Operátor vás letos může vzít za Santou. Cenu útěchy si může vyzvednout každý

Lukáš Hron
  7:02
Prvním tuzemským mobilním operátorem, který představil svou letošní vánoční nabídku, je T-Mobile. Pro zákazníky si přichystal několikatisícové slevy na mobily i další hardware a chybět nebude ani adventní kalendář s řadou odměn a soutěží. Třeba o zájezd do Santovy vesničky.

Svou letošní vánoční nabídku spouští T-Mobile v sobotu 1. listopadu. Pro každého svého zákazníka si připravil nabídku nového telefonu na míru. Na nákup nového zařízení, ať už v prodejně či e-shopu, dá operátor slevu ve výši až osm tisíc korun. A to nejen na telefony, vánoční dotaci lze totiž získat i na nákup tabletu, herní konzole, televize či chytrých hodinek.

Slevu, která se tedy vztahuje na všechny telefony i další produkty z nabídky T-Mobilu, ovšem operátor podmiňuje prodloužením smlouvy či sjednáním jednoho z vybraných tarifů. Mobilní telefon se slevou, a to ve výši pěti tisíc korun, lze letos získat i při pořízení vybraných tarifů internetového připojení.

Pro zákazníky, kteří využívají předplacené služby, T-Mobile přichystal datový balíček 24 GB na šest či dvanáct měsíců s vánoční slevou 50 %. Zákazníci s aktivním datovým balíčkem 20 GB s obnovou + 5 GB navíc získají v aplikaci Můj T-Mobile navrch ještě vánočních 75 GB dat zdarma. Celkem tak budou mít k dispozici 100 GB.

I drobní podnikatelé budou moci získat vánoční slevu na nové zařízení. Podmínkou je pořízení některého z Next tarifů, přičemž výše slevy se odvíjí od vybraného tarifu. Slevu lze kombinovat s dalšími cenovým zvýhodněním. Zákazníci, kteří si pořídí pevný internet Business Cable/Fiber a zároveň si aktivují či prodlouží program Magenta 1 Business, pak k přidělenému rozpočtu na nákup zařízení získají extra budget navíc.

Větší firemní zákazníci se pak mohou v prosinci těšit z neomezených dat na sedm dní zdarma. Dostanou je k zakoupení jakéhokoli jednorázového balíčku Data Extra na měsíc, který bude v aplikaci Můj T-Mobile připraven k aktivaci mezi 22. a 28. prosincem.

Od začátku adventu pak zákazníci T-Mobilu najdou v aplikaci Můj T-Mobile v sekci Magenta Moments adventní kalendář plný překvapení, odměn, soutěží i zajímavých nabídek od partnerů. Největším tahákem bude bezesporu soutěž o rodinný zájezd do Finska, a sice do vesničky Santy Clause. Ve stejné sekci pak zákazníci najdou i voucher, s nímž si budou moct v kamenné prodejně vyzvednout termohrneček v zářivě magentové barvě. Kromě toho na ně v prodejnách bude čekat horký nápoj a nově i speciální čokoládové mikulášské překvapení.

