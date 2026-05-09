Máte starý tarif u T-Mobilu? Tak už ho dlouho mít nebude, rozhodl se operátor

Lukáš Hron
T-Mobile oznámil krok, kterým nepotěší zákazníky se staršími tarify. Ty totiž čeká postupné převedení na tarifní řadu Next. Důvodem je zjednodušení a zpřehlednění nabídky služeb. Podle operátora jde o součást dlouhodobé firemní strategie. Pro mnohé zákazníky to ovšem znamená, že měsíčně budou platit víc než doposud.

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Zákazníci se staršími typy tarifů budou postupně převedeni na modernější řadu Next uvedenou na trh v roce 2024,“ informoval T-Mobile s tím, že z jeho dat vychází, že „uživatelé těchto tarifů jsou se službami víc spokojeni a nabídka lépe odpovídá jejich digitálním potřebám a očekáváním.“

Podle operátora jde o nezbytný krok. Postupná optimalizace a zjednodušování tarifního portfolia jsou kroky, které mu pomohou uvolnit kapacity v interních systémech či zajistit kontinuitu služeb. „A také se soustředit na stále důležitější bezpečnostní hlediska,“ vysvětlil T-Mobile.

Převod zákazníků, a to i živnostníků a malých firem, se staršími tarify na modernější tarifní řadu Next započne podle operátora v polovině května a bude probíhat ve vlnách. O přesném datu bude operátor dotčené zákazníky včas informovat. Musejí se však připravit na to, že jejich měsíční vyúčtování bude po převedení na nový tarif vyšší. T-Mobile uklidňuje, že změna cen bude podobně jako při poslední povinné migraci na nové tarify v roce 2022 v řádu desetikorun. Jenže i to může být pro někoho problém.

Například zákazník, který doposud používá tarif 6 GB Plus a platí tak ceníkovou cenu 645 Kč měsíčně, zaplatí s novým tarifem Next 8 GB měsíčně 695 korun. Tedy o 50 Kč více.

„Každý zákazník ale získá navíc dle typu tarifní řady i možnost konkrétních výhod (např. Security, více dat, vyšší rychlosti nebo neomezené datování o víkendu),“ upozorňuje operátor na výhody, které chystaná tarifní změna zákazníkům přinese.

O jednostranné změně tarifu musí operátor informovat. Včas a srozumitelně

Vyšší cenu ospravedlňuje tím, že například s výše zmíněným tarifem Next 8 GB zákazník získá o 2 GB více dat, neomezené datové víkendy každý týden a ochranu na síti před podvodnými stránkami i krádeží údajů. Zároveň upozorňuje, že cenu tarifu lze i výrazně snížit (až o 25 %). Ovšem pouze tehdy, když zákazník sloučí více služeb do programu Magenta 1 (např. při sloučení tří služeb získá 15% slevu, Next 8 GB pak vyjde na 590,75 Kč měsíčně). Ovšem pokud tedy nějaké další služby u T-Mobilu využívá.

Podle obchodního ředitele segmentu rezidentních zákazníků T-Mobile Czech Republic Petara Babiće je sjednocení tarifního portfolia příležitost, jak zajistit všem zákazníkům T-Mobilu přístup k aktuální nabídce jeho služeb či například větší ochranu.

„Řada Next vznikla s ohledem na to, co uživatelé od mobilního tarifu skutečně očekávají – dostatek dat a bezpečnost, která funguje bez starostí s nastavením či aktualizacemi,“ dodal Babić.

Jakého objemu zákazníků se chystaná změna týká, operátor neuvádí. Dodal ovšem, že většina jeho zákazníků již aktuální tarify Next používá.

