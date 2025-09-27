Mnozí rodiče, kteří se rozhodli své školou povinné ratolesti pořídit první mobil, budou pro své dítě jistě nyní hledat i nejvhodnější mobilní službu. Operátoři nezapomínají ani na ty nejmenší, v jejich případě bude ze strany rodičů představa o jiné skladbě služeb než u starších dětí včetně těch již studujících. Pro děti, které začínají používat svůj první mobil, mají v nabídkách speciální edice předplacených karet.
V případě operátora O2 je to Go Junior. Tedy předplacenka, která za 199 měsíčně nabídne 200 minut volání do všech tuzemských sítí a k tomu 2 GB mobilních dat. Textové služby jsou zpoplatněné, odeslaná SMS vyjde na 1,90 Kč. Operátor první dobití částkou v minimální výši 300 Kč odmění bonusovým třísetkorunovým kreditem. Rodiče mají přes aplikaci Moje O2 kontrolu nad výdaji i přístupem potomka k internetu. Pokud dítě svá data vyčerpá dříve, nedojde k jejich automatickému obnovení.
To T-Mobile doporučuje, co se předplacených služeb pro děti týče, využít běžnou předplacenku s 50 minutami, pěti textovkami a až 2 GB dat – karta obsahuje standardně 1 GB, ten druhý je nutné si každý měsíc vyzvednout v aplikaci Můj T-Mobile. Na kartě je přednabitý bonusový kredit ve výši 50 korun. Její pořízení vyjde na 150 Kč, následné obnovení měsíčního balíčku s uvedenou skladbou služeb pak po přidání karty v aplikaci operátora na 149 korun. Předplacenka T-Mobilu tudíž vyjde o padesát korun levněji než výše uvedená karta O2. Avšak oproti ní přináší pouhou čtvrtinu volných minut.
Oproti tomu Vodafone může na první pohled svou startovací předplacenkou pro malé děti rodiče zaskočit. S aktivací Dětské karty je totiž spojen jednorázový poplatek ve výši 399 Kč. Nicméně ten zajistí, že karta je aktivní po dobu šesti měsíců bez jakýchkoli dalších poplatků. Měsíčně tak vyjde na 67 korun. Za tuto částku nabídne každý měsíc 2,5 GB dat a neomezené volání, ovšem jen ve vlastní síti. Po uplynutí šesti měsíců se balíček za předpokladu, že je na kartě dostatečný kredit či má zákazník nastavenou službu Chytré dobíjení, obnoví za již standardní cenu 149 Kč. Dodejme ještě, že volání do ostatních sítí je u Dětské karty zpoplatněno částkou 4,50 Kč za minutu, každá odeslaná textovka pak z kreditu uzme 1,90 Kč.
Je libo tarif či telefon se slevou?
Operátorské nabídky se nicméně, co se služeb pro nejmenší týče, neomezují pouze na předplacené služby. U vybraných poskytovatelů lze volit i alternativu v podobě juniorského tarifu. T-Mobile pro děti od šesti do patnácti let nabízí tarif Junior. Ten za 275 korun měsíčně obsahuje 150 minut do všech sítí, 150 textovek a 3 GB dat (včetně služby Pořád online, tedy pomalého čerpání mobilních dat po vyčerpání těch obsažených v tarifu). Tento tarif je však možné sjednat pouze v případě, že má některý z rodičů sloučené služby T-Mobilu do programu Magenta 1.
I Vodafone má v nabídce tarif pro ty nejmladší. Jeho Dětský tarif zaujme především neomezeným voláním i neomezenými SMS, a to v obou případech do všech sítí. K tomu operátor dá ještě 3, nebo 5 GB dat. Od množství dat se pak odvíjí i výše měsíčního paušálu. Ti, kteří se spokojí s menší datovou porcí (srovnatelnou s nabídkou T-Mobilu výše), zaplatí měsíčně 324 korun, tedy o padesát korun více než u konkurenčního operátora. Při volbě štědřejší datové porce je to pak 375 Kč měsíčně, tedy o stokorunu více ve srovnání s nabídkou T-Mobilu. Tarif Vodafonu kromě výše uvedeného obsahuje i slevu až 2,5 tisíce korun na pořízení vybraných smartphonů.
Se slevou lze nový telefon dětem pořídit i u O2, rodiče jim tak nemusejí dávat starší nebo levnější 4G telefony s výrobci již nepodporovanými zastaralými operačními systémy, které často nedostávají nové bezpečnostní aktualizace. Až do 2. listopadu lze u tohoto operátora pořídit Xiaomi Redmi 13C 5G jen za 2 989 Kč (po slevě ve výši 1 300 korun). Za uvedenou cenu jej však mohou získat pouze zákazníci, kteří jsou v programu Unity. Tedy ti, kteří kromě služby od O2 využívají i běžný účet od Air Bank.
Lokátor za korunu i řešení pro chytré hodinky
Mnozí rodiče budou řešit i otázku vzdáleného dohledu nad dětmi. V hledáčku tak budou mít lokátory či dětské chytré hodinky s GPS. Například u Vodafonu mohou rodiče k Dětskému tarifu pořídit lokátor za pouhou jednu korunu. V nabídce tohoto operátora najdou ovšem i chytré hodinky pro děti, konkrétně model MOVETIME Family Watch MT42 od TCL. Tyto hodinky s podporou SIMky umějí i VoLTE a umožňují videohovory, hovory, zprávy i obrazové zprávy. Vyjdou na 2 977 korun, při pořízení vybraného tarifu je lze pořídit s dvouapůltisícovou slevou, tedy za pouhých 477 Kč.
S dětskými chytrými hodinkami souvisí i nabídka T-Mobilu, který má v nabídce IoT předplacenku Chytré zařízení. Vyjde na 40 korun a obsahuje tarif pro volání za základní minutovou sazbu (4,50 Kč/min) a posílání SMS (1,90 Kč/SMS), 200 MB dat a bonusový kredit 10 Kč. Balíček (200 MB) se obnovuje automaticky každý měsíc za 75 Kč.
O2 pak prostřednictvím O2 Connect, nové funkce v jeho tarifech, umožňuje rodičům připojit třeba právě dětské chytré hodinky (ale i další zařízení jako GPS tracker či tablet) ke svému tarifu zdarma. Děti díky tomu mohou v dalším chytrém zařízení bezplatně používat druhou SIM, kdy v případě datově neomezeného tarifu rodiče mají k dispozici neomezená data.
Z další operátorské nabídky zaměřené na děti lze zmínit třeba Dětské kino, které T-Mobile spustil v rámci Magenta TV. Její součástí je od 15. září nová sekce Děti s obsahem vhodným pro děti do 12 let. Mladí do 26 let pak mohou v rámci tarifu NextU neomezeně, který je do konce září dostupný jen za 495 korun (standardní cena činí 705 Kč), získat na půl roku zdarma předplatné Netflix Basic (platí pro nové aktivace).
Vodafone nezapomíná ani na vzdělávání dětí v oblasti dětské kyberbezpečnosti. V rámci Digitálního rodičovství, vzdělávacího projektu v oblasti digitálních dovedností a bezpečnosti, vydal knihu Kyberpohádky, V kulisách klasických pohádek se věnuje tématu bezpečnosti na internetu. Zatímco tištěná verze putuje zdarma do tuzemských školek, tak v digitální podobě a audioverzi jsou ke stažení na kyberpohádkám věnované webové stránce.