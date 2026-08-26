V rámci Evropské unie se roaming konzumuje jako v domácí síti. Ale i tak má operátor přehled, do které země jeho klienti míří. V létě to je tradičně do středomořských destinací: Chorvatsko, Španělsko nebo Řecko. Ale letošním hitem je Itálie, kam podle O2 zamířilo o 60 procent návštěvníků víc než před rokem.
Letošní tropické léto pak podle dat O2 poslalo víc lidí na sever, ač ani tam se příliš ochladit nedalo. „Letos pozorujeme rostoucí zájem i o chladnější destinace – například do Polska letos vyrazilo o 16 % víc zákazníků než loni,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.
Mimo EU vede Turecko, trendem je Balkán
Při cestách do zemí mimo Evropskou unii, kde neplatí zvýhodněný roaming, byly donedávna ceny datového přípojení šíleně vysoké. Cestující se tak uchylovali k používání cestovatelských eSIM, které byly výrazně levnější. Podmínkou však bylo vlastnictví telefonu s podporou eSIM, kterých na trhu zase tolik nebylo. Situace je v tomto směru lepší až v posledním roce. Operátoři však už před časem nasadili zvýhodněné datové balíčky, které se v některých případech cestovatelským eSIM vyrovnají. Výhodou roamingových balíčků je jednodušší obsluha ze strany zákazníka včetně snadného vyúčtování. U O2 se jmenují tyto balíčky Data pas.
V případě zemí mimo Evropskou unii zaznamenal operátor O2 letos velký zájem cestovatelů o země na Balkáně: Srbsko, Severní Makedonii, Černou Horu a Albánii. Do Albánie podle dat operátora odcestovalo meziročně o 25 procent jeho zákazníků víc, do Černé Hory a Severní Makedonie pak dokonce o polovinu víc.
Nejnavštěvovanější země roamingových zákazníků O2 mimo Evropskou unii jsou však tradiční cíle Turecko, Švýcarsko a Egypt. Platí to pro letošní červenec, v zimě bude pravděpodobně pořadí jiné.
Kompletní pořadí je následující:
- Turecko
- Švýcarsko
- Egypt
- Albánie
- Srbsko
- Tunisko
- Bosna a Hercegovina
- Černá Hora
- Severní Makedonie
- Spojené státy americké
Datová pojistka pokračuje
O2 přidalo datovou pojistku od letošního června. Původně to měla být letní akce, ale nyní se operátor rozhodl, že funkci nechá u balíčku trvale. Funguje to tak, že i po vyčerpání dat zůstane uživatel online. Sice dost pomalu, ale dostatečně na základní vyřešení navigace nebo poslání zprávy přes messenger. V nabídce má O2 tři balíčky: Základní balíček s 1 GB roamingových dat vyjde na 199 Kč, což je o stovku míň než do června. Ale zkrátila se platnost z měsíce na tři dny. Takže je to spíš takový balíček pro tranzit nebo pro víkendový výlet.
Druhý balíček stojí 399 Kč a obsahuje 5 GB roamingových dat. Platnost je 14 dnů. Měsíční platnost má nejvyšší balíček za 499 Kč s 10GB balíčkem dat.
Konkurenční nabídky
Roamingové datové balíčky pro cesty mimo EU nabízejí i konkurenční operátoři. Třeba T-Mobile má v nabídce čtyři. Ten základní vyjde na stejnou částku jako u O2, tedy na 199 korun, a zákazník získá shodný datový objem: 1 GB. Platnost balíčku T-Mobilu je však delší, a to sedm dní (namísto tří dnů u O2). Další tři balíčky, které mají již měsíční platnost, pak přinášejí 2, 5 a 10 GB při cenách 379, 549 a 999 Kč.
Vodafone svým zákazníkům nabízí pro cesty mimo EU dva roamingové datové balíčky. Základní vyjde na 299 korun a přináší 3 GB na sedm dní, dražší pak za 599 korun obsahuje 7 GB s měsíční platností. Jak u Vodafonu, tak u T-Mobilu ovšem ve srovnání s O2 dojde po vyčerpání roamingových dat v příslušném balíčku k přerušení datového přenosu.