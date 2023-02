T-Mobile nutí zákazníkům dražší tarif. Ozvěte se a řekněte si o slevu

V říjnu loňského roku představil T-Mobile nové mobilní tarify, u kterých avizoval, že je všichni paušální zákazníci dostanou povinně. S vlastním tarifem jsme vyčkali, jak bude celý převod probíhat, a detailně jsme ho zmapovali. Výsledkem je, že zákazník může „uhádat“ slevu, ale musí být aktivní. Už při uvedení nových tarifů jsme upozorňovali, že jinak operátor tuto situaci využije ke zdražení.

V případě převodu na nový tarif operátor v podstatě dodržel slibovaný postup. Nejprve nás totiž ve vyúčtování vystaveném loňského 13. prosince informoval o tom, že se chystá změna tarifů.

„V rámci vylepšení tarifní nabídky jsme pro Vás připravili nové tarify s novými cenami. Váš stávající tarif, včetně případného individuálního cenového nastavení, proto změníme na nový, který pro Vás bude na základě údajů ve Vašich posledních 6 vyúčtováních charakteristicky a cenově nejbližší. Datum, ke kterému Vám nový tarif nastavíme, je uvedeno v SMS zprávě, kterou jsme Vám odeslali krátce po vystavení tohoto vyúčtování,“ psal T-Mobile na faktuře.

Operátor také upozorňoval na to, že si tarif můžeme vybrat na jeho webu a že v případě, že si nevybereme, můžeme vypovědět smlouvu bez sankcí.

Infolinka nebo prodejna

Už tehdy jsme na web operátora „mrkli“ a dozvěděli se, co pro nás operátor vlastně chystá: z tarifu Neomezeně XXL s oficiální ceníkovou cenou 975 korun měsíčně (po slevě jsme platili 926,26 korun měsíčně) nás hodlá převést na tarif Neomezeně 3XL s ceníkovou cenou 1 140 korun, přičemž opět nabídl mírnou slevu. I tak jsme však měli platit víc než doposud.

Nabídku jsme prozatím ignorovali. Pak přišla 20. prosince SMS s informací, že nový tarif nám operátor aktivuje 21. ledna 2023 a že si opět můžeme vhodný paušál vybrat na webu. Ani tehdy jsme tarif neměnili. Na počátku ledna se nám pak ozval obchodník zastupující T-Mobile, aby nám nabídl tarif i s telefonem za zvýhodněnou cenu. Jenže opět nabízel tarif Neomezeně 3XL jen s onou drobnou slevou, a když jme požádali, že by stačil tarif nižší, dostali jsme odpověď: „V tom případě vám nemohu pomoci.“ s tím, že změnu na nižší tarif budeme muset provést osobně na prodejně.

Tisková mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivá nám to později upřesnila. „V případě, že zákazník chce přejít na nižší tarif, je zapotřebí kontaktovat buď telefonicky zákaznickou linku nebo navštívit prodejnu, aby bylo možné společně najít takový tarif, který bude nejlépe vyhovovat jeho individuálním potřebám,“ vysvětlila.

Nadále jsme v procesu vyčkávali a 25. ledna (tedy o čtyři dny později, než bylo původně avizováno) jsme obdrželi od operátora zprávu, že nám byl aktivován nový tarif. Šlo samozřejmě o tarif Neomezeně 3XL. V internetové samoobsluze ani aplikaci Můj T-Mobile stále tarif na nižší změnit nešlo. V tu chvíli jsme začali jednat tak, jak nám poradila tisková mluvčí operátora.

