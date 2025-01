Takový tarif už T-Mobile nabízel, ale teď cenu sesekal vůbec nejníže

Zkraje nového roku vyrazil T-Mobile opět do boje o nové zákazníky. Sáhl po tarifu, který nabízel už loni, a to hned dvakrát. Nyní ukazuje, že to jde ještě levněji než prvně, tedy minulý rok v dubnu. Tarifní obměna v průběhu roku totiž srovnatelnou akviziční nabídku podražila. To současná úspora oproti běžné ceně tarifu činí měsíčně 150 korun.