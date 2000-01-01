Operátor T-Mobile oslavil 30 let od spuštění své české mobilní sítě. Při této příležitosti ukázal v rámci nostalgické prezentace i množství historických mobilů, které éru působení operátora v Česku ilustrují. Podívejte se, které přístroje operátor vybral.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velká výstava, ve které bylo přes sedm desítek telefonů, přitom nepředstavovala jen telefony z nabídky operátora. Posloužila jako ilustrace celé éry 30 let GSM sítí v Česku a toho, co se za tu dobu v odvětví událo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Síť T-Mobilu, který 30. září 1996 v Česku začínal ještě jako Paegas, totiž mimo jiné přežila celou řadu více či méně slavných značek mobilů, různé typy a koncepce přístrojů a další trendy, které se ve světě telefonů objevily. Podívejte se, které to byly.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Motorola TX 770 je pro T-Mobile, respektive jeho domácího předchůdce Paegas, zásadní telefon. Právě s tímto telefonem operátor v nabídce startoval, šlo o první dotovaný přístroj na našem trhu. Ve své době už to byl však poněkud vysloužilý model se zastaralými funkcemi. Obří baterie nevydržela ani den. Funkčně to byl už tehdy křáp. Ale byl levný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Philips Fizz z roku 1996 je oproti modelům Motoroly podstatně modernějším přístrojem, byl na svou dobu příjemně lehký (169 gramů) a vcelku kompaktní, byť nepostrádal tehdy vcelku nutnou vysouvací anténu. Přístroj fungoval na frekvenci 900 MHz, na které startoval i Paegas.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Motorola byla ovšem tehdy světovou jedničkou v mobilech a měla bohaté portfolio. V něm se nacházel i model MicroTAC International 8400, který uměl na rozdíl od modelu TX 770 třeba posílat a přijímat SMS.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Siemens S10 z roku 1998 je ukázkou tehdejší špičkové mobilní techniky. Pro někoho až nečekaně kompaktní mobilní telefon s hmotností 185 gramů překvapil třeba svým čtyřbarevným displejem. Existovala i jeho odolná varianta S10 Active.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Philips Savvy Vogue byl vcelku oblíbený, cenově dostupný mobil konce minulého tisíciletí (pochází z roku 2000). Byl to již duální přístroj, tedy s podporou GSM sítí na frekvencích 900 i 1 800 MHz a měl i některé užitečné aplikace (kalkulačku, převodník měn, stopky a podobně). Na rozdíl od předchozích modelů však už neumožňoval využít místo tovární baterie tužkové články.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia 5110 je jasnou mobilní legendou. Model pochází z roku 1998 a u českých operátorů se prodával řadu let jako spolehlivý a dostupný mobil. A to i přesto, že podporovala pouze sítě GSM s frekvencí 900 MHz, takže měl později určité limity ve využití pokrytí operátorů. Právě 5110 zpopularizovala ovládání pomocí jedné centrální klávesy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Motorola Timeport P7389i je přístroj z roku 2000, který patřil mezi dražší modely. Jeho výsadou byla podpora tří pásem GSM sítí (900, 1 800 a 1 900 MHz), takže se hodil pro globální cestování. Roaming však byl v té době pořádně drahou záležitostí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia 3210 je naprostou legendou z roku 1999. V nabídce českých operátorů se držela i relativně dlouho po uvedení coby cenově dostupná, ale zároveň tehdy solidní alternativa novějších modelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nástupce Nokia 3310 je pak doslova nesmrtelnou mobilní legendou. Jednoduchý přístroj z roku 2000 bavil nejen hrami, ale i tím, jaké dokázal (snad i díky svým výměnným krytům) vydržet zacházení. Legendy říkají, že 3310 je nezničitelná, i když tomu tak není. V moderní době se přístroj dočkal reinkarnace. To platí i pro značku Nokia, která to s mobily zatím naposledy zkusila v roce 2025.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Alcatel One Touch 501 je kompaktní přístroj z roku 2000. Zároveň tento model reprezentuje značku, která už v mobilním světě k vidění dnes není. Alcatel přitom s výrobou mobilů začínal nedlouho před vznikem českých mobilních operátorů: v roce 1991. Dnes jsou pozůstatky mobilní divize součástí čínského TCL.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia 6310i je špičkový manažerský mobil, který se ve své době mohl chlubit i perfektní výdrž baterie. V roce 2001 nabídl například i vymoženost v podobě datových přenosů GPRS, telefon podporoval i předpotopní mobilní internet: Wap.