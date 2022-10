T-Mobile má nové tarify. Mírně zdražily a dostanete je povinně

Na konci července jsme psali o tom, že se mobilní operátoři nejspíš vzhledem k nárůstu cen energií a obecně vysoké inflaci nevyhnou zdražování. A že jednou z možností, jak případně k takovému zdražení přistoupit, je přepracovat nabídku tarifů. To přesně teď udělal operátor T-Mobile, který právě představuje nové tarify.

Od těch stávajících se liší minimálně, ale změny to přece jenom jsou. V některých případech dochází k mírnému zdražení, které se však pohybuje v řádu maximálně několika málo desetikorun. Na druhou stranu operátor ve všech tarifech pustí zákazníky do 5G sítě, což doposud pravidlem nebylo. A v některých tarifech přidá zákazníkům v ceně T-Mobile TV Mini. V neposlední řadě slibuje větší slevy k tarifům na vlastní telefony T-Phone. T-Mobile navíc nabídku tarifů trochu víc „zahustil“, takže si zákazník může lépe vybrat takový tarif, který bude sedět jeho potřebám. A může tak oproti stávajícímu ušetřit.

O to, aby ušetřil, se ovšem zákazník bude muset postarat sám. T-Mobile se totiž rozhodl, že všechny své stávající zákazníky z řad domácností, drobných živnostníků a malých firem, kteří využívají některé z dosavadních standardních tarifů (a to klidně i tarify podstatně starších generací, ze kterých z nějakého důvodu nepřešli), automaticky převede na tarify nové. Změna bude postupná, operátor ji zákazníkovi oznámí třicet dní předem ve vyúčtování, v tu dobu mu pošle i SMS zprávu s odkazem na webovou stránku, kde uvidí rozdíly mezi stávajícím a novým tarifem. Čtyři dny před převodem na nový tarif pak zákazník obdrží další informační SMS. Podpora stávajících tarifů by měla skončit zkraje příštího roku.

Nový dostanete automaticky

Automaticky bude T-Mobile zákazníky migrovat na takový nový tarif, který odpovídá jejich aktuální měsíční útratě. A v tom je právě ten háček a cesta, jak může zákazník případně ušetřit. T-Mobile totiž nabídku zahustil, takže si může zákazník snáze vybrat třeba nižší tarif, který je levnější, ale přitom nemá o tolik méně dat, než na kolik je zvyklý teď. Spotřebu dat přitom T-Mobile zákazníkovi také sdělí, takže se podle toho bude moct rozhodnout. Tento krok nicméně bude muset učinit sám a bude si u toho muset dát pozor třeba na minimální měsíční plnění, ke kterému se zavázal, když si u operátora pořídil telefon se slevou.

Převod většiny tarifních zákazníků na novou generaci tarifů operátor mimo jiné zdůvodňuje zjednodušením a zefektivněním svého vnitřního fungování.

„Aktuálně máme v systémech i s množstvím starých tarifů, na kterých někteří zákazníci zůstali, asi sedm tisíc různých nabídek,“ říká obchodní ředitel českého T-Mobilu Maximiliano Bellassai. A naznačuje, že kdyby takový krok operátor neučinil, mohlo být zdražení pro koncového zákazníka ve výsledku ještě významnější. „Nárůst nákladů momentálně hraje velkou roli a my proto musíme být efektivnější firmou. Proto nabídku zjednodušujeme. Zároveň nám to má pomoct k tomu, aby byli naši zákazníci spokojenější.“

O zjednodušení jde ovšem skutečně zejména z pohledu operátora. Pro zákazníky zůstává nabídka víceméně stejná, nebo naopak, tarifů je trochu víc, než jsme mohli na webu operátora vidět doteď. Zůstávají také ve třech základních „rodinách“.

Pořád online

První skupinou tarifů jsou tarify nazvané Pořád online. Jsou to tarify s neomezeným voláním a jasně daným balíčkem dat ve velikosti od 1 do 10 GB. Právě tady dochází k onomu zahuštění nabídky: zatímco doteď operátor oficiálně nabízel pět verzí (1, 3, 5, 8 a 12 GB), teď nabídne celkem sedm variant (1, 2, 4, 5, 6, 7 a 10 GB). Odtud pak pramení potenciál k úsporám. Zákazníka, který měl doposud tarif Pořád online 5 GB Plus za 600 korun měsíčně, převede T-Mobile v nové generaci tarifu na obdobný tarif Pořád online 5 GB Plus za 620 korun měsíčně s tím, že nově bude moct v telefonu využít 5G síť.

