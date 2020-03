Prodejny operátorů fungují dál, navštěvujte je jen v nutných případech

Karanténní opatření samo o sobě nařizuje, že by se lidé měli pohybovat venku jen v případě, že jdou do práce či nakoupit potraviny a další nezbytně nutné prostředky. Návštěva prodejen operátorů je proto tak trochu na hranici toho, co se považuje za pádný důvod. Operátoři navíc žádají, aby lidé co nejvíce úkonů prováděli z domova v samoobslužných aplikacích operátorů a chránili tak sebe i okolí.

Přesto však prodejny otevřeno mají. Jako nutnou návštěvu operátorské prodejny například Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) uvádí, kdyby třeba došlo k poruše některého ze zařízení, které operátor zákazníkovi zprostředkovává (internetový modem, telefon), což by mohlo znamenat, že by tak dotyčný přišel o kontakt s blízkými, přišel o nezbytné informace nebo se nemohl spojit s lékařskou asistencí.

„Služby elektronických komunikací jsou veřejně dostupnou službou nutnou pro zajištění celkového spojení všech obyvatel navzájem a udržení chodu celé ekonomiky. Proto musí operátoři své prodejny podle zákona nechat otevřené, a umožnit tak svým zákazníkům zůstat ve spojení s okolím. Zároveň však žádáme všechny občany, aby prodejny v těchto kritických dnech osobně navštěvovali jen v nejnutnějších případech. Velké množství žádostí o změny či nastavení služeb je možné dnes už provádět online či pomocí zákaznických linek,“ říká v tiskové zprávě Jiří Grund, výkonný ředitel APMS.



Služby a sítě mobilních operátorů jsou podle Krizového zákona (č. 240/2000 Sb.) považovány za prvky kritické infrastruktury státu. Podle aktuálního usnesení vlády (č. 214 bod. IV) se zákaz maloobchodního prodeje nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že poskytování služeb elektronických komunikací a jejich prodej v provozovnách není podle zákona o elektronických komunikacích živností spadající pod živnostenský zákon, zůstávají prodejny mobilních operátorů otevřené.