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia nabízela ve své slavné historii i řadu luxusních modelů: tady jsou tři z nich: 8800 Gold Arte (rok 2009), 8800 (rok 2005) a 8890 (rok 2000). Ve své době šlo o velmi drahé přístroje, které nenabízely ty nejlepší funkce, ale chlubily se špičkovým zpracováním a designem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Luxusní mobily měl v nabídce i Samsung, který nabídl třeba dotykový SGH-P520 Giorgio Armani. Přístroj z roku 2007 se trochu snažil konkurovat tehdejšímu čerstvě uvedenému iPhonu, sázel však spíš na styl než wow efekt dotykového displeje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Siemens S55 je ukázkou toho, co dokázala německá značka na svém vrcholu. Právě později po uvedení tohoto modelu z roku 2002 začala značka ztrácet svou půdu pod nohama. S55 ale ve své době konkuroval nejlepším: jako jeden z prvních nabízel pořádný barevný displej (256 barev), měl Bluetooth i další vymoženosti.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
SIM mobilních operátorů nemusely sloužit jen v mobilních telefonech. Tady je PCMCIA karta pro notebooky a další zařízení, která dovedla zajistit přístup k internetu na cestách. To vše ovšem jen ve 2G síti a s GPRS technologií.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Siemens SX1 je ukázkou toho, jak německá firma s mobily dovedla experimentovat. Chytrý telefon se Symbianem dostal velmi nezvyklý design s klávesnicí rozdělenou po stranách displeje. Zde je ve vzácné verzi Mille Miglia.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Siemens SK65 byl další experiment německé značky. Přístroj z roku 2004 měl opět neobvyklou konstrukci s ukrytou qwerty klávesnicí a pokročilé funkce, včetně podpory mailových serverů BlackBerry. Přesto se moc neprosadil.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia 3650 zase ukazuje, jak v úvodu nového tisíciletí (rok 2003) experimentovala finská firma. I tady má klávesnice netradiční rozložení. I díky němu však šlo později o překvapivě dostupný (ve výprodejích) mobil s operačním systémem Symbian. Byl to jeden z prvních lidovějších smartphonů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 2003 představila Nokia i svůj speciální herní mobil N-Gage. Ten měl systém Symbian a umožňoval hrát hry uložené na paměťových kartách. Přístroj byl vcelku oblíbený, ale pro cílovou skupinu mladých zároveň docela drahý.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mobilní operátoři zkoušeli v minulosti hledat různé způsoby příjmu. Než se naplno rozjela rychlá mobilní data, viděli příležitost v mobilní televizi vysílané přes standard DVB-H. S tím experimentoval právě i T-Mobile, prototyp DVB-H přijímače od Siemensu se váže k jeho projektu „Televize v kapse“.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Siemens byl také firmou, která stála na samotném počátku éry chytrých telefonů. Model SX45 z roku 2001 založený na operačním systému Microsoft Pocket PC si však dnes pamatuje málokdo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zato kompaktní Sony Ericsson T610 z roku 2003 si pamatují mnozí. Prémiový mobil tehdy oblíbené značky posunul Sony Ericsson do moderní éry barevných telefonů s fotoaparátem a začal éru povedených fotomobilů této značky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Sony Ericsson K800 patřil k již vyspělým fotomobilům. Přístroj z roku 2006 měl 3,2megapixelový foťák s xenonovým bleskem, který pořizoval překvapivě kvalitní snímky. Běžná byla jeho černá verze, stříbrná je méně obvyklá a měl ji v nabídce právě i T-Mobile.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
LG je další značkou, která se ze světa mobilních telefonů stáhla, přitom do něj pořádně vstoupila až někdy na přelomu tisíciletí. V době nástupu moderních dotykových telefonů ovšem byly právě dotykové přístroje LG vcelku oblíbené, nabízely totiž moderní techniku za zajímavé peníze. Toto je model GD510 Pop z roku 2009.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oblíbené byly i výsuvné modely LG. Toto je model KF600 z roku 2008, který kombinoval tradiční numerickou klávesnici a dotykový displej. Jeho horní část zobrazovala obsah, spodní sloužila k ovládání telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia E70 je další příklad telefonu s neobvyklou konstrukcí. Tentokrát zvláštní rozevírací mechanismus odhalil plnohodnotnou qwerty klávesnici. Smartphone s operačním systémem Symbian z roku 2005 se však nikdy moc oblíbeným nestal.