Nové tarify T-Mobile od 5. října 2022 – Pořád online tarif 1 GB Plus 2 GB Plus 4 GB Plus 5 GB Plus 6 GB Plus 7 GB Plus 10 GB Plus cena [Kč] 510 535 585 620 645 670 720 volání a SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně množství dat 1 GB 2 GB 4 GB 5 GB 6 GB 7 GB 10 GB bonusy Pořád online, 5G Pořád online, 5G Pořád online, 5G Pořád online, 5G Pořád online, 5G Pořád online, 5G Pořád online, 5G

Jenže takový zákazník se může rozhodnout, že přejde na tarif Pořád online 4 GB Plus za 585 korun měsíčně, zatímco doposud pro něj byla nejbližší levnější cestou verze tarifu se 3 GB dat – a ta mu už stačit nemusí, zatímco třeba 4 GB jsou „na hraně“. Vlastnost „pořád online“ pak znamená, že po vyčerpání datového limitu se tok dat nepřeruší, jen se zpomalí na 256 kbit/s. To není kdovíjaká rychlost, ale na nouzové používání základních aplikací to třeba na pár dní v závěru měsíce stačí.

Dosavadní tarify T-Mobile platné do 5. října 2022 – Pořád online tarif 1 GB Plus 3 GB Plus 5 GB Plus 8 GB Plus 12 GB Plus cena [Kč] 500 550 600 675 775 volání a SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně množství dat 1 GB 3 GB 5 GB 8 GB 12 GB bonusy Pořád online Pořád online Pořád online Pořád online Pořád online

Datově neomezené tarify

Další základní rodinou tarifů jsou ty neomezené, tedy s neomezeným voláním i daty. I tady měl T-Mobile v základní nabídce pro uživatele doposud tři volby, nově jich je pět. Základní neomezený tarif stojí 930 korun a odpovídá dosavadnímu tarifu za 875 korun. Prvních 15 GB dat tedy může zákazník využít plnou rychlostí, pak mu data potečou maximálně 10 Mbit/s. U tohoto základního tarifu doposud operátor negarantoval dostupnost 5G, teď ovšem 5G dostupné je, navíc zákazník dostane službu T-Mobile TV Mini v ceně.

Nové tarify T-Mobile od 5. října 2022 – Neomezené 5G tarify tarif Neomezeně XL Neomezeně 2XL Neomezeně 3XL Neomezeně 4XL Neomezeně 5XL cena [Kč] 930 1 030 1 140 1 340 1 640 volání a SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně data neomezeně, 15 GB plnou rychlostí, pak 10 Mbit/s neomezeně, 30 GB plnou rychlostí, pak 10 Mbit/s neomezeně, 40 GB plnou rychlostí, pak 20 Mbit/s neomezeně neomezeně bonusy 5G, T-Mobile TV Mini 5G, T-Mobile TV Mini 5G, T-Mobile TV Mini, 100 mezinár. minut 5G, T-Mobile TV Mini, 1 000 mezinár. minut 5G, T-Mobile TV Mini, neomez. mezinár. minuty, 500 MB roaming mimo EU

Plnou rychlost bez hrozeb zpomalení i při jakkoli velké spotřebě dat si budou zákazníci moct vychutnat u tarifu Neomezeně 4XL za 1 340 korun, zatímco doposud to u tarifu Neomezeně 5G XL vyšlo na 1 275 korun. Tady operátor skutečně zdražil, protože bonusy jako T-Mobile TV Mini a 5G rychlost přenosu dat už byly v tarifu zahrnuty, stejně jako 1 000 minut pro mezinárodní volání. Nejvyšším neomezeným tarifem je pak Neomezeně 5XL, který má i neomezené mezinárodní volání a 500 MB dat v roamingu mimo EU. Ten teď stojí 1 640 korun, dosud vyšel na 1 575 korun.

Stávající tarify T-Mobile platné do 5. října – Neomezené tarify tarif Neomezeně XL Neomezeně 5G L Neomezeně 5G XL Neomezeně 5G XXL cena [Kč] 875 1075 1275 1 575 volání a SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně data neomezeně, 15 GB plnou rychlostí, pak 10 Mbit/s neomezeně, 40 GB plnou rychlostí, pak 20 Mbit/s neomezeně neomezeně bonusy žádné 5G, T-Mobile TV Mini, 100 mezinár. minut 5G, T-Mobile TV Mini, 1 000 mezinár. minut 5G, T-Mobile TV Mini, neomez. mezinár. minuty, 500 MB roaming mimo EU

Tarify pro mladé i seniory

Třetí rodinou tarifů jsou ty „speciální“ pro studenty, děti a seniory. Tady zůstává počet tarifů shodný, když nepočítáme speciální tarif pro seniory, který doposud v nabídce operátora chyběl a který mohou získat zákazníci, kteří dosáhli věku nejméně 65 let. Za 255 korun měsíčně v něm zákazník získá neomezené volání i SMS a 1 GB dat (s přístupem k 5G a službou pořád online).

