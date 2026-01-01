Z dat zveřejněných T-Mobilem vyplývá, že v jeho síti bylo během posledního dne roku 2025 přeneseno téměř 3 358 TB mobilních dat. V meziročním srovnání to je nárůst o 26,55 %. Zhruba podobný procentní rozdíl pak operátor zaznamenal v počtu odeslaných textových zpráv.
Ovšem v případě SMS jde o klesající trend: z mobilních zařízení v síti bylo totiž odesláno celkem 3 619 489 SMS, což je meziročně o 23 % méně. Pokles však T-Mobile zaznamenal také u hovorů uskutečněných v jeho síti.
Zatímco na přelomu let 2024 a 2025 bylo uskutečněno více než 21 milionů hovorů, tak o aktuálních novoročních oslavách to bylo o 1,49 % méně (cca 20,867 milionu hovorů). Nejvyšší počet hovorů byl podle tiskové mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivé tradičně uskutečněn během prvních 15 minut nového roku.
Také provozní data Vodafonu potvrzují, že Češi si do nového roku přejí především online. Datový provoz v síti operátora podle Ioannise Papadopoulose z tiskového oddělení Vodafonu vzrostl o 23 % – v loňském roce bylo v síti Vodafonu přeneseno 2 842 TB mobilních dat. Nejvyšší datový provoz zaznamenal operátor o silvestru mezi devátou a desátou hodinou večerní (146,9 TB).
V případě hovorů přišla špička tradičně první hodinu po půlnoci, kdy bylo v síti Vodafonu spojeno 1 511 319 hovorů. I tak šlo v meziročním srovnání o sedm procent méně hovorů. Celkově se pak v síti tohoto operátora během silvestrovských oslav uskutečnilo více než 15 milionů hovorů (85 % hovorů proběhlo přes VoLTE). Meziročně jde o pětiprocentní pokles.
Výraznější pokles byl i u Vodafonu podle očekávání zaznamenán u počtu odeslaných textovek z mobilu. O posledním loňském dni zákazníci operátora odeslali 3 048 881 SMS, meziročně tedy o 14 % méně. Nejvyšší provoz přišel čtyři minuty po půlnoci.
Operátor O2 stejně jako loni ani letos data o provozu ve své síti nezveřejnil. Namísto toho se ohlédl za uplynulým rokem. A to i třeba z pohledu služby O2 Security, která je součástí jeho mobilních i fixních tarifů a která chrání všechna připojená zařízení uživatelů před online hrozbami. Během loňského roku se podle Blanky Vokounové z tiskového oddělení O2 podařilo díky této službě odvrátit 4,4 miliard kybernetických hrozeb (o 10 % více než v roce 2024).
Zákazníci O2 během loňského roku nahlásili více než 1,2 milionu podvodných SMS (jejich nejvyšší nárůst operátor zaznamenal v listopadu a prosinci). Bezpečnostní pracovníci O2 díky textovkám přeposlaným na číslo 7 726 následně zablokovali téměř sedm tisíc podvodných domén.
Co se týče podvržených hovorů (tzv. spoofing), tak jejich celkový počet za rok 2025 činil podle statistik O2 sedm milionů. Vrchol podvodných volání byl podle bezpečnostního experta O2 Petra Molinka v pondělí 15. prosince – mezi 12:30 a 15:30 bylo blokováno 166 200 podvržených volání.