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung SGH-P300 z roku 2005 je ukázkou toho, jak se Samsung snažil dostat „mobil do formátu platební karty“. Úplně se to nepovedlo, ale nezvyklý přístroj byl na svou dobu tenký (8,9 mm, malý a lehký (85 gramů).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung M7600 Beat DJ je ukázkou dosti okrajového mobilního telefonu z roku 2009. Výrobci to tehdy zkoušeli s dotykovými přístroji různými cestami, toto byla představa Samsungu o moderním dotykovém hudebním mobilu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jedním z přístrojů, který éru dotykových telefonů odstartoval, byl Ericsson R380. Byl to první komerčně dostupný přístroj, u kterého výrobce použil označení Smartphone, i když na dnešní poměry nebyl zas tak chytrý. Měl však systém EPOC, ze kterého se později zrodil Symbian. R380 pochází z roku 2000.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Symbian pak už pod značkou Sony Ericsson přinesl nástupnický model s označním P800. V roce 2002 šlo o hi-tech telefon, nástup iPhonu byl ještě pět let vzdálený.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě iPhone však svět mobilů změnil. První generace uvedená v roce 2007 se k nám nedostala, ale iPhone 3G představený v roce 2008 se už, byť se zpožděním, prodával i u nás. Nabízeli ho tehdy všichni tři čeští mobilní operátoři, včetně T-Mobilu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
T-Mobile byl také první mobilní operátor, který českým zákazníkům představil operační systém Android. Přístroj představený v závěru roku 2008 tu začal operátor prodávat hned v lednu 2009, takže tentokrát tu nebyly žádné velké prodlevy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na výstavce telefonů k výročí 30 let operátora T-Mobile byly k vidění i předpotopní smartphony, například i tento Sagem WA3050 z roku 2001. Přístroj se systémem od Microsoftu měl tehdy ještě pouze černobílý displej.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Modernější éru dotykových přístrojů reprezentoval třeba Apple iPhone 4 z roku 2010. Ten představoval přechod Applu na přístroje s kovovým rámem a přinesl nový designový styl.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Motorola A780 z roku 2004 je další ukázkou toho, jak si chytré telefony výrobci představovali ještě před érou iPhonů. Nezvyklé véčko, které mělo průhled na displej, stálo na systému postaveném na Linuxu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
T-Mobile Sidekick II byl napůl chytrý telefon, který vznikl především pro americký trh. Tam byl oblíbený už první Sidekick, který uživatelé využívali především pro posílání zpráv. V Evropě se objevila právě až druhá generace z roku 2005, která však ve větším měřítku místní publikum nezaujala.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To Nokia E50 patří naopak k telefonům, které oblíbené byly. V roce 2006 uvedený přístroj měl operační systém Symbian, přitom to nebyl žádný přerostlý smartphone. Svou podlouhlou konstrukcí tak trochu připomínal oblíbenou manažerskou Nokii 6310, kterou tehdy ještě řada lidí stále používala.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výstavka T-Mobilu obsahovala i další artefakty – například 4G modem T-Mobile určený pro tehdejší sítě na frekvenci 872 MHz.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 2010 uvedený smartphone Xperia X10 mini šel tak trochu proti trendu zvětšování úhlopříček, který nakonec zvítězil. Nezvykle malinký smartphone s 2,55palcovým displejem však zaujmout dovedl, nabízel plnohodnotnou sadu funkcí systému Android.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Existovala i varianta Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro s výsuvnou qwerty klávesnicí. Po této generaci přišla ještě o rok později nástupnická řada zařízení, pak už však takto miniaturní smartphone Sony Ericsson (ani žádná další velká mobilní značka) nevyrobil.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia N80 je další přístroj z roku 2006, který ukazuje pestrost tehdejší nabídky. Symbianový telefon s výsuvnou konstrukcí byl docela oblíbený.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia N91 uvedená v roce 2005 byla luxusním a všestranným smartphonem. Měla kovové tělo, systém Symbian a také miniaturní harddisk s tehdy nevídanou kapacitou 4 GB (později i 8 GB). Tomu však odpovídala cena. Nokia telefon cílila na fanoušky hudby.