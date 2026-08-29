Rozhlednu nedaleko Semil, která loni „oslavila“ třicet let od zpřístupnění veřejnosti, jsme navštívili s Cetinem. A to i přesto, že O2, které jeho infrastrukturu využívá, zde BTS nemá. V minulosti tomu bylo ovšem jinak. K šíření mobilního signálu ji využíval předchůdce O2, Eurotel. Jeden z NMT vysílačů zde spustil v roce 1996. Tedy přesně před třiceti lety.
Vydržel zde však jen pár let. Po nástupu GSM tento sajt Eurotel vypnul. Stalo se tak pravděpodobně okolo roku 2000. Následně již tuto vojenskou věž nevyužil, k šíření 2G signálu totiž využil výhodnější lokality v okolí.
Fotoreportáž z návštěvy vojenské věže na Kozákově si můžete připomenout zde:
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Toto je opravdový Český ráj. Z výhledů z této vojenské věže budete nadšeni