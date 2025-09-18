Čeští iphonisté mohou dát vale zastaralým SMS. Zatím však jen u T-Mobilu

Lukáš Hron
  7:02
Od pondělí 15. září mohou tuzemští uživatelé iPhonů využívat nový standard textových zpráv RCS (Rich Communication Services). Jako první jej v Česku zpřístupňuje T-Mobile. RCS komunikace je k dispozici automaticky a zdarma všem zákazníkům operátora, kteří používají iPhone 11 a novější.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

RCS je relativně mladý standard pro posílání zpráv mezi zařízeními zavedený sdružením GSM Association jako určitá náhrada za SMS a MMS. Ty totiž využívají 2G, jenže tuto již zastaralou mobilní síť některé státy už nemají. Vypnutí GSM sítě v Česku je naplánováno na rok 2028. RCS oproti tomu využívá datové přenosy, umožňuje tak posílat fotografie ve vysokém rozlišení, sledovat stav doručení nebo psát zprávy přes wi-fi. Při zavádění tohoto standardu je však vyžadována i podpora ze strany mobilních operátorů. Od roku 2022 tento standard podporují všichni tři čeští mobilní operátoři pro Android (systém RCS podporuje už zhruba od roku 2010), nyní se dočkali i první uživatelé iPhonů.

Jako první tuzemský operátor zpřístupňuje RCS zprávy pro iPhone T-Mobile. Od pondělí 15. září nemusí uživatelé smartphonů Applu, pokud budou chtít poslat zprávu uživateli androidu, používat starý systém SMS. Mohou s ním „chatovat“ v reálném čase včetně indikace, zda protistrana zprávu čte či píše, mohou sdílet fotografie a videa ve vysoké kvalitě či vytvářet skupinové konverzace.

Moderní komunikační standard realizovaný přes datovou síť zpřístupňuje T-Mobile ve spolupráci s mateřskou skupinou Deutsche Telekom a technologickými partnery prostřednictvím aktualizace operačního systému iOS 26. Apple podporu RCS zavedl v září 2024 v aktualizaci iOS 18.

„Okamžitě jsme začali připravovat nasazení této služby v naší síti. Přestože Česko tehdy nebylo součástí dané aktualizace, díky úzké spolupráci napříč celou skupinou jsme byli připraveni na certifikaci a mohli jsme využít hned první možný termín, který nám Apple poskytl – tedy nynější aktualizaci,“ uvedl obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky společnosti T-Mobile Petar Babić.

Uživatelé iPhonů a androidích telefonů mohou díky RCS, které sjednocuje textovou komunikaci napříč zařízeními a platformami, nově mezi sebou komunikovat prostřednictvím funkcí, které byly dosud zpravidla dostupné jen v aplikacích třetích stran.

„Pro běžné uživatele přináší RCS naprostou jednoduchost – fotografie a videa ve vysoké kvalitě, hlasové nahrávky či sdílená poloha – zprávy přicházejí do stejné základní aplikace v jejich telefonu jako běžné SMS,“ dodal T-Mobile s tím, že RCS je od 15. září dostupná automaticky a bezplatně na všech nových iPhonech počínaje modelem 11 (včetně SE 2. a 3. generace), a to pro všechny zákazníky operátora včetně těch firemních či zákazníků virtuálního operátora Kaktus a dalších. Platí tedy, že pro využití RCS musí mít zákazník tedy u T-Mobilu aktivovanou jakoukoli mobilní službu a svůj iPhone aktualizovaný na iOS 26.

„RCS vyžaduje datové připojení. Proto je zapotřebí mít buď dostupná mobilní data nebo Wi-Fi,“ doplnil manažer rozvoje mobilních sítí společnosti T-Mobile Otakar Mráz.

T-Mobile podotkl, že Apple v aplikaci Zprávy ponechal pro RCS stejnou barvu jako pro SMS/MMS, tedy zelenou. „iPhone vždy preferuje iMessage, pokud ji druhá strana podporuje; není-li dostupná, odešle zprávu jako RCS, případně po několika minutách automaticky převede na SMS/MMS s poplatkem dle tarifu,“ upřesnil s dovětkem, že pro iPady, které podporují pouze iMessage, není funkce RCS dostupná.

Rozšířením RCS na iPhony dostává větší prostor i firemní komunikace prostřednictvím služby RBM. Ta umožňuje firmám – nyní bez ohledu na to, zda příjemce používá androidí smartphone či iPhone – zasílat RCS zprávy na mobilní telefony svých zákazníků. Tedy interaktivní konverzace s multimediálním obsahem, grafikou či personalizovanými odkazy namísto obyčejné SMS zprávy.

Na zavedení RCS pro iPhony pracují i konkurenční operátoři.

„V současné době jsou služby RCS dostupné u O2 na telefonech s operačním systémem Android. Podpora na zařízeních iPhone je podmíněna certifikací ze strany společnosti Apple, se kterou O2 aktivně jedná a řeší požadavky, které je nutné ke spuštění služby splnit. Jakmile bude služba dostupná, budeme o tom zákazníky informovat,“ reagovala na dotaz redakce Mobil.iDNES.cz tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

„V tuto chvíli službu RCS na telefonech Apple iPhone nepodporujeme,“ informuje Vodafone na svém webu v sekci věnované RCS s tím, že podpora je podmíněná schválením a certifikací ze strany Applu.

„Ta je oproti telefonům se systémem Android, kde RCS v naší síti poskytuje společnost Google, specifická. Snažíme se najít řešení i pro telefony iPhone, ale jde o velmi nákladnou a složitou cestu a zatím nedokážeme říct, kdy certifikaci získáme,“ dodal Vodafone.

18. září 2025  7:02

