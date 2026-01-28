Vodafone našel dobrovolníky, kteří mu budou nosit internet na zádech

Lukáš Hron
Od roku 2012 funguje pod Nadací Vodafone program Instant Network Emergency Response (INER) sdružující dobrovolníky připravené vyrazit do oblastí postižených přírodními či humanitárními krizemi, aby pomocí přenosné komunikační technologie obnovili spojení se světem. Tým se loni rozšířil i o český hub. Podívali jsme se, co budou nosit nejen na zádech.
21. ledna 2026

