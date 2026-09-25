náhledy
Brno se zkraje roku 2027 dočká nové moderní multifunkční haly. Ta se díky partnerství s největším tuzemským mobilním operátorem bude pyšnit špičkovou infrastrukturou podporující moderní digitální služby. Na partnerství s T-Mobilem odkazuje i název haly. Zveme vás na prohlídku ještě nedokončené T Areny.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…tak uvnitř bylo prakticky na každém kroku zjevné, že přece jen jde stále o hrubou stavbu. Třeba sedačky byste v hledišti hledali ještě marně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Nicméně už od ledna 2027 má hala kromě hokejových zápasů brněnské Komety hostit také koncerty, kulturní akce a další vybrané události. První akce, která prověří její připravenost na masovou návštěvnost, se v ní však uskuteční už na začátku prosince.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mezi 4. a 8. prosincem se totiž v jihomoravské metropoli koná Mistrovství Evropy žen v házené. Celá jedna základní skupina se odehraje právě v T Areně. Zápasy bude hostit celkem šestkrát během tří dnů. Mobilní operátoři tak s předstihem poprvé naostro vyzkoušejí své technologie, kterými novou brněnskou halu osadili.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kapacita haly se bude odvíjet od akce. Standardně pojme 13 400 návštěvníků, ovšem při koncertu se může kapacita zvýšit až na 14 700. Naopak při hokejových zápasech hala pojme pouze 12 750 lidí. Pro představu: během jediné akce tak halou proteče víc dat než v menším městě za celý den.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
T-Mobile zde vůbec poprvé nasadil nejmodernější technologie Massive MIMO pro pásma v mid-bandu a C-bandu (3 500 MHz). Jako první operátor v Česku toto řešení poprvé otestoval během loňského podzimu a v rámci skupiny Deutsche Telekom, do níž spadá, ji komerčně nasazuje jako první operátor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Jedinečnost této anténní technologie spočívá v tom, že dokáže nasměrovat signál přesně tam, kde je potřeba. Díky této technologii tedy síť může obsloužit tisíce návštěvníků současně, bez ztráty rychlosti a kvality. Výsledkem je stabilní a bleskově rychlé připojení pro každého, i uprostřed vyprodané haly,“ informoval T-Mobile.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktivní antény operátorů pokrývající signálem hlediště jsou umístěny pod střešní konstrukci, pod níž již byla nainstalována multimediální kostka. Ta je zavěšena mezi dvěma prostředními příhradovými vazníky na plošině, na které jsou i motory pro zdvih.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Speciální tmavý nátěr antén zajistí, že splynou s konstrukcí střechy haly a nebudou tak rušivým elementem. Celkem je zde sedm sektorů. Šest pokrývá hlediště…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
…poslední, sedmý pak míří kolmo k (hrací) ploše. Ne však proto, aby i hráči měli signál, aktivně využíván bude třeba při koncertech, kdy návštěvníci haly zaplní i tuto plochu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kromě aktivního pokrytí (antény v hale) je zde i pasivní indoorový rozvod koaxiálními kabely, který zajišťuje pokrytí chodeb a dalších prostor. Pro zajímavost: indoorové antény jsou standardně bílé, ty použité v T Areně jsou již od výroby černé. Po areně jich je rozmístěno 96.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Operátorům jsou vyhrazeny tři technologické místnosti (v té době čekající na osazení nezbytnými technologiemi). Dvě se nacházejí v šestém, tedy technickém patře, poslední pak v prvním podzemním podlaží. Mezi dolní a horní technologickou místností bude víc než 500 optických vláken (pro všechny tři operátory). Délka optických vláken bude dosahovat několika desítek kilometrů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktivní Massive MIMO bude (minimálně zpočátku) výhradou T-Mobilu, zákazníci operátora tak i při plně obsazené hale mohou očekávat plně funkční mobilní a datové služby.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V rámci prohlídky rozestavěné haly jsme navštívili i do klubové patro a nahlédli jsme i do budoucího skyboxu T-Mobilu. Ten je výrazně prostornější než jakýkoli jiný skybox v T Areně.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Při prohlídce dokončované T Areny jsme zavítali i do newsroomu, tedy místnosti pro novináře.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… či technologického srdce T Areny, odkud se budou „režírovat“ nejen vizuální efekty, ale třeba i obsah, který se zobrazí na multimediální kostce, LED pásu na poprsníku (obvodový betonový sokl mezi patry tribuny) či dvou obřích LED panelech na vnějším plášti haly.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pro maximalizaci kapacity a propustnosti bude využito široké spektrum pásem: 800/900/1 800/2 100/2 600/3 500 MHz. Technologie SISO (Single Input Single Output) pak zajistí stabilní pokrytí i v prostředích, kde by signál běžně slábnul.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
„Celková šířka všech použitých pásem pro pokrytí hlediště dosáhne 220 MHz. Díky tomu bude dosažitelná špičková rychlost až 2 Gbps na DL, a celková agregovaná kapacita v hledišti a na ploše může – v závislosti na radiofrekvenčních podmínkách, tedy na reálném prostředí šíření signálu v hale – dosáhnout až neuvěřitelných 45 Gbps,“ informoval operátor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Hala bude napojena na infrastrukturu pomocí dark fibers (tmavých optických vláken). Aréna bude mít k dispozici 2× 48 vláken, což je obrovská rezerva pro budoucí rozvoj.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dark fiber umožňuje plnou kontrolu nad přenosovou kapacitou a zabezpečením. V případě potřeby bude možné kdykoli kapacitu navýšit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Součástí řešení je i důraz na bezpečnost a odolnost celé infrastruktury. Síť je navržena tak, aby zajistila spolehlivou komunikaci složek integrovaného záchranného systému (IZS) i v kritických situacích…
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
… a aby byla dostupná ve všech prostorách arény, včetně garáží, zázemí či únikových cest. Síť tak dává IZS prioritu, jde o garantovaný přístup k síti i v okamžiku, kdy je plně vytížená.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz