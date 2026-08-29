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Na tuto vojenskou věž můžete legálně vylézt. Výhled si užijete

Lukáš Hron
Na výšku má 48 metrů, ale dostanete se jen do její poloviny. I z veřejnosti přístupné vyhlídkové plošiny vojenské věže na vrchu Kozákov se však nabízí skvělý kruhový rozhled nejen na Český ráj. Uvidíte Trosky, Valdštejn, ale i Ještěd či Říp. A při výtečném počasí i nejvyšší pražské budovy. Na to však již budete potřebovat dalekohled.

Rozhlednu nedaleko Semil, která loni „oslavila“ třicet let od zpřístupnění veřejnosti, jsme navštívili s Cetinem. A to i přesto, že O2, které jeho infrastrukturu využívá, zde BTS nemá. V minulosti tomu bylo ovšem jinak. K šíření mobilního signálu ji využíval předchůdce O2, Eurotel. Jeden z NMT vysílačů zde spustil v roce 1996. Tedy přesně před třiceti lety.

Vydržel zde však jen pár let. Po nástupu GSM tento sajt Eurotel vypnul. Stalo se tak pravděpodobně okolo roku 2000. Následně již tuto vojenskou věž nevyužil, k šíření 2G signálu totiž využil výhodnější lokality v okolí.

Fotoreportáž z návštěvy vojenské věže na Kozákově si můžete připomenout zde:

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