Nové tarify T-Mobile od 5. října 2022 – 5G tarify pro juniory, studenty i seniory tarif Junior Student Plus Student neomezeně Student neomezeně XL Senior cena [Kč] 275 480 700 905 255 volání a SMS 150 minut a 150 SMS neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně data 3 GB 10 GB neomezeně, 15 GB plnou rychlostí, pak 10 Mbit/s neomezeně 1 GB bonusy 5G, pořád online 5G, pořád online 5G 5G 5G, pořád online

Základní tarif Junior určený pro děti do 15 let zůstává na svých parametrech (150 minut, 150 SMS, 3 GB dat) i ceně (275 korun) a nadále musí být součástí balíčku Magenta 1. Tarif Student Plus nově stojí 480 korun místo 450, uživatel ale dostane 10 GB dat místo osmi a navíc přístup k 5G síti, který opět doteď operátor negarantoval. Nejvyšší studentský tarif s neomezeným voláním, SMS i daty bez zpomalení se nově jmenuje Student neomezeně XL namísto Student neomezeně 5G (ten jediný nabízel 5G rychlosti) a stojí 905 korun místo 850. Zákazník přitom v tomto případě nic navíc nedostane. T-Mobile má i nové tarify pro mobilní internet a datové tarify.

Stávající tarify T-Mobile platné do 5. října 2022 – tarify pro juniory a studenty tarif Junior 3GB Plus Student Plus Student neomezeně Student neomezeně 5G cena [Kč] 275 450 650 850 volání a SMS 150 minut a 150 SMS neomezeně neomezeně neomezeně data 3 GB 8 GB neomezeně, 15 GB plnou rychlostí, pak 10 Mbit/s neomezeně bonusy 5G, pořád online 5G, pořád online 5G 5G

Vlastní telefon s větší slevou

S novými tarify klade operátor velký důraz na 5G síť. Tu půjde využít s kterýmkoli z nových tarifů.

„Technologie 5G představuje novou etapu ve vývoji mobilní komunikace, poskytuje vyšší kapacitu přenosu dat, je efektivnější a bezpečnější. Nároky na rychlé a neustálé sdílení dat rostou a 5G dokáže tuto potřebu řešit,“ říká Maximiliano Bellassai. A dodává, že operátor do mobilní infrastruktury v uplynulých dvou letech investoval 1,5 miliardy korun.

V roce 2023 plánuje T-Mobile do mobilní sítě investovat dvě miliardy korun a další miliardu do rozvoje fixní sítě. Jeho 5G má do konce letošního roku pokrýt 50 procent obyvatel České republiky, do konce roku 2023 70 procent a v roce 2024 by to snad (neoficiálně) mělo být přes 90 procent.

Aby mohli zákazníci 5G v režii operátora skutečně využít, představil T-Mobile vlastní mobilní telefony T Phone a T Phone Pro. Ty se začínají prodávat právě dnes společně s novými tarify. A právě k novým tarifům nabídne T-Mobile vlastní mobil výhodněji než jiné přístroje. Za korunu půjde T Phone získat „už“ k tarifu za 720 korun měsíčně, zatímco doposud mohl zákazník obdobný smartphone za korunu získat k tarifu za 930 korun měsíčně. I v tom vidí Bellassai jednu z výhod nové řady tarifů.

„Nabídneme zařízení s větší slevou než doposud. Je ale na zákaznících, aby ze svého tarifu získali maximum,“ naznačuje s tím, že si o telefon za korunu nebo u nižších tarifů s významnou slevou musí zákazník říct. Jinak tyto peníze, které operátor na „dotace“ telefonů vyčlenil, nechávají v pokladničce T-Mobilu.

Jako doposud platí, že právě jen v případě pořízení telefonu za zvýhodněnou cenu se zákazník operátorovi uvazuje na dobu dvou let, jinak tu úvazky nejsou. Úvazek je ve formě minimálního měsíčního plnění, tedy minimální útraty, kterou musí zákazník po celou dobu trvání úvazku dodržet.