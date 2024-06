T-Mobile má nové tarify. Přinášejí víkendová neomezená data i další bonusy

Nová tarifní nabídka T-Mobilu obsahuje tři základní tarify s omezenou datovou porcí, čtyři datově neomezené a operátor neopomněl ani mladé zákazníky do 26 let. Pro ně ponechal v nabídce čtyři tarify. K uvedeným tarifům pak přidává ještě jeden datový s omezenými volnými jednotkami pro volání a SMS. Nová nabídka je v porovnání s tou předchozí tedy přehlednější. Ale popořadě…

Základ nové tarifní nabídky, kterou operátor souhrnně pojmenoval Next, kdy název odkazuje na standardní součást nových tarifů v podobě dalších výhod pokrývajících další zákaznické potřeby, tvoří neomezené tarify Next 5 GB, Next 8 GB a Next 12 GB. Všechny tedy shodně obsahují neomezené minuty a SMS do všech sítí, porce mobilních dat se pak odráží v samotných názvech, tedy 5, 8 a 12 GB.

Základní tarif vyjde na 595 korun, tedy o 25 Kč méně než si operátor účtoval za skladbou služeb totožný tarif z předchozí nabídky Tarifů 2022 (tarif 5 GB Plus vyšel na 620 Kč). Kromě služby Pořád online, kterou operátor u tarifů s FUP nadále zachovává, je v ceně obsažena i nová služba Security. Ta je společná pro všechny tarify Next i Next neomezeně, zákazníka, který ji musí nejdříve odsouhlasit, ochrání před podvodnými praktikami, kdy se útočníci přes různé odkazy snaží z lidí vymámit citlivé údaje v podobě přístupových hesel a dalších údajů k bankovnímu účtu. Tato služba bude přístupy na takovéto weby blokovat.

Dvojice vyšších tarifů s FUP, tedy ty s 8 a 12 gigabajty pak přináší navrch ještě neomezená víkendová data. Díky nim budou moci zákazníci každou sobotu i neděli po celý rok datovat bez jakéhokoli omezení. A nezaplatí nic navíc. Nižší z uvedených tarifů je vyjde na 695 a vyšší pak na 745 korun měsíčně. Za pětadvacetikorunový příplatek oproti předchozí tarifní nabídce tak zákazníci získají u nižšího tarifu o 1 a u vyššího o 2 GB více dat (7 GB Plus z nabídky Tarifů 2022 stál 670 a 10 GB Plus pak 720 Kč).

Tarify Next Volání a SMS Data Security Benefit Cena Next 5 GB neomezeně 5 GB + Pořád online ANO - 595 Kč Next 8 GB neomezeně 8 GB + Pořád online ANO Neomezená víkendová data 695 Kč Next 12 GB neomezeně 12 GB + Pořád online ANO Neomezená víkendová data 745 Kč

Členský program a streamingová platforma na rok zdarma

O něco málo přehlednější je i nabídka datově neomezených tarifů. Portfolio Next neomezeně totiž obsahuje čtyři tarify, u předchozí tarifní nabídky to bylo pět. I zde se mírně zdražovalo, cenový skok se liší tarif od tarifu. Zvýšení cen má však své odůvodnění: zákazníci mají nově k dispozici třeba více dat plnou rychlostí.

Základní datově neomezený tarif Next neomezeně XL si zachoval rychlostní omezení na 10 Mbit/s, k tomu ovšem dojde nově až po vyčerpání 20 GB. S plnou rychlostí tak mají zákazníci k dispozici o pět gigabajtů více dat než doposud. Next neomezeně 2XL si při ceně 1 085 Kč (o 55 Kč více oproti tarifu Neomezeně 2XL) zachovává 30 GB plnou rychlostí, ale posléze mohou datovat rychlostí 15 Mbit/s, tedy o pět megabitů vyšší rychlostí než doposud. Navrch získávají možnost si k tarifu zdarma aktivovat benefit v podobě ročního členství v programu AlzaPlus+, který jim zajistí bezplatné doručení objednaného zboží i exkluzivní slev na vybrané zboží.

