T-Mobile chce vsadit na AI. Nechá ji řešit většinu zákaznických dotazů

Drtivou většinu zákaznických dotazů by u T-Mobilu měla do tří let řešit umělá inteligence. Operátor ji chce využívat při kontaktu se zákazníky v klientské péči a prodeji. Tým expertů by řešil pouze složitější případy.