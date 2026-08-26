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Češi sjíždějí Balkán, odhalil operátor. Ale jedničkou je stále Turecko

Jan Matura
  7:02

Bouřlivé dějiny Evropy doprovázel také střet křesťanství a islámu. Obě strany aktivně bořily i tvořily. Němým svědkem těchto procesů jsou svatyně, které se průběžně měnily z kostelů na mešity a naopak. A to často dle principu „koho země, toho víra“. Pojďme se podívat na ty nejzajímavější. Na snímku Hagia Sofia v Istanbulu. | foto: Profimedia.cz

Operátor O2 zveřejnil data, kam jezdí jeho zákazníci v létě na dovolenou, respektive kde využívají jeho roamingové služby. Zajímavá jsou především místa mimo Evropskou unii. Tam vede Turecko, ale velký nárůst si letos připsaly státy na Balkáně.

V rámci Evropské unie se roaming konzumuje jako v domácí síti. Ale i tak má operátor přehled, do které země jeho klienti míří. V létě to je tradičně do středomořských destinací: Chorvatsko, Španělsko nebo Řecko. Ale letošním hitem je Itálie, kam podle O2 zamířilo o 60 procent návštěvníků víc než před rokem.

Letošní tropické léto pak podle dat O2 poslalo víc lidí na sever, ač ani tam se příliš ochladit nedalo. „Letos pozorujeme rostoucí zájem i o chladnější destinace – například do Polska letos vyrazilo o 16 % víc zákazníků než loni,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb v O2.

Mimo EU vede Turecko, trendem je Balkán

Při cestách do zemí mimo Evropskou unii, kde neplatí zvýhodněný roaming, byly donedávna ceny datového přípojení šíleně vysoké. Cestující se tak uchylovali k používání cestovatelských eSIM, které byly výrazně levnější. Podmínkou však bylo vlastnictví telefonu s podporou eSIM, kterých na trhu zase tolik nebylo. Situace je v tomto směru lepší až v posledním roce. Operátoři však už před časem nasadili zvýhodněné datové balíčky, které se v některých případech cestovatelským eSIM vyrovnají. Výhodou roamingových balíčků je jednodušší obsluha ze strany zákazníka včetně snadného vyúčtování. U O2 se jmenují tyto balíčky Data pas.

V případě zemí mimo Evropskou unii zaznamenal operátor O2 letos velký zájem cestovatelů o země na Balkáně: Srbsko, Severní Makedonii, Černou Horu a Albánii. Do Albánie podle dat operátora odcestovalo meziročně o 25 procent jeho zákazníků víc, do Černé Hory a Severní Makedonie pak dokonce o polovinu víc.

Nejnavštěvovanější země roamingových zákazníků O2 mimo Evropskou unii jsou však tradiční cíle Turecko, Švýcarsko a Egypt. Platí to pro letošní červenec, v zimě bude pravděpodobně pořadí jiné.

Kompletní pořadí je následující:

  1. Turecko
  2. Švýcarsko
  3. Egypt
  4. Albánie
  5. Srbsko
  6. Tunisko
  7. Bosna a Hercegovina
  8. Černá Hora
  9. Severní Makedonie
  10. Spojené státy americké

Roaming O2 mimo EU léto 2026

Datová pojistka pokračuje

O2 přidalo datovou pojistku od letošního června. Původně to měla být letní akce, ale nyní se operátor rozhodl, že funkci nechá u balíčku trvale. Funguje to tak, že i po vyčerpání dat zůstane uživatel online. Sice dost pomalu, ale dostatečně na základní vyřešení navigace nebo poslání zprávy přes messenger. V nabídce má O2 tři balíčky: Základní balíček s 1 GB roamingových dat vyjde na 199 Kč, což je o stovku míň než do června. Ale zkrátila se platnost z měsíce na tři dny. Takže je to spíš takový balíček pro tranzit nebo pro víkendový výlet.

Druhý balíček stojí 399 Kč a obsahuje 5 GB roamingových dat. Platnost je 14 dnů. Měsíční platnost má nejvyšší balíček za 499 Kč s 10GB balíčkem dat.

Konkurenční nabídky

Roamingové datové balíčky pro cesty mimo EU nabízejí i konkurenční operátoři. Třeba T-Mobile má v nabídce čtyři. Ten základní vyjde na stejnou částku jako u O2, tedy na 199 korun, a zákazník získá shodný datový objem: 1 GB. Platnost balíčku T-Mobilu je však delší, a to sedm dní (namísto tří dnů u O2). Další tři balíčky, které mají již měsíční platnost, pak přinášejí 2, 5 a 10 GB při cenách 379, 549 a 999 Kč.

Vodafone svým zákazníkům nabízí pro cesty mimo EU dva roamingové datové balíčky. Základní vyjde na 299 korun a přináší 3 GB na sedm dní, dražší pak za 599 korun obsahuje 7 GB s měsíční platností. Jak u Vodafonu, tak u T-Mobilu ovšem ve srovnání s O2 dojde po vyčerpání roamingových dat v příslušném balíčku k přerušení datového přenosu.

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