Bezplatné roční členství AlzaPlus+ mohou využít i zákazníci, kteří si zvolí některý ze dvou nejvyšších datově neomezených tarifů, tedy Next neomezeně 4XL (1 385 Kč) a Next neomezeně 5XL (1 685 Kč). Oba tarify si zachovávají bonusy svých předchůdců, tedy v případě toho nižšího je to 1 000 mezinárodních minut pro volání do EU, u vyššího pak pro stejné účely neomezené minuty. U nejvyššího datově neomezeného tarifu pak operátor razantně navýšil objem roamingových dat obsažených v ceně tarifu, nově mají zákazníci pro zóny A a B k dispozici na rok 10 GB (dosavadní tarif obsahoval 500 MB pro zónu Svět 1). Oba nejvyšší tarify pak kromě již zmíněného bonusového programu Alzy získají v ceně přístup k tarifu Standard streamovací služby Max od Warner Bros. Discovery. Obě uvedené bonusové služby čekají na zákazníky vybraných tarifů ve věrnostním programu Magenta Moments.

Tarify Next neomezeně Volání a SMS Data Security Benefit Cena Next neomezeně XL neomezeně 20 GB plnou rychlostí, poté 10 Mbit/s ANO - 945 Kč Next neomezeně 2XL neomezeně 30 GB plnou rychlostí, poté 15 Mbit/s ANO AlzaPlus+ 1 085 Kč Next neomezeně 4XL neomezeně neomezená ANO 1 000 mezinárodních minut, AlzaPlus+, Max 1 385 Kč Next neomezeně 5XL neomezeně neomezená ANO neomezené mezinárodní minuty, Roaming 10 GB pro zóny A a B, AlzaPlus+, Max 1 685 Kč

Bezpečnostní jistota i pro studenty

Z datových tarifů zachoval T-Mobile v nové tarifní nabídce Next pouze tarif s 5 GB dat. Data 5 GB vyjde nově na 485 korun, tedy o 25 Kč dráže než doposud. Zachoval si přitom stejné parametry, tedy 150 volných minut, 150 volných SMS, 5 GB dat a služba Pořád online. V jeho nově podobě tak přibyla pouze bezpečnostní složka Security. Ta je součástí i nových tarifů pro zákazníky do 26 let.

Základem nabídky tarifů pro mladé zákazníky zůstává tarif Junior, který si v nové nabídce zachoval svou dosavadní podobu, a to včetně výše paušálu. Za 275 korun měsíčně tak i nadále obsahuje 150 volných minut, 150 SMS a 3 GB dat. Navrch operátor přidává již zmíněnou službu Security. Vyšší neomezený tarif, NextU 12 GB pak za patnáctikorunový příplatek oproti dosavadnímu tarifu přináší navrch 2 GB dat: při ceně 495 korun tak obsahuje 12 GB.

Nižší datově neomezený studentský tarif podražil o pět korun, NextU neomezeně vyjde na 705 Kč. T-Mobile však navýšil rychlost, na kterou se přenos dat sníží po vyčerpání 15 GB plnou rychlostí: oproti dosavadním 10 Mbit/s data pofrčí rychlostí 15 Mbit/s. Nejvyšší studentský tarif, NextU neomezeně XL, si pak zachovává stejné parametry i cenu svého předchůdce (neomezená data plnou rychlostí, 905 Kč/měsíc), zákazník však získá roční bezplatné členství v programu AlzaPlus+.

Speciální nabídka a tarify pro mladé Volání/SMS Data Security Benefit Cena Next Data 5 GB 150/150 5 GB + Pořád online ANO - 485 Kč Junior 150/150 3 GB + Pořád online ANO - 275 Kč NextU 12 GB neomezeně 12 GB + Pořád online ANO Neomezená víkendová data 495 Kč NextU neomezeně neomezeně 15 GB plnou rychlostí, poté 20 Mbit/s ANO - 705 Kč NextU neomezeně XL neomezeně neomezená ANO AlzaPlus+ 905 Kč

T-Mobile má navíc pro zákazníky, kteří mezi 25. červnem a 31. srpnem přejdou na některý z nových tarifů, připraven ještě jeden příjemný bonus. První dva měsíce na novém tarifu jim bude totiž účtovat cenu toho původního. A to bez ohledu na to, zda dotyčný zákazník přechází na skladbou služeb srovnatelný tarif, kdy je rozdíl v cenách v rámci desetikorun, nebo se rozhodne přejít z nižšího (levnějšího) na některý výrazně dražší nový tarif.