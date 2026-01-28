|
Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech
To nedává žádný smysl. Dvě značky prodávají téměř stejný mobil
Xiaomi a Poco jsou sice sourozenecké značky, ale vzájemně si jdou dost po krku. V současnosti však došla situace do bodu, kdy obě nabízejí na trhu prakticky stejný mobil, v podání jedné je však...
S těmito smartphony budete na ulici za blázny, ale na sítích za hvězdy
V poslední době se rychle šíří trend doplňkového příslušenství ke špičkovým smartphonům v podobě telekonvertorů. Ty totiž umí nabídnout ještě výraznější přiblížení obrazu než zabudované telefoto...
Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby...
Éra původní mobilní samoobsluhy od Vodafonu definitivně končí. Operátor oznámil, že k 31. lednu 2026 ukončí provoz své starší aplikace Můj Vodafone. Uživatelům doporučuje aplikaci z telefonů smazat a...
Hvězda sociálních sítí, influenceři tento nový smartphone vyzdvihují
Přestože tenké mobily od Samsungu a Applu žádný velký úspěch nezaznamenaly, neznamená to, že se podobné přístroje nebudou na trhu dál ukazovat. Vedle Motoroly tenkou novinku představil Honor a je to...
I ten, komu stačí datové drobky, může ušetřit. Záleží kolik a jak dlouho
Rozjezd operátorských slev v novém roce je stejně jako současné počasí chladný. Nic překotného tuzemští operátoři aktuálně nenabízejí, nicméně napříč jejich tarifní nabídkou lze najít paralelu v...
Malá, ale šikovná. Nový typ SIM odolá i kvantovým hrozbám
Operátor O2 začal i v souvislosti se zaváděním nové technologie 5G+ zavádět nový typ SIM. Její přednost spočívá ve vyšší úrovni zabezpečení, a to i před kvantovými hrozbami. O2 k výměně zastaralé SIM...
Podívejte se na zasněženou Prahu ze střechy v centru města
Za výhledy na zasněženou Prahu jsme se s Cetinem a O2 operativně vypravili ještě na jednu lokalitu. Tato základnová stanice se nachází na Vinohradech v místě, odkud mají technici operátora historické...
Klíčový prvek výbavy se zlepšil. Test Xiaomi Redmi Note 15 Pro+
Nejlépe vybavený model série Xiaomi Redmi Note 15 s přívlastkem Pro+ dorazil s novým typem baterie, díky které novinka vydrží na jedno nabití výrazně déle. Pokrok je to zásadní, ale jinak tato...
O další mobilní značce se pochybuje, ta to popírá. Ale situace je složitá
Blíží se konec další mobilní značky? V posledních dnech se internetem šíří informace, že OnePlus má svůj mobilní byznys zabalit. Ten to poměrně rychle popřel. Jenže strukturální problémy producentů...
Samsung S26: premiéra se blíží. Jaké změny čekají modely, design a výbavu?
Premiéra vrcholné řady Samsungů S26 se blíží, takže mobilní svět je plný informací a spekulací, co by telefony měly umět a jak budou vypadat. Vcelku jasno je i nad sestavou modelů, protože už delší...
Dávejte si pozor, co kupujete. Stačí malá nepozornost a dostanete horší kus
Xiaomi v úvodu letošního roku vypustilo na trh hned pětici novinek střední třídy. Nabídka začíná na modelech se skromnější výbavou a příznivou cenou a končí u solidních zástupců na hranici vyšší...