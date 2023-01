SMS pomalu míří do mobilního důchodu, na Silvestra je nahrazují aplikace

Silvestr potvrdil trend posílání blahopřání prostřednictvím internetu a mobilních aplikací. Objem přenesených dat v posledním dni loňského roku meziročně vzrostl u všech operátorů o 32 až 42 procent. Naopak meziročně ubylo telefonátů a poslaných textových zpráv, vyplývá z dat, která poskytli mobilní operátoři.

Celkově v sítí tří operátorů zákazníci uskutečnili zhruba 50 milionů hovorů. Pokud se podíváme do historie, tak je to sice méně než v letech 2012 až 2015, ale o něco víc než v roce 2016. Dramatické změny to však nejsou.

Mnohem výraznější je pokles v případě SMS, ty prostě nahrazují různé chatovací aplikace, což je dlouhodobý trend a není to jen záležitost svátků na konci roku. Letos se v sítích tří síťových operátorů přeneslo na Silvestra zhruba 16,5 milionu SMS, například v roce 2010 to bylo skoro 40 milionů zpráv.

V případě multimediálních zpráv je jasné, že tento formát je přežitý, protože komunikační aplikace jsou v tomto směru mnohem pohodlnější a levnější. Letos tak Češi poslali na Silvestra méně MMS než v roce 2010.

Síť O2 přenesla o silvestru zhruba tři terabyty (TB) dat, objem se meziročně zvýšil o 42 procent. Lidé uskutečnili v poslední den roku 14,6 milionu hovorů, o 11 procent méně než o rok dříve. Počet odeslaných textových zpráv se meziročně snížil o 20 procent na 6,1 milionu, multimediálních zpráv MMS lidé poslali zhruba 176 000, což je pokles o 17 procent. Síť byla nejvytíženější mezi půlnocí a první hodinou ranní, vůbec nejsilnější provoz byl v první minutě nového roku.

Datový provoz v síti T-Mobile se meziročně zvýšil o 32 procent na 2,4 TB. Vrcholu dosáhlo užívání datových služeb mezi 21:45 a 22:00. Počet telefonátů se snížil o sedm procent na 20,1 milionu. Stejně jako v předchozích letech ubylo poslaných textových i multimediálních zpráv. Operátor odbavil 5,8 milionu SMS, což je meziročně o 18 procent méně, a 143 000 MMS, což představuje pokles o 19 procent.

V síti Vodafone se objem přenesených dat zvýšil o 37 procent na 1,5 TB, nejsilnější provoz byl mezi 21:00 a 22:00. Síť spojila 15,5 milionu telefonátů, což je meziročně o sedm procent méně, vrchol provozu byl v první hodině nového roku. Telefonátům z Česka do zahraničí vévodila volání na Ukrajinu a na Slovensko. Lidé prostřednictvím Vodafone odeslali 4,4 milionu SMS, o 16 procent méně než před rokem.