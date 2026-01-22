náhledy
Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby pomocí přenosné komunikační technologie obnovili spojení se světem. Tým se loni rozšířil i o český hub. Podívali jsme se, co budou nosit nejen na zádech.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
První nasazení dobrovolnického týmu programu INER se uskutečnilo před čtrnácti lety na Filipínách, které tehdy zasáhl tajfun Bopha, a v Keni, kterou sužovalo ničivé sucho. Konkrétně v Keni bylo díky přenosným technologiím během 47 dnů uskutečněno více než 264 tisíc hovorů. Do současnosti dobrovolnické týmy pomohly při více než 28 velkých krizích po celém světě.
Autor: Vodafone
Zpočátku dobrovolníci k pokrytí postižené oblasti internetem využívali velké terminály pracující přes geostacionární satelity (GEO) ve výšce přibližně 36 000 km. Výhodou byla stabilita spojení, na druhou stranu se potýkalo s vyšší latencí (250 až 280 milisekund). V průběhu let se přešlo na MEO řešení využívající satelity v orbitální výšce (2 000 až 20 000 kilometrů). Výhodou byla zhruba poloviční latence (110 až 130 milisekund).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuálně využívaná moderní technologie pracuje s LEO satelity, a to Starlink společnosti SpaceX a Iridium Next společnosti Iridium. Ty se pohybují na nízké oběžné dráze, tedy ve výšce menší než jeden kilometr.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výhodou jsou výrazně nižší latence (20 až 25 milisekund), díky čemuž je toto řešení vhodné pro rychlou datovou konektivitu i v krizových situacích, a výrazně nižší náklady humanitárních operací ve srovnání s původním řešením. Na snímku je anténa „chytající“ internet ze satelitů Starlink.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zatímco totiž dříve vyšly čtyři satelitní jednotky na zhruba 30 tisíc dolarů (v přepočtu podle současného kurzu 620 tisíc korun) a připojení na zhruba 10 tisíc dolarů (cca 207 tisíc korun) za dva týdny, tak aktuálně se terminály dají pořídit od přibližně 400 eur (necelých 10 tisíc korun). Na snímku jsou switch od Cisco Meraki (nahoře) a venkovní Wi-Fi jednotka meshového systému (vpravo).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V Česku se menší verze dají pořídit za zhruba sedm tisíc korun. Neomezený tarif pak vyjde na přibližně dva tisíce měsíčně. Zde nutno zmínit, že tímto způsobem zajištěné internetové pokrytí postižené oblasti je určené pro všechny (pomoc se tak neomezuje pouze na zákazníky Vodafonu) a je zdarma. Na snímku je zapojená a nasměrovaná anténa na satelity Starlink.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Většina potřebné technologie se přitom vejde do batohu. Od loňska fungující lokální český hub INER čítající deset dobrovolníků disponuje třemi. V každém batohu se nachází satelitní konektivita, tedy anténa „chytající“ internet ze satelitů Starlink, switch od Cisco Meraki, tři venkovní Wi-Fi jednotky meshového systému a nezbytná kabeláž.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Každá ze zmíněných jednotek dokáže wi-fi signálem pokrýt až šedesátimetrový rádius. Lidé v postižené oblasti díky tomu mohou využívat internet a volat tak třeba přes WhatsApp či díky VoWifi (Voice over Wi-Fi).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Celý systém je nutné napájet, k tomu dobrovolníkům poslouží powerbanka EcoFlow Delta 2 Max s kapacitou 2 kWh. Není to žádný drobeček: jde o dalších dvanáct kilogramů, které je nutné vlastními silami dopravit na místo určení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Powerbanku lze v případě potřeby využít i k dobití mobilních telefonů lidí z postižené oblasti.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
K powerbance lze připojit solární panely. To je dalších zhruba sedm kilogramů, které dobrovolníci musejí na místo dopravit vlastními silami.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jen v případě technologií nezbytných pro zajištění internetového pokrytí v krizí zasažené oblasti jde tedy o zhruba 30 kilogramů. Další kilogramy totiž přidají věci osobního charakteru či stany s další nezbytnou výbavou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Doporučený počet dobrovolníků na danou expedici jsou čtyři lidé – jejich počet ovšem vždy záleží i na uvážení a konkrétní situaci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Zapojení a spuštění celé sestavy zabere dobrovolníkům maximálně hodinu, přičemž s nasměrováním antény na satelity Starlink jim pomůže mobilní aplikace.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dobrovolníci programu INER, v jejichž řadách jsou mimochodem i ženy (podle informací redakce tvoří zhruba jednu třetinu celosvětového dobrovolnického týmu), se v krizemi postižených oblastech mohou dostat do fyzicky i psychicky náročných situací.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na pobyt v nepřátelském prostředí dobrovolníky tak připravují speciální výcviky HEAT (Hostile Environment Awareness Training). Takového výcviku se ve Walesu zúčastnili i tři čeští dobrovolníci.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jeho součástí nebyly jen simulace budování mobilní sítě v terénu, ale i modelové situace podpory v podmínkách katastrofy. Během výcviku se naučili týmové spolupráci, krizovou komunikaci a posílili svou psychickou odolnost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Díky simulovaným situacím, kdy jednou z nich bylo až nepříjemně realistické přepadení, získali ve Walesu praktické dovednosti pro přežití, a zvládnou tak lépe porozumět situacím, které mohou v krizi nastat. Na snímku zapojený router Cisco.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz