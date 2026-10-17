„V tuto chvíli umí VoiceBot zákazníkovi pomoci s většinou dotazů v oblasti vyúčtování, základními požadavky v oblasti roamingu a sdělí obecné informace o službách a produktech T-Mobilu,“ informoval operátor.
Potřebnou informaci hlasový asistent pomůže získat zákazníkům přímo během hovoru, tedy bez nutnosti vyčkat na spojení s pracovníkem zákaznické linky. Operátor jeho odpovědi průběžně vyhodnocuje. Ověřuje i to, zda VoiceBot zákazníkům rozumí správně a dokáže jim poskytnout patřičnou odpověď, a pomoci jim tak.
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„Naši kolegové tak budou mít více prostoru pro složitější požadavky, které potřebují osobnější přístup. Důležité pro nás je, aby zákazník svůj požadavek vyřešil snadno a rychle dostal pomoc, kterou aktuálně potřebuje,“ řekl obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky ze společnosti T-Mobile Petar Babić.
Testováno zaměstnanci
Nasazení VoiceBota na zákaznickou linku předcházelo několik nezbytných kroků. V prvotní fázi jej testovali zaměstnanci T-Mobilu, načež letos v červenci začal poskytovat podporu zákazníkům, kteří se na infolinku dovolali s dotazy týkajícími se vyúčtování či obecně služeb operátora. Další rozšíření působnosti AI hlasového asistenta se podle T-Mobilu bude odvíjet od výsledků provozu.
Operátor o plánu nasadit v klientské péči při kontaktu se zákazníky umělou inteligenci informoval už v prosinci 2023. Na infolinku jej nasazuje v rámci skupinového projektu OneBot, tedy centrálního projektu skupiny Deutsche Telekom, která na něm spolupracuje s technologickou společností Wonderful.ai. Tuzemský T-Mobile má v tomto projektu vedoucí roli, zkušenosti z Česka tak mohou přispět k dalšímu rozvoji tohoto řešení v rámci celé skupiny.
Nicméně T-Mobile není jediným tuzemským operátorem, který na zákaznické lince využívá AI. Konkurenční O2 začalo s chatboty a voiceboty experimentovat už před několika lety. Voicebot používá na své zákaznické lince, která umí přivítat zákazníka, provést jeho identifikaci, zjistit téma, které chce řešit, a nasměrovat na hlasovou samoobsluhu nebo relevantního pracovníka zákaznické linky.