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Strašný křáp i totální úlety a naprosté legendy. Měli jste některý z nich?
Operátor T-Mobile oslavil 30 let od spuštění své české mobilní sítě. Při této příležitosti ukázal v rámci nostalgické prezentace i množství historických mobilů, které éru působení operátora v Česku...
Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání
Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé,...
Tak to jsme ještě neviděli. Čínský smartphone má potenciálně nebezpečnou funkci
Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým...
Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný
Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou...
Tváří v tvář soupeři nový smartphone ukazuje, proč se tu nebude prodávat
Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z...
Strašný křáp i totální úlety a naprosté legendy. Měli jste některý z nich?
Operátor T-Mobile oslavil 30 let od spuštění své české mobilní sítě. Při této příležitosti ukázal v rámci nostalgické prezentace i množství historických mobilů, které éru působení operátora v Česku...
Děti ani rodiče to nepotěší. Chytré hodinky nebudou povolenou alternativou
Už příští rok by poslanecký návrh v případě jeho schválení parlamentem mohl zavést v českých školách plošný zákaz používání mobilů. Novela školského zákona, kterou vláda v červenci jednomyslně...
Za displej dáváme novince 80 %, přidává i zajímavé funkce. Test TCL P80 Ultra
Smartphony TCL umí už roky zaujmout svými displeji se špičkovou čitelností za každých podmínek. Nový model P80 Ultra přináší vylepšený displej s takzvanou NxtPaper technologií. AMOLED barvy mu...
Kterým iPhonům končí podpora s iOS 27? Úniky měly jasného kandidáta
Majitelé starších iPhonů letos dostali dobrou zprávu. Apple s příchodem iOS 27 nevyřadil žádný z modelů, které zvládaly předchozí systém. Aktualizaci tak dostal dokonce i iPhone 11 z roku 2019. Jeho...
Fešácké hodinky mají obří baterii, nebojí se wapky a displej je dobře čitelný
Pro někoho to může být překvapení, ale Honor nedělá jen smartphony, produkuje totiž i zajímavé příslušenství. Letošní hodinky Watch 6 nabízejí velmi slušný poměr výkonu a ceny. Vybírat můžete ze dvou...
Tak to jsme ještě neviděli. Čínský smartphone má potenciálně nebezpečnou funkci
Nenápadnou, ale zajímavou funkci jsme objevili u mobilu čínské značky Oukitel. Na první pohled běžný odolný model se totiž pyšní něčím, co jsme jinde ještě neviděli: integrovaným elektrickým...
První mobily u nás: pro mnohé to byla definitivní tečka za socialismem. Ač drahá
Auta za socialismu byla. Sice mizerná, ale byla. Barevné televize také. Dal se koupit i CD přehrávač nebo osobní počítač. Dokonce i tuzemské produkce. Co se – obrazně řečeno – koupit nedalo, byl...
Operátoři zastaví služby, které obírají Čechy o tisíce korun. A zpřísní pravidla
Tisíce Čechů se v těchto dnech dozvěděli, že jim z účtů zmizela částka 99 korun. A to každý týden. Mnohdy jsou přitom přesvědčeni, že si žádnou placenou službu neobjednali. Na kauzu upozornil novinář...
Na tomto domě je vysílač s identifikačním číslem jedna. Kdysi to byla centrála
Rozjezd to byl poměrně vlažný. Když začal v Česku před třiceti lety působit druhý mobilní operátor, měl pouze jednu prodejnu. Nacházela se v Praze nedaleko centra. Dotovaný telefon jste si mohli...
Virtuální babča Alenka je zpět. Na WhatsAppu pomáhá odhalovat kyberšmejdy
Virtuální babču Alenku ztrpčující život kyberšmejdům nasadil operátor O2 před rokem. Jejím posláním bylo marnit jejich časem na telefonu. Teď ji operátor naučil, aby byla jeho zákazníkům nápomocná i...
Na mobily se stály fronty a psaly se pořadníky na týdny. A pak přišlo zklamání
Nejdřív jste si vystáli frontu. Ale místo mobilu a SIM jste získali jen pořadí ve frontě a v lepším případě datum, kdy si telefon budete moct koupit. Z dnešního pohledu bylo navíc vše pekelně drahé,...
Z použitých součástek sestavili víc než milion mobilů. Prodávali je jako nové
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) odhalil organizovanou skupinu, kterou podezřívá z prodeje víc než milionu použitých telefonů, jež inzerovala jako nové. Vyšetřovatelé provedli razie v téměř...