak své blízké.

Kromě toho si budou moci předplacenkáři zahrát v dobíjecí loterii o roční rentu. Všichni, kdo si od začátku do konce listopadu dobijí kredit v minimální výši 200 Kč, budou zařazeni do slosování. Sto vylosovaných šťastlivců se následně může těšit na bonusový kredit, který obdrží každý měsíc po celý příští rok. A to ve stejné výši, jakou mělo jejich vylosované dobití. Deset šťastlivců navíc dostane smartphone T Phone.

Drobní podnikatelé, kteří si v listopadu zakoupí u T-Mobilu hardware, získají již výše zmíněná sluchátka Baseus za pouhou jednu korunu. Na ostatní firemní zákazníky čekají v aplikaci Můj T-Mobile víkendové datové balíčky na termíny 29. 11. až 1. 12. a 27. až 29. 12., avšak pouze v případě zakoupení některého z balíčků Data Extra jednorázově (5, 10 či 20 GB). Při zakoupení jakéhokoli balíčku Data Extra opakovaně v průběhu listopadu si pak mohou rozbalit dárek v podobě balíčku Neomezená data na 7 dní, objednají-li si předplatné Watch Connection, tak získají balíček Data Extra neomezeně na víkend za pouhou jednu korunu.

Pro koncové i firemní zákazníky poběží současně i akce na tarify MAGENTA TV – pro nové uživatele nabídne operátor k vyzkoušení Tarif S, M a L za jednotnou cenu 199 Kč na šest měsíců nebo na 12 měsíců při současném objednání fixního internetu. Ve vánoční nadílce nebudou chybět ani dva nové modely televizorů Philips se slevou 2 728 Kč, resp. 4 278 Kč, a to v případě pořízení společně s MAGENTA TV.

Speciální akce chystá T-Mobile i na prosinec, v tomto měsíci nebude chybět ani speciální adventní kalendář dostupný v aplikaci Můj T-Mobile a sekci Magenta Moments. Více podrobností k prosincové nabídce zveřejní T-Mobile v průběhu listopadu.