T-Mobile rozjíždí datově neomezené víkendy. Ale jen načas

Speciálním víkendovým datovým balíčkem operátor reaguje na rostoucí spotřebu mobilních dat, podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl loni celkový objem přenesených dat v Česku o 63 %. Tento trend potvrzují i údaje operátora, jen za letošní první půlrok došlo k meziročnímu nárůstu spotřeby o 46 %. Tarifní zákazníci T-Mobilu tak v současnosti spotřebují v průměru 15 GB dat měsíčně.

Balíček Neomezený datový víkend si musejí zákazníci operátora aktivovat sami, a to přímo v aplikaci Můj T-Mobile v sekci speciální nabídky. Učinit tak mohou kdykoliv během týdne, bezplatná neomezená data, a to plnou rychlostí, budou ovšem čerpat až v sobotu a neděli (po celé dny). Tento štědrý bonus má však jedno zásadní omezení. Tím je platnost nabídky.

Ta se totiž omezuje striktně na aktuální měsíc, platná je pouze do 29. října. Aktivaci bezplatného víkendového datového balíčku tak lze provést jen čtyřikrát. Nabídky mohou využít nejen tarifní či firemní zákazníci, ale i předplacenkáři, v jejichž případě není aktivace balíčku podmíněna dobitím kreditu. Data z balíčku Neomezený datový víkend se dají čerpat i v EU, a to do výše 4 GB.

U předplacených Twist karet vychází jednorázový balíček neomezených dat na víkend standardně na 149 korun, přičemž v EU lze vyčerpat až 6 GB. U konkurenčního O2 si mohou předplacenkáři aktivovat jednorázový denní balíček neomezených dat za 49 korun.