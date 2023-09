T-Mobile má výhodný tarif pro nováčky a lacinou předplacenku pro studenty

Aktuální lákadlo na nováčky v síti zahrnul T-Mobile do své nabídky začátkem září, tedy po vypršení platnosti předchozího akvizičního tarifu, který si bylo možné aktivovat původně jen do konce července. Velkým lákadlem byla extra porce dat na léto zdarma, až 30 GB (15 GB každý prázdninový měsíc) měli totiž i zákazníci v případě využití předchozí akviziční nabídky. Nicméně v základu tarif za lákavých 357 korun obsahoval jen nuzný 1 GB dat. Aktuálně je tak operátor, co se týče základní porce dat, v případě akvizičního tarifu výrazně štědřejší.

Nové zákazníky totiž T-Mobile láká na 7 GB dat a ani tentokrát je neochudí ani o službu Pořád online, tedy možnost využívat datové připojení i po vyčerpání FUP. Co se hovorů a SMS týče, tak v jejich případě operátor nováčky ani nyní nikterak neomezuje. Z oné výrazně štědřejší datové porce oproti předchozí nabídce lze usoudit, že tentokrát si bude nutné trochu připlatit.

T-Mobile si za současný akviziční tarif účtuje 469 korun měsíčně, tedy o 30 % méně, než na kolik vyjde standardně, jde totiž o tarif 7 GB Plus za běžných 670 Kč. Zájemci zároveň zaplatí o 112 korun více, než na kolik vyšel předchozí letní akviziční tarif. Pro někoho to může být dost, nicméně po rozpočtení na data, která oproti předchozí nabídce nyní nováček v síti T-Mobilu získá navíc (6 GB) je to příplatek necelých 19 korun za jeden gigabajt. A to je velmi slušná cena.

I tato akviziční nabídka je určena výhradně pro zákazníky, kteří nemají s operátorem uzavřenou žádnou účastnickou smlouvu. Tedy včetně těch, kteří se rozhodnou pro změnu poskytovatele či se rozhodli přejít z předplacené služby Twist na paušální tarif. Stále je nutné mít na paměti i to, že slevu operátor poskytne standardně jen na prvních 60 měsíců, tedy po dobu pěti let.

Akvizičním tarifem láká nováčky také Vodafone, nabídce T-Mobilu konkuruje jen cenou. Za lákavých 327 korun (o 142 Kč levnější než tarif T-Mobilu) totiž kromě neomezeného volání a neomezených SMS, což má s konkurenčním akvizičním tarifem společné, obsahuje jen polovinu jeho datového objemu, tedy pouze 3,5 GB. Tarif v této podobě má Vodafone v nabídce již od poloviny června.

Pro studenty předplacenka za hubičku

T-Mobile si na září připravil akci i pro zákazníky mladší 26 let. Předloží-li na prodejně platný doklad (potvrzení o studiu, žákovský/studentský průkaz, ISIC kartu, EŽK či studentskou kartu Českých drah) a poskytnou operátorovi svůj e-mail, tak si budou moci zakoupit jednu Twist kartu s 10 GB dat na měsíc za pouhých 30 korun (standardně 200 Kč). Není to jediné zvýhodnění v případě této předplacenky.

Tím dalším je cena, kterou si operátor naúčtuje za prvních šest obnovení balíčku. Každé vyjde na 175 korun, poté platí standardní cena (běžně prvních dvanáct měsíců s 20% slevou, tedy za 279 Kč, od 13. balíčku platí standardní cena 349 Kč/měsíc). Předplacenku operátor aktivuje přímo na prodejně, což lze vnímat jako prevenci proti kupčení s takovými SIM.

Další akci spjatou s Twist kartou pak mohou využít již všichni předplacenkáři. Až do konce září lze balíček Internet na 180 dní pořídit s 50% slevou, tedy za pouhých 699 Kč namísto 1 398 korun. Zákazník s ním získá 4 GB na měsíc po dobu šesti měsíců (po 30 dnech se data automaticky obnoví), celkem tedy 24 GB. Je však nutné mít na paměti, že nevyčerpaná data se nepřevádějí do dalšího období.