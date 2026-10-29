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Zvláštní dárek T-Mobilu, celá rodina může jet do Norska za velrybami

Lukáš Hron
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Stává se tradicí, že prvním tuzemským operátorem, který odhaluje svou vánoční nabídku, je T-Mobile. Nejinak je tomu totiž i letos. Vánoce u magentového operátora startují už 1. listopadu. Letos láká na výrazné tarifní dotace, bezplatné streamovací služby či extra data. A na možnost vyhrát rodinný výlet do Norska.

Svou letošní vánoční nabídku pro nové i stávající tarifní zákazníky staví T-Mobile na výrazných slevách na mobilní telefony. Sleva může dosáhnout až 9 000 korun. Slevu na koupi zařízení v této maximální výši získá zákazník při sjednání mobilního tarifu Next neomezeně Premium na dva roky. Smutnit nemusejí ani ti, kteří by tento tarif naplno nevyužili – slevy na koupi nového zařízení lze získat i s jinými hlasovými mobilními tarify.

Tarifní dotace se vztahují na kompletní portfolio v nabídce operátora, nově tedy i na zařízení pro domácnost. Tento vánoční bonus je dostupný jak novým, tak stávajícím tarifním zákazníkům, tedy jak při aktivaci či přenosu čísla, tak při prodloužení smlouvy.

Nový telefon za výhodnější cenu bude možné získat i díky extra výkupnímu bonusu, který T-Mobile ve vánočním období přidává. Ten se vztahuje na všechna zařízení v nabídce, začíná na částce 1 000 Kč a dosáhnout může až 5 000 korun. Platí, že výkupní hodnota stávajícího telefonu i výkupní bonus se odečtou přímo z ceny nového zařízení, přičemž výkupní bonus lze kombinovat s tarifní dotací. Z ceny nového zařízení lze díky vánoční nabídce ušetřit tedy až 14 000 korun.

Se slevou k mobilnímu tarifu lze kombinovat také dvoutisícové vouchery, které získají noví zákazníci při sjednání vybraných tarifů pevného internetu či Magenta TV. I v tomto případě platí, že pro získání tohoto vánočního bonusu se musí upsat na dva roky.

Operátor nezapomíná ani na předplacenkáře. Ti u nově aktivovaných SIM získají datový dárek v podobě 25 GB dat na týden. Vyzvednout si je budou moci v mobilní aplikaci 30 dní od aktivace. Těšit se mohou i na zvýhodněné datové balíčky, bonusy za dobití kreditu a nově také jedné bezplatné obnovy u týdenního balíčku s neomezenými daty – po třech po sobě jdoucích obnovách bude ta čtvrtá bezplatná.

Zákazníci, kteří si nově aktivují tarif Magenta TV S Plus a vyšší, pak jako dárek získají jednu ze tří oblíbených streamovacích služeb (Netflix, Disney+ nebo HBO Max) na dva měsíce. Podle svých preferenci si ji mohou vybrat do 30 dnů od aktivace.

Zkrátka nepřijdou ani podnikatelé a živnostníci. Pro ně si operátor přichystal jak vánoční slevu ve výši 3 000 korun při uzavření smlouvy s tarifem Next neomezeně Premium na dva roky, tak jednu ze tří oblíbených streamovacích služeb na dva měsíce zdarma k nově aktivovanému tarifu Magenta TV S Plus a vyšším.

Informace o letošní vánoční nabídce, která startuje 1. listopadu a vybrané části budou dostupné až do konce ledna 2027, najdou zákazníci v sekci Magenta Moments v aplikaci Můj T-Mobile.

Kromě výše uvedených bonusů si pro ně operátor přichystal v průběhu listopadu i soutěže. Vyhrát lze rodinný zájezd za polární září a pozorováním velryb v norském Tromsø či vstupenky na koncert k-pop skupiny Ehhypen v Amsterdamu.

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