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hudebních mobilů nabídla Nokia v historii více. Model 5300 z roku 2006, který představoval cenově dostupnější hudební přístroj.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia patřila k průkopníkům na poli fotomobilů, model N90 z roku 2005 byl však výjimečný především svou konstrukcí, která umožňovala telefon používat komfortně i jako videokameru. Pozdější modely nabídly v optice uložené „na šířku“ i zoom.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Motorola Rokr EM330 (také známý jako EM28) byl hudební mobil v podání americké značky. V roce 2009, kdy firma tento přístroj uvedla, ale už byla celá značka Motorola dosti na ústupu a model se neuchytil.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nevalně na tom byla Motorola už na počátku nového tisíciletí, ale v roce 2004 přinesla nečekaný hit, který ji na chvíli do hry vrátil: modelovou řadu Razr, stylové a nečekaně tenké véčko. Přístroje s tímto jménem najdeme na trhu i dnes, ale to už Motorola, respektive její mobilní divize, patří pod křídla čínského Lenova.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ještě než svět ovládly dotykové telefony, byly symbolem přístrojů pro profesionály na cestách přístroje Communicator od Nokie. V roce 2000 to byl model 9210 Communicator, který představoval absolutní vrchol mobilní techniky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Špičkové smartphony vyráběl i Sony Ericsson, model P900 z roku 2004 byl završením éry symbianových modelů této značky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Bohaté portfolio smartphonů nabízel i sám operátor T-Mobile. Přístroje nesly typicky označení MDA a měly řadu podob, většinou je pro operátora vyráběla tchajwanská společnost HTC. Model MDA III patřil v roce 2004 k těm nejnadupanějším.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jednou ze značek chytrých telefonů, které už nejsou mezi námi, je Palm. Treo 650 byl už jeho modernější kousek, který však přišel na sklonku éry systému Palm OS v roce 2004. Než firma přišla s novým moderním systémem webOS, ztratila na trhu relevanci.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Toto je první přístroj T-Mobile MDA. Model uvedený v roce 2002 stál na základu platformy HTC Wallaby a podobné modely nabízeli i další operátoři.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Velmi oblíbené byly ve své době i smartphony BlackBerry. Model 7280 pochází z roku 2003 a je to přístroj ze závěrečné éry řekněme první generace BlackBerry. Měl ještě původní systém, ale už barevný displej.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Stejnou éru reprezentuje i model 7730, který v roce 2004 nabídl větší displej. Dříve podobné modely BlackBerry nabízelo ještě s černobílým panelem, tady už byl také barevný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Reprezentantem modernější éry značky pak byl model 8700, který už přinesl modernější variantu systému BlackBerry OS. Ten se pak dále vyvíjel, až firma představila přelomový BlackBerry OS10. To ovšem bylo v době, kdy už ji konkurence postavila víceméně mimo hru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Přístroje MDA od T-Mobilu měly řadu podob, například i tento kompaktní model MDA Compact II z roku 2006. Byl to svým způsobem vrchol éry smartphonů před příchodem iPhonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Model T-Mobile MDA Vario přinesl v roce 2005 relativně kompaktní rozměry a výsuvnou qwerty klávesnici.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
HTC TyTN II z roku 2007 představoval vrcholný model s Windows Mobile v době, když už svět šílel z iPhonu, uvedeného v lednu toho roku. Šlo o poměrně oblíbený, byť drahý přístroj s nezvyklou možností vyklopit displej vzhůru, aby na stole položený smartphone připomínal notebook.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia E90 z roku 2007 představuje konec éry komunikátorů finské značky. Model už ani oficiálně označení Communicator nepoužíval, byl to poslední přístroj svého typu se systémem Symbian. Oproti starším komunikátorům přitom u něj Nokia použila obvyklejší verzi S60. Zajímavostí telefonu byla podpora rychlých datových přenosů HSPA v 3G sítích.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia E61 z roku 2005 byla jedním z mnoha symbianových smartphonů, tentokrát v provedení, které se snažilo konkurovat tehdy vcelku oblíbeným BlackBerry.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 2008 vytáhlo HTC svou kartu proti iPhonu. Model Touch Diamond sice neměl kapacitní displej, ale zato nabízel spoustu stylu. Zaujal, ale s iPhony té doby prohrál na plné čáře.