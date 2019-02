Šéf Vodafone: Horší pověst než operátoři mají už jen tabákové firmy

Může se zdát, že v jiných zemích než v té naší nemají zákazníci ke stížnostem na nabídku tamních mobilních operátorů tolik důvodů jako v Česku. Jenže to neznamená, že by tam operátoři měli na růžích ustláno a těšili se přízni zákazníků. Toto vnímání operátorů přiznal v pondělí na půdě MWC v Barceloně nový šéf skupiny Vodafone Nick Read.

Ve svém projevu prohlásil: „Naše pověst u zákazníků je sotva lepší než pověst tabákového průmyslu. Za kroky regulátorů si mohou evropští operátoři jen a jen sami, způsobil je jejich ochranářský přístup,“ šokoval Read. Novopečený šéf skupiny Vodafone, který koncem loňského roku nahradil veterána Vittoria Colaa, uvedl jako příklad rigidity operátorů třeba roaming.

„Evropský roaming byl pro naše zákazníky palčivým problémem, který operátoři záměrně ignorovali. To se změnilo ve chvíli, kdy do hry vstoupili regulátoři a vynutili si změny a konkurenci. Před zákazníky jsme mlžili a teď si musíme jejich důvěru znovu získat a to tím, že zaujmeme mnohem upřímnější postoj,“ poukázal Read na jeden z důvodů nedůvěry zákazníků v operátory.



Podle něj nejsou schopni evropští operátoři spolupracovat ve větším měřítku, což se třeba v Asii nebo USA děje. Každý si tu podle Reada hraje na svém písečku, což v důsledku škodí zákazníkům i operátorům. Jeho skupina se proto prý bude muset změnit a být přátelštější. Read chce, aby Vodafone snížil svůj dopad na životní prostředí, zjednodušil nabídku služeb a zlepšil své vztahy se zákazníky. S operátory, kteří mají podobné smýšlení, pak chce operátor spolupracovat intenzivněji než doposud. „Chci si u spotřebitelů i firem vysloužit důvěru. Chci, aby nás zákazníci, regulátoři i vlády vnímali jinak než doposud,“ prohlásil Read.

Podle něj to bude znamenat, že se firma bude muset snažit s vládami více spolupracovat. Cílem je skutečně vybudovat základy digitální společnosti a urychlit její pozitivní dopady na společenské i ekonomické dění. „Spíše než aby to bylo my proti vládám, chci, abychom více spolupracovali a postupovali strategičtěji,“ nastínil budoucí taktiku šéf skupiny.