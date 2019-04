Nejvýhodnějším tarifem bez úvazku drtí konkurenci. Ale jen v dubnu

Za tarif Mobil S si operátor naúčtuje běžně 499 korun. Při této ceně obsahuje neomezené hovory a 500 MB dat, za odeslání SMS se platí 1,50 Kč. Pokud se zákazník nechce vázat smlouvou na dva roky, pak musí počítat s měsíčním příplatkem k základní ceně. Ten je bez ohledu na zvolený tarif vždy 150 Kč. Mobil S v bezúvazkové variantě tak vyjde standardně na 649 korun, v dubnu lze nicméně při jeho pořízení ušetřit. A to opravdu výrazně.

Až do 30. dubna lze totiž bezúvazkovou variantu tarifu Mobil S pořídit jen za 599 korun, a to výhradně jen přes e-shop operátora. To znamená, že je tedy o 50 korun levnější než obvykle. Avšak reálná úspora je při pořízení tarifu Mobil S bez závazku + podstatně vyšší, po vylepšení operátorem totiž nabídne více.

Konkrétně jej T-Mobile vylepšil o balíček neomezených SMS, za který si standardně účtuje 200 korun měsíčně. Zákazník má kromě toho k dispozici i více dat, a to o celý 1 GB oproti standardnímu FUP. Za 1GB datový balíček si přitom operátor účtuje běžně 199 Kč. Mobil S bez závazku + tak za již výše uvedených 599 korun obsahuje nejen neomezené hovory, ale také neomezené SMS a celkem 1,5 GB dat.

Za takto vylepšený základní tarif bez úvazku by si operátor běžně naúčtoval

1 048 korun (649 Kč za tarif + 200 Kč za balíček neomezených SMS + 199 Kč za 1GB datový balíček). Ve skutečnosti tedy zákazník ušetří měsíčně 449 Kč. Neomezený tarif s ještě poměrně nedávno obvyklou skladbou služeb tak získá za opravdu lákavou cenu, a to navíc v bezúvazkové variantě. Tarif tak může kdykoli změnit nebo jej zrušit, aniž by mu hrozily sankce za předčasné ukončení smlouvy jako u tarifů s úvazkem.

Skladbou služeb plně srovnatelný tarif lze získat i u O2. Tento operátor totiž u nedávno vylepšených tarifů uplatňuje pravidlo, že dvouletý úvazek zvýhodňuje dvojnásobnou datovou porcí. A tak neomezený tarif Free Bronzový může obsahovat jak 3 GB dat, tak jen 1,5 GB. Nižší datová porce se vztahuje právě na bezúvazkovou variantu, O2 si za ni naúčtuje ovšem 899 korun (749 Kč + 150 Kč příplatek za smlouvu bez úvazku). Tedy o celých 300 korun více oproti akční nabídce T-Mobilu.

Stejnou skladbu služeb lze u O2 získat nicméně i v případě bezúvazkové varianty základního tarifu Free Modrý doplněné o měsíční 1GB datový balíček. Ovšem i to vychází dráže než Mobil S bez závazku +, a to o celých 149 korun. Free Modrý bez úvazku stojí totiž 649 Kč měsíčně, 1GB datový balíček pak 99 Kč. Cenové rozdíly jsou tedy poměrně vysoké, ročně to je až 3 600 Kč.

To není ovšem nic ve srovnání s tím, o kolik dráže ročně vyjde srovnatelný tarif u Vodafonu. Za Start neomezeně (neomezené hovory + neomezené SMS + 1,5 GB) bez úvazku si totiž operátor naúčtuje měsíčně 1 090 Kč (při úvazku 549 Kč). To je tedy o 491 korun více ve srovnání s akčním tarifem T-Mobilu. Roční rozdíl tak činí 5 892 Kč v neprospěch nabídky Vodafonu.

Bezúvazkové neomezené tarify s 1,5 GB dat Operátor Tarif Hovory

SMS Data Cena Cenový rozdíl ve srovnání s T-Mobilem O2 Free Bronzový neomezeně neomezeně 1,5 GB 899 Kč 300 Kč O2 Free Modrý neomezeně neomezeně 500 MB + 1 GB (datový balíček) 748 Kč (649 Kč + 99 Kč) 149 Kč T-Mobile Mobil S bez závazku + neomezeně neomezeně 1,5 GB 599 Kč - Vodafone Start neomezeně neomezeně neomezeně 1,5 GB 1 090 Kč 491 Kč

Co se týče mobilních operátorů, tak akční nabídka T-Mobilu je v současnosti bezesporu tím nejvýhodnějším bezúvazkovým řešením na trhu. Výše příplatku za možnost tarif kdykoli změnit či zrušit bez obav z nutnosti uhradit smluvní pokutu je opravdu směšná. Za 599 korun nyní zákazník získá stejné služby, za něž ještě v březnu 2017 platil 899 Kč (bezúvazková varianta tarifu S námi síť nesíť). Tedy stejně, jako nyní platí zákazníci O2.



Není to poprvé, co T-Mobile vylepšil svůj základní neomezený tarif. Letos v únoru v rámci marketingové akce bylo možné získat tarif S Premium, tedy Mobil S vylepšený o balíček neomezených SMS a 4GB datový balíček. I za to si operátor účtoval pouze stokorunový příplatek ke standardní ceně, Premium S tak vyšel na 599 Kč. V tomto případě šlo nicméně o standardní úvazkovou variantu tarifu (více viz T-Mobile má neomezený supertarif. Za 600 korun obsahuje 4,5 GB dat).