Zavolali jsme na infolinku operátora (nejprve jsme požádali o zpětné volání, ale na to se operátor ozval až druhý den, kdy už bylo vyřešeno) a změnu tarifu začali řešit tam. Operátorce jsme sdělili, že nejsme se zvoleným tarifem spokojeni, že by nám stačil nižší paušál, nejspíš tarif Neomezeně XL (s ceníkovou cenou 930 korun, kterou jsme však nezmiňovali). Tento tarif má podobné parametry jako doposud využívaný Neomezeně XXL s tím, že rozdíl je jen v objemu dat, který lze vyčerpat před omezením rychlosti. Zatímco původní tarif nabízel plnou rychlostí 30 GB dat a pak se rychlost snížila na 10 Mbit/s, tak nový tarif nabízí 15 GB plnou rychlostí a pak opět maximum 10 Mbit/s. S tím jsme dovedli žít, příplatek oproti stávajícímu tarifu by pak byl necelé čtyři koruny.

Tři „stejné“ možnosti

Operátorka byla ochotná nám tento tarif aktivovat, ale zároveň nabídla, že nám může aktivovat tarif Neomezeně 2XL se stejnými parametry jako dosavadní Neomezeně XXL, který by nás po určité slevě vyšel asi na 929 korun. Zároveň jsme v tu chvíli projevili zájem o dotovaný telefon s tím, že víme, že vlastní telefon T-Phone nabízí operátor k některým tarifům za korunu. V tu chvíli jsme dostali další nabídku. K našemu zlevněnému tarifu Neomezeně 2XL by totiž telefon stál 499 korun, operátorka tak nabídla, že za korunu může být k tarifu Neomezeně 3XL, který nám však může nabídnout s ještě další slevou. Výsledná cena by s dvouletým úvazkem, který je u dotovaného telefonu nutný, byla 931 korun měsíčně.

Rázem jsme tedy měli na výběr tři cenově na první pohled rovnocenné možnosti. Namísto původně aktivovaného tarifu s ceníkovou cenou 1 140 korun (a drobnou slevou v rámci věrnostního programu Magenta 1) jsme si mohli vybrat buď tarif Neomezeně XL bez úvazku za ceníkovou cenu 930 korun (tam by se možná Magenta 1 sleva nakonec propsala také), nebo tarif neomezeně 2XL opět bez úvazku nabízený se slevou za 929 korun měsíčně, případně tarif Neomezeně 3XL opět se slevou, telefonem za korunu a úvazkem na dva roky za 931 korun.

Ještě jednou zdůrazníme, že za původní tarif jsme platili 926 korun a 26 haléřů. V každém případě tak u nás dojde ke zdražení, ale k mírnému, navíc s možností získat i přeci jen větší objem služeb (ke všem tarifům je navíc T-Mobile TV mini, tarif neomezeně 3XL má i volné minuty na volání do zemí EU a 43 GB dat v EU roamingu).

Jakou z těchto nabídek jsme nakonec využili, není důležité. Ukazuje to nicméně, že když u operátora projevíte zájem a ukážete určitou ochotu „utrácet“, existuje prostor pro vyjednání slevy. Velmi pravděpodobně by v nějaké kombinaci služeb (třeba úvazku na dva roky a ochotě utratit za dotovaný telefon víc než korunu) operátor nabídl slevu i na nižší tarif a mohli bychom se tak dostat i na nižší cenu, než jakou jsme platili doposud.

Zafungovat by také mohla hrozba přechodem k jinému operátorovi, tuto kartu jsme však „nevytáhli“. Obecně ovšem máme z trhu informace (a neplatí to jen pro T-Mobile), že když zákazník projeví u operátora nespokojenost s aktuální cenou služeb a třeba i zmíní přechod jinam, určitou slevu získá. Na druhou stranu nelze čekat dramatické slevy v řádu mnoha desítek procent, obvykle to bude tak do 20 procent. Velké slevy dávají operátoři jen velkým a významným zákazníkům a i tam ochota polevila.

Nicméně vždy to znamená nutnost ozvat se a se zástupci operátora věc řešit, ať už na infolince, nebo osobně na prodejně. Kdo se neozve, tomu T-Mobile jednoduše služby zdraží.