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I Nokia se snažila vzepřít novému soupeři. V roce 2008 uvedený model 5800 XpressMusic tak dostal novou dotykovou verzi systému Symbian a důraz na hudební funkce. Měl zaujmout mladší publikum, což se částečně podařilo, ale pád Nokie to nezastavilo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na mladé publikum zacílil v roce 2013 i samotný Apple. Jeho model iPhone 5C s plastovým tělem ve výrazných barvách byl cenově dostupnější alternativou k tradičním kovovým modelům. Překvapivě se z 5C však nestal hit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nokia v rámci hledání půdy pod nohami vyzkoušela řadu slepých uliček. V roce 2009 uvedla model N900 postavený na platformě Maemo. Moderní přístroj s výsuvnou qwerty klávesnicí ovšem zaujal jen úzké publikum.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To HTC Desire Z dovedlo v roce 2010 zaujmout trochu více zájemců. V době, kdy už jasně vítězily čistě dotykové smartphony, ještě nabídlo uživatelsky příjemnou a špičkově vybavenou alternativu pro ty, kdo chtěli fyzickou klávesnici.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Desire Z byl alternativou k čistě dotykovému modelu Desire. I ten byl uveden v roce 2010 a představoval tehdy špičku produkce smartphonů s operačním systémem Android.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
HTC bylo v raných dobách Androidu považováno za špičkového výrobce. Soupeřil s ním tehdy Samsung. Jeho model Galaxy SII z roku 2011 představoval definitivní usazení korejské značky mezi špičkou a byl dlouho měřítkem mezi top smartphony.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To Nokia N8 z roku 2010 představoval další snahu finské firmy bránit se konkurenci. A částečně to byla snaha úspěšná, prémiová konstrukce přístroje s převážně kovovým tělem zaujala, ale pomalý dotykový Symbian nakonec znamenal, že i přes dílčí komerční úspěch takto Nokia dál pokračovat nemohla.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A tak přišla éra Windows Phone smartphonů Nokia. Toto je špičkový model 1020 z roku 2013, který měl jedinečný 41Megapixelový fotoaparát. Nokia už tehdy byla ve spojení s Microsoftem a možná kdyby ten svůj systém neustále nepředělával a nenutila kvůli tomu vývojáře vyvíjet aplikace znovu, mohl svět smartphonů dnes vypadat jinak.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Chléb se v tomto případě lámal o pár let dřív. V roce 2011 totiž přišla na trh Nokia Lumia 800, elegantní prémiový smartphone s Windows Phone, který měl všechny předpoklady soupeřit s tehdejšími iPhony. Brzdila ho však omezení systému. A obzvlášť škoda byla, že kvůli tomu Nokia pohřbila jiný slibný produkt.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tím byla Nokia N9 s naprosto shodným designem těla. Rovněž v roce 2011 představený přístroj byl první, ale také poslední nokií s platformou MeeGo. Ta měla moderní ovládání a byla překvapivě svižná. Jenže tehdejší šéf Nokie Stephen Elop už při uvedení modelu řekl, že se s MeeGo dál nepočítá, že budoucností jsou Windows Phone.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I vzhledem k tomu, co předváděl Microsoft, tak ve světě chytrých telefonů nakonec převládly dvě platformy: iOS od Applu a Android od Googlu. Apple iPhone 15 z roku 2023 byl nejmodernějším telefonem na výstavě T-Mobilu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Microsoft se však nevzdal bez boje. Převzal zcela značku Nokia pod svá křídla a smartphony později přejmenoval a prodával pod svou vlastní značkou. Špičková Lumia 950 XL z roku 2015 už nedovedla náskok soupeřů stáhnout. Možná i proto, že modernizovaný systém Windows 10 v mobilní verzi se v některých detailech až moc u soupeřů inspiroval.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Bojovala i značka BlackBerry. Ta po neúspěchu svého (ovšem velmi kvalitního) systému BlackBerry OS10 přešla na Android. KeyOne byl smartphone, který v roce 2017 zaujal fanoušky značky a milovníky fyzických klávesnic, ale na větší úspěch to nestačilo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výstava mobilních telefonů od T-Mobilu tak připomněla, jak rychle se svět mobilních technologií mění. Vždyť i jeden z nejmodernějších vystavených modelů, zmíněné BlackBerry KeyOne, je dnes 9 let starý kousek a vlastně již téměř nepoužitelný přístroj.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz