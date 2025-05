Honba zákazníků za co nejnižšími cenami mobilních služeb může vést k rizikovému rozhodnutí, varuje ČTÚ v květnové monitorovací zprávě. Lidé by se měli vyvarovat neuváženého výběru poskytovatele, před uzavřením smlouvy by si měli ověřit jeho oprávnění k podnikání.

Reklamace? V praxi může být pro zákazníky matoucí, kterému subjektu ji adresovat.