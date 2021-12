T-Mobile představil akční vánoční tarif. Přitom ho už letos nabízel

Za akční Vánoční tarif si T-Mobile naúčtuje 425 korun měsíčně. Za tuto částku zákazník obdrží 150 volných minut, 150 volných SMS a 4 GB dat. Součástí tarifu je i služba Pořád online, která i po vyčerpání datového limitu zajistí využívat chat, mapy a jízdní řády. Jediným limitem je přenosová rychlost takového připojení, která se zpomalí na 256 kbit/s. Tarif lze sjednat pouze online prostřednictvím webu operátora.

Ve srovnání s běžnou tarifní nabídkou je to lákavý tarif. Ale až podezřele povědomý. Skutečně, T-Mobile jej letos už jednou nabízel. A to nedávno, v říjnu (viz Někde přidal, jinde ubral. T-Mobile opět experimentuje s akčním tarifem). Operátor tak vlastně v předvánočním období oprášil již jednou nabízený tarif. Nicméně drobné změny oproti říjnové nabídce nastaly.

K aktuálnímu akčnímu tarifu totiž zákazník již nedostane neomezená data na 30 dní zdarma. Minimálně tedy o tomto bonusu, který nadále získají ti, kteří si sjednají některý z běžných tarifů s omezenou datovou porcí, operátor u Vánočního tarifu již neinformuje. Jeden bonus si ovšem pro všechny, kdo využijí současné akční nabídky, připravil.

Zákazník si k tarifu v případě dvouletého úvazku (standardně jsou tarify T-Mobilu již bez úvazku) může pořídit smartphone za pouhou korunu. A to konkrétně Nokii 2.4. Operátor navíc přidá 24 GB dat zdarma, tedy 1 GB měsíčně po dobu trvání úvazku. Bonusová data si musí zákazník vyzvednou v aplikaci Můj T-Mobile.

Přestože operátor oproti předchozí nabídce nepřidal žádné služby (ale žádné prakticky ani neubral) a výše měsíčního paušálu zůstala na shodné úrovni, tak ve srovnání s běžnou nabídkou včetně té konkurenční jde z pohledu poměru datového objemu a ceny stále o výhodnou volbu.

Datově srovnatelný běžný tarif z nabídky T-Mobilu (4 GB Plus) vyjde totiž na 575 korun, při ceně vyšší o 150 korun nicméně disponuje neomezenými hovory i SMS. Z pohledu ceny je pak Vánočnímu tarifu nejbližší základní běžný tarif Start, který při ceně o padesát korun vyšší sice obsahuje neomezené hovory a neomezené SMS, ale zákazník si musí vystačit pouze s 1 GB dat, a to v případě tohoto tarifu navíc bez služby Pořád online.

Nicméně v rámci vánoční nabídky lze totožnou skladbu služeb získat do konce prosince levněji. T-Mobile totiž standardní tarif 1 GB Plus (neomezené volání, neomezené SMS, 1 GB dat) nabízí s 25% slevou. S cenou pouhých 375 korun (standardně 500 korun) má přimět předplacenkáře k přechodu na paušální služby. Z pohledu ceny je tedy zajímavější než Vánoční tarif, nicméně je nutné brát na zřetel, že obsahuje jen čtvrtinu jeho dat.

V případě konkurence lze co do datového objemu srovnatelný tarif s Vánočním tarifem T-Mobilu nalézt již pouze v nabídce Vodafonu. Nicméně Red Basic, který sice obsahuje navíc neomezené hovory a SMS, vyjde na 599 korun.