Žádné silvestrovské hovory? To není smůla, to je trend

Lukáš Hron
  13:53
Novoroční zdravice se stále výrazněji přesouvají do online prostoru. Potvrdila to data operátorů mapující provoz v jejich sítích o posledním dni loňského roku. Do toho nového si totiž Češi přáli hlavně přes různé chatovací aplikace a sociální sítě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Redakce s využitím AI (Gemini)

Z dat zveřejněných T-Mobilem vyplývá, že v jeho síti bylo během posledního dne roku 2025 přeneseno téměř 3 358 TB mobilních dat. V meziročním srovnání to je nárůst o 26,55 %. Zhruba podobný procentní rozdíl pak operátor zaznamenal v počtu odeslaných textových zpráv.

Ovšem v případě SMS jde o klesající trend: z mobilních zařízení v síti bylo totiž odesláno celkem 3 619 489 SMS, což je meziročně o 23 % méně. Pokles však T-Mobile zaznamenal také u hovorů uskutečněných v jeho síti.

Zatímco na přelomu let 2024 a 2025 bylo uskutečněno více než 21 milionů hovorů, tak o aktuálních novoročních oslavách to bylo o 1,49 % méně (cca 20,867 milionu hovorů). Nejvyšší počet hovorů byl podle tiskové mluvčí T-Mobilu Patricie Šedivé tradičně uskutečněn během prvních 15 minut nového roku.

Také provozní data Vodafonu potvrzují, že Češi si do nového roku přejí především online. Datový provoz v síti operátora podle Ioannise Papadopoulose z tiskového oddělení Vodafonu vzrostl o 23 % – v loňském roce bylo v síti Vodafonu přeneseno 2 842 TB mobilních dat. Nejvyšší datový provoz zaznamenal operátor o silvestru mezi devátou a desátou hodinou večerní (146,9 TB).

V případě hovorů přišla špička tradičně první hodinu po půlnoci, kdy bylo v síti Vodafonu spojeno 1 511 319 hovorů. I tak šlo v meziročním srovnání o sedm procent méně hovorů. Celkově se pak v síti tohoto operátora během silvestrovských oslav uskutečnilo více než 15 milionů hovorů (85 % hovorů proběhlo přes VoLTE). Meziročně jde o pětiprocentní pokles.

Výraznější pokles byl i u Vodafonu podle očekávání zaznamenán u počtu odeslaných textovek z mobilu. O posledním loňském dni zákazníci operátora odeslali 3 048 881 SMS, meziročně tedy o 14 % méně. Nejvyšší provoz přišel čtyři minuty po půlnoci.

Jakou formou jste si přáli do nového roku?

celkem hlasů: 36

Operátor O2 stejně jako loni ani letos data o provozu ve své síti nezveřejnil. Namísto toho se ohlédl za uplynulým rokem. A to i třeba z pohledu služby O2 Security, která je součástí jeho mobilních i fixních tarifů a která chrání všechna připojená zařízení uživatelů před online hrozbami. Během loňského roku se podle Blanky Vokounové z tiskového oddělení O2 podařilo díky této službě odvrátit 4,4 miliard kybernetických hrozeb (o 10 % více než v roce 2024).

Zákazníci O2 během loňského roku nahlásili více než 1,2 milionu podvodných SMS (jejich nejvyšší nárůst operátor zaznamenal v listopadu a prosinci). Bezpečnostní pracovníci O2 díky textovkám přeposlaným na číslo 7 726 následně zablokovali téměř sedm tisíc podvodných domén.

Co se týče podvržených hovorů (tzv. spoofing), tak jejich celkový počet za rok 2025 činil podle statistik O2 sedm milionů. Vrchol podvodných volání byl podle bezpečnostního experta O2 Petra Molinka v pondělí 15. prosince – mezi 12:30 a 15:30 bylo blokováno 166 200 podvržených volání.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Výhled z této BTS nás nadchl i za tmy. Dechberoucí pohledy na perlu Moravy

Výhledy od BTS operátora O2 v Olomouci na Horním náměstí

Letošní putování po základnových stanicích zakončíme fotoreportáží z významného města. Po dlouhá staletí bylo přirozeným centrem Moravy, patřilo mezi nejvýznamnější královská města, sídlí v něm...

Kupujte čínské „kravinky“ na mobily, dokud se to vyplatí. Zde je náš výběr

Aliexpress výběr 2025

Od 3. července 2026 zavádí EU plošně clo 3 eura za kus (necelých 75 korun) na drobné věci z Číny. Což mnohé kravinky zdraží natolik, že se již nevyplatí je kupovat, jako třeba kočičkové přívěsky na...

Pokud vám nepřišla na Vánoce žádná SMS, tak vlastně máte trendy život

Ilustrační snímek

Operátoři se tradičně pochlubili provozem v mobilních sítích na Štědrý den. Tedy pochlubily se Vodafone a T-Mobile, O2 naopak dalo nahlédnout do své geolokační analýzy, aby prozradilo, že na Štědrý...

