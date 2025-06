Ještě před dvěma lety jste si mohli vybrat: buď 1 GB dat využitých v roamingu v některé exotické destinaci, nebo nové auto. Ano, tak absurdní byly základní ceníkové ceny datového roamingu, ale operátor by tehdy takový účet naštěstí nedopustil. Jeden GB dat vyšel i přes 300 000 korun.

To už se však ve světě začaly prosazovat služby nabízející výhodné roamingové eSIM, u kterých 1 GB dat vycházel již na desetikoruny. To samozřejmě platí dodnes, navíc se počet firem, které tyto eSIM nabízí, značně rozhodl. Má to však jeden háček, aby tyto služby šlo využít, je nutné mít smartphone s podporou eSIM. Což před dvěma lety nebylo příliš časté. Dnes to už je docela rozšířená vlastnost, ale u levnějších přístrojů stále spíš výjimečná. U roamingových balíčků tuzemských operátorů však nic takového řešit nemusíte, což je pro mnohé zákazníky jejich nesporná výhoda.

Před loňskou letní sezonou na tyto nabídky však zareagovali i tuzemští operátoři v čele s O2. To později nabídku rozšířilo i na předplacené karty. U O2 zatím platí loňské nabídky, tedy dva balíčky: 1 GB za 299 Kč a 5GB balíček za 399 Kč.

T-Mobile a Vodafone nyní představili nové balíčky. T-Mobile má rovnou čtyři, Vodafone dva. U Vodafonu je pak k dispozici i na české poměry výjimečný denní tarif, který operátor nově také vylepšil. Ve všech případech je seznam podporovaných zemí trochu odlišný, ale ty podstatné, tedy země mimo EU v rámci středomoří, USA nebo jihovýchodní Asie v něm jsou. Vždy však doporučujeme si vše ověřit na stránkách operátorů.

T-Mobile nabízí pro cesty mimo EU nové čtyři balíčky: 1GB za 199 Kč s platností týden, 2GB za 379 Kč, 5GB za 549 Kč a 10GB za 999 Kč. Tyto tři balíčky pak mají platnost vždy 30 dnů od aktivace. Pokud je zákazník vyčerpá, může si přes samoobsluhu objednat další.

Vodafone má nově balíčky dva: týdenní 3GB za 299 Kč a 7GB za 599 Kč s platností jeden měsíc. Uživatel si opět po vyčerpání může pořídit balíček nový. U Vodafonu pak ještě stojí za zmínku tarif Roaming na den, který vyjede na 199 Kč za každý den využití. V rámci tarifu je volání a SMS jako doma, tedy podle vašeho domácího tarifu. V případě dat tarif doposud obsahoval 500 MB, nová letní nabídka tento denní limit zvyšuje na 1 GB. Tento tarif se hodí spíš pro práci, pro běžného zákazníka je asi zbytečně drahý.

V přepočtu na 1 GB vychází nejlépe 5GB balíček O2, u kterého 1 GB vychází na necelých 80 korun. Druhým nejvýhodnějším je pak vyšší balíček Vodafonu, kde 1 GB dat vyjde na zhruba 85 korun. V ostatních případech vychází 1 GB dat na 100 Kč a více.

V porovnání s nabídkou eSIM roamingových karet to jsou ceny většinou vyšší, ale třeba 5G balíček O2 je v mnoha případech srovnatelný, třeba pro USA. V jiných zemích, třeba v Thajsku, jsou naopak eSIM výrazně výhodnější téměř vždy. Navíc, ceny roamingových eSIM se dost odlišují, některé nové služby mají agresivnější cenovou politiku, naopak zavedené služby jako Airalo jsou dražší.