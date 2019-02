T-Mobile má neomezený supertarif. Za 600 korun obsahuje 4,5 GB dat

Na tarif S Premium nás upozornili čtenáři, T-Mobile ho totiž na svém webu původně veřejně neprezentoval. V ceníku jej ovšem nadále nenajdeme. Důvod je prostý: jde o marketingovou nabídku. Vyplývá to z podmínek tarifu S Premium, z nichž se navíc dozvíme i to, že nabídka je určena pouze pro operátorem oslovené spotřebitele. Tarif lze ovšem zcela standardním způsobem objednat přes e-shop operátora. Jde nicméně o časově omezenou záležitost, zákazník musí uzavřít smlouvu s dvouletým úvazkem nejpozději do konce března. A to právě výhradně prostřednictvím stránek operátora, domáhat se tohoto tarifu na prodejně tedy nemá smysl.

Tarif S Premium je vlastně jen vylepšeným běžným tarifem Mobil S. K tomuto základnímu tarifu si totiž zákazník aktivuje současně i dva měsíční balíčky, a to balíček s neomezenými SMS do všech sítí a datový se 4 GB dat. Tím získá tedy neomezený tarif s celkem 4,5 GB dat, základní tarif totiž standardně obsahuje neomezené volání do všech sítí a 500 MB mobilních dat. Tarif S Premium přitom vyjde měsíčně na 599 korun, tedy jen o stokorunu dráže než běžný Mobil S.

Teoreticky si tedy zákazník za každý povinný měsíční balíček připlatí jen padesát korun. Fakticky ovšem dává operátor na balíček neomezených SMS 100% slevu a na datový balíček pak téměř 75% slevu ze standardních cen. Ta u 4GB datového balíčku činí 399 korun, za měsíční balíček neomezených SMS si pak T-Mobile naúčtuje běžně 200 korun.

Dodejme, že běžný tarif Mobil S vylepšený o tyto balíčky by vyšel na nevýhodných 1 098 korun. To se už vyplatí vyšší tarif Mobil M (neomezené hovory a SMS + 4 GB dat za 799 korun měsíčně), operátor navíc v případě jeho pořízení přes e-shop přidá 2 GB dat navíc (více viz T-Mobile přidává k tarifům data navíc. Na prodejně ovšem nepochodíte). Tarif S Premium je tak o téměř 500 Kč výhodnější než dodatečně vylepšený běžný Mobil S.

T-Mobile není nicméně jediným operátorem, který přichází s datově objemným neomezeným tarifem za lákavou cenu oproti standardní nabídce. Takový najdeme třeba i u Vodafonu a nejde jen o marketingovou záležitost. I když i tarif Start neomezeně byl původně časově omezenou nabídkou, Vodafone tento tarif za 549 korun měsíčně propagoval v předvánočním období s přesahem do letošního roku. Tarif se ovšem nakonec v tichosti stal součástí běžné nabídky.

Jak již bylo zmíněno, Start neomezeně vyjde na 549 korun měsíčně. Je tedy o padesát korun levnější než tarif T-Mobilu. Obsahuje rovněž jak neomezené hovory, tak neomezené SMS do všech sítí. Rozdíl je v datech. Ona měsíční úspora oproti tarifu T-Mobilu je zde vykoupena o 3 GB, respektive o 1 GB menší datovou porcí.

V základu totiž tarif Start neomezeně obsahuje 1,5 GB dat, proto prvně zmiňovaný třígigabytový rozdíl. Avšak v aplikaci Můj Vodafone si může zákazník každý měsíc vyzvednout další 2 GB dat, měsíčně má k dispozici tedy celkem 3,5 GB. Tarif Start neomezeně tedy ve výsledku obsahuje „jen“ o jeden gigabyte méně dat než tarif T-Mobilu, na druhou stranu si jej ovšem může pořídit kdokoli a díky zařazení do běžné nabídky i bez časového omezení.

Po cenové stránce lákavý neomezený tarif má v nabídce i operátor O2, který na začátku února obměnil svou nabídku. Základní neomezený tarif Free Modrý vyjde na 499 korun měsíčně, ale datově náročné zákazníky příliš neosloví.

Obsahuje totiž jen 500 MB dat, a to navíc pouze v případě, že zákazník uzavře smlouvu s dvouletým úvazkem. O2 totiž nové tarify se smlouvou zvýhodňuje oproti bezúvazkovým variantám nejen po finanční stránce (standardní praxe u všech operátorů), ale i co se týče dostupného datového objemu. U bezúvazkových variant totiž zákazník získá jen polovinu dat (více viz O2 mění tarify. Věrným zákazníkům zvyšuje data na dvojnásobek).

Z výše uvedeného je patrné, že je stále dost prostoru pro kouzlení s tarifní nabídkou, a to především s ohledem na mobilní data. Právě po navýšení základního datového objemu svého tarifu totiž zákazníci často volají. Zatím nejdále je patrně O2, které z vyšší datové porce udělalo výhodu tarifů s úvazkem. Konkurence více dat přidává zatím pouze jako měsíční bonus, o který se musí sám zákazník aktivně přihlásit v mobilní aplikaci. Nejde tedy o standardní součást tarifu, operátor se tak může kdykoli rozhodnout, že toto zvýhodnění přestane nabízet.