KVÍZ: S tímto mobilním kvízem se zapotíte, pokud vám nepomůže vánoční štěstíčko

Ilustrační snímek

Máte přehled ohledně dění a novinek na trhu se smartphony? Znáte jednotlivé značky, série a modely? Připravili jsme si pro vás kvíz, který řádně otestuje vaše znalosti.

Z těchto smartphonů jsme si letos sedli na zadek. Výběr je překvapivý

ilustrační snímek

Nejsou to nejlepší přístroje, ani nemusí být nejvýkonnější nebo nejlépe vybavené. Ale pro nás jsou to ty nejzajímavější smartphony roku 2025. Sami jsme překvapeni, kdo je nejvíce inovativním...

Žádné silvestrovské hovory? To není smůla, to je trend

Ilustrační snímek

Novoroční zdravice se stále výrazněji přesouvají do online prostoru. Potvrdila to data operátorů mapující provoz v jejich sítích o posledním dni loňského roku. Do toho nového si totiž Češi přáli...

1. ledna 2026  13:53

Kupujte čínské „kravinky“ na mobily, dokud se to vyplatí. Zde je náš výběr

Aliexpress výběr 2025

Od 3. července 2026 zavádí EU plošně clo 3 eura za kus (necelých 75 korun) na drobné věci z Číny. Což mnohé kravinky zdraží natolik, že se již nevyplatí je kupovat, jako třeba kočičkové přívěsky na...

1. ledna 2026

Vypadá jako iPhone, baterii má dvojnásobnou. Ošálí fanoušky Applu?

Honor Power 2

Značka Honor na samotném konci roku potvrdila hned dva nové modely, které mají nebývale velké baterie. Jeden z nich navíc okatě opisuje od Applu, ovšem kapacita baterie je opravdu bezkonkurenční.

31. prosince 2025

Takto krásy Česka sami neuvidíte. My jsme je však pro vás nafotili

Noční Praha od BTS Vodafonu z hotelu Hilton

Stovky najetých kilometrů, nastoupané stovky výškových metrů. I v roce 2025 jsme zavítali na řadu lokalit, z nichž se šíří signál mobilních operátorů. V třinácti reportážích jsme vám zprostředkovali...

30. prosince 2025,  aktualizováno  11:10

Z těchto smartphonů jsme si letos sedli na zadek. Výběr je překvapivý

ilustrační snímek

Nejsou to nejlepší přístroje, ani nemusí být nejvýkonnější nebo nejlépe vybavené. Ale pro nás jsou to ty nejzajímavější smartphony roku 2025. Sami jsme překvapeni, kdo je nejvíce inovativním...

29. prosince 2025

KVÍZ: S tímto mobilním kvízem se zapotíte, pokud vám nepomůže vánoční štěstíčko

Ilustrační snímek

Máte přehled ohledně dění a novinek na trhu se smartphony? Znáte jednotlivé značky, série a modely? Připravili jsme si pro vás kvíz, který řádně otestuje vaše znalosti.

vydáno 28. prosince 2025

Je to špičkový mobil s parádní slevou. Test Oppo Find X9 Pro

Oppo Find X9 Pro

Značka Oppo na českém trhu začala prodávat top model Find X9 Pro a my jsme ho mohli vyzkoušet. Telefon má řadu předností, třeba značkový fotoaparát či ohromnou baterii, ale nejvíc nás překvapila...

27. prosince 2025

Jak správně očistit Apple Watch? Budete muset jít do koupelny pro pomocníka

Jak správně vyčistit Apple Watch

Mohlo by se zdát, že péče o chytré hodinky je snadná a vystačíte si jen s hadříkem. Apple ovšem ukazuje, že je to sofistikovanější činnost. Pro to, abyste si své hodinky Watch očistili tak, jak se...

26. prosince 2025

Pokud vám nepřišla na Vánoce žádná SMS, tak vlastně máte trendy život

Ilustrační snímek

Operátoři se tradičně pochlubili provozem v mobilních sítích na Štědrý den. Tedy pochlubily se Vodafone a T-Mobile, O2 naopak dalo nahlédnout do své geolokační analýzy, aby prozradilo, že na Štědrý...

25. prosince 2025  13:51

Výhled z této BTS nás nadchl i za tmy. Dechberoucí pohledy na perlu Moravy

Výhledy od BTS operátora O2 v Olomouci na Horním náměstí

Letošní putování po základnových stanicích zakončíme fotoreportáží z významného města. Po dlouhá staletí bylo přirozeným centrem Moravy, patřilo mezi nejvýznamnější královská města, sídlí v něm...

25. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Zvířátka z lesa natočila hudební klip. Je z toho vánoční spot Applu

Vánoční spot Apple

K předvánoční době patří vánočně laděné spoty. Ty pravidelně zveřejňují i dva největší technologičtí rivalové nejen na poli smartphonů. Tedy společnosti Apple a Samsung. Podívejte se, jak pojaly ty...

24. prosince 2025

I s jedním foťákem kouzlí. iPhone Air je dobrý fotomobil, říká test

Apple iPhone Air

Ultra tenký iPhone Air má ve výbavě určité kompromisy, které v důsledku znamenají malý zájem zákazníků. Jak ale ukazují různé testy a zkušenosti, těchto kompromisů se většina běžných uživatelů bát...

23. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.