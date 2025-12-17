Po měsících čekání je tu snový tarif. Láká na levná neomezená data

Lukáš Hron
  8:55
Neobanka Revolut po měsících čekání spustila službu Revolut Mobile. Zaváděcí tarif přináší neomezené služby za zlomek ceny, kterou za datově neomezené tarify platí zákazníci tuzemských operátorů. V Česku máme ovšem prozatím smůlu, nová služba je v současnosti spuštěna pouze na vybraných trzích.
Již v květnu, kdy oznámila vstup na mobilní trh, společnost Revolut původem z Litvy avizovala, že zpočátku budou její mobilní služby dostupné pouze ve dvou evropských státech. Konkrétně zmiňovala Velkou Británii a Německo. První volba je logická, Revolut totiž v tomto ostrovním království sídlí.

Tu druhou pak společnost tehdy odůvodnila tím, že v Německu jsou ceny mobilních služeb jedny z nejvyšších v Evropě. V průběhu měsíců, kdy se na spuštění své mobilní služby připravovala, ovšem původní záměr přehodnotila. Místo Německa ji totiž spouští v Polsku. Mobilní služby v tomto státě přitom patří naopak mezi ty nejlevnější.

A co Revolut Mobile fungující na bází virtuálního operátora nabízí? Konkrétně v Británii je to předplacený mobilní tarif za zaváděcí cenu 12,50 libry. Tedy v přepočtu necelých 350 korun. Za tuto částku zákazník dostane neomezené služby – volání, SMS, mobilní data, a to ve Spojeném království. Dále má k dispozici 20 GB datového roamingu (EHP/USA), 50 minut roamingových hovorů (z EHP/USA do EHP/USA/Velké Británie), 50 minut mezinárodních hovorů (z Velké Británie do EHP/USA) a 100 roamingových/mezinárodních SMS.

Co se neomezených dat týče, tak zákazník se sice musí smířit s rychlostním omezením, ale není tak výrazné jako u českých operátorů. Revolut zákazníkům data pustí rychlostí 100 Mb/s, tedy i víc než desetkrát rychleji ve srovnání s rychlostmi tuzemských datově neomezených tarifů.

Zaváděcí nabídka platí do 23. února 2026, poté výše uvedený předplacený tarif vyjde na 14,99 libry měsíčně. Tedy necelých 420 korun. Ovšem ani na takovou částku se obdobné služby u tuzemských operátorů nedostanou.

Umí to i levněji, záleží na trhu

Pro polský mobilní trh si Revolut přichystal hned dva tarify, jejich cena je z pohledu zákazníka českých operátorů opravdu jako z říše snů. Oba tarify podle polského portálu Telepolis obsahují neomezené volání a SMS v rámci Polska a Evropské unie, liší se pak datovým objemem. Pro méně náročné uživatele je k mání 50 GB (7 GB v EHP), pro ty datově dychtivější pak čtyřikrát víc, tedy 200 GB (13 GB v EHP). I zde je přenosová rychlost omezena, a to na 80 Mb/s.

Od datového objemu se pak odvíjí výše měsíčního paušálu. U vyššího tarifu činí 45 zlotých, tedy v přepočtu 260 korun, u nižšího je to pouze 25 zlotých, tedy v přepočtu z pohledu cen českých tarifů směšných 145 korun. Revolut Mobile navíc umožňuje aktivovat až tři další čísla v rámci jednoho tarifu, ceny podle polského portálu začínají na 10 zlotých (necelých 60 Kč). Zákazník si může k Revolutu přenést své stávající číslo.

Tarif Revolutu si zájemci vyřídí přes stejnojmennou aplikaci. Mobilní služba funguje na základě flexibilní měsíční smlouvy, zákazník ji tak může kdykoli zrušit. Jediným úskalím může být fakt, že tarif je možné zřídit pouze ve formě eSIM. Výhodou je snadná a rychlá aktivace tarifu, nevýhodou logicky nutnost smartphonu, který eSIM podporuje. Její podpora není nicméně už výsadou jen drahých modelů, s virtuální SIM umí pracovat již i telefony s cenou okolo čtyř tisíc korun.

S takovou investicí budou případně muset počítat i potenciální zájemci o tarif Revolutu z řad tuzemských mobilních uživatelů. Prozatím ovšem není známo, kdy Revolut Mobile do Česka dorazí. V případě podobně agresivní politiky jako v Polsku by se zkoprnělý tuzemský mobilní trh mohl pořádně otřást v základech.

