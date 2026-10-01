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Operátoři zastaví služby, které obírají Čechy o tisíce korun. A zpřísní pravidla

Lukáš Hron
  17:04
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Tisíce Čechů se v těchto dnech dozvěděli, že jim z účtů zmizela částka 99 korun. A to každý týden. Mnohdy jsou přitom přesvědčeni, že si žádnou placenou službu neobjednali. Na kauzu upozornil novinář Janek Rubeš poté, co se jednou z obětí podvodu stala jeho matka. A operátoři se rozhodli zakročit. Problematické služby provozovateli zastavili a chystají změnu pravidel.

„Případy, kdy zákazník neví nebo si není dostatečně vědom toho, že si aktivuje pravidelně placenou službu, nepovažujeme za přijatelné. Zákazník musí v okamžiku objednávky jednoznačně vědět, co si objednává, kolik služba stojí a že jde o opakovanou platbu,“ uvedl prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund v reakci na kauzu zneužití služby Premium SMS, která je standardní platební metodou.

Využívána je například pro nákup jízdenek, platbu za parkování, hlasování v televizních soutěžích či pro digitální obsah. Samotnou službu zpravidla poskytuje třetí strana prostřednictvím takzvaného agregátora, přičemž mobilní operátor pouze zajišťuje technické zpracování platby a její zahrnutí do vyúčtování zákazníka. Operátor je na základě dohod s jinými podnikateli tedy jen zprostředkovatelem možnosti hradit prémiové služby (prostřednictvím prémiových SMS) a případně tyto i skrze prémiové SMS také objednávat či přenášet obsah poskytovaný v jejich rámci.

I stovky korun za jediný hovor po Česku. Žádní podvodníci, je to legální

Již v minulosti si lidé opakovaně stěžovali, že si žádné prémiové služby neobjednali či nebyli dostatečně informováni o jejich objednání. Aktuální kauza je tak další z řady. Částka, která se podvedeným pravidelně každý týden strhává z jejich účtu, resp. přičítá k měsíčnímu vyúčtování, je záměrně nízká. Málokdo si toho totiž hned všimne. V případě obvyklé vyšší útraty u operátora se tak může škoda vyšplhat do tisíců korun. Jen za rok, pokud odliv financí včas neodhalí, tak mohou přijít o více než pět tisíc.

APMS informovala, že operátoři dlouhodobě řeší s agregátory podněty zákazníků týkající se služeb tohoto typu. Pokud zjistí, že došlo k porušení smluv či kodexu, přistoupí k ukončení spolupráce.

Neobjednali jsme si je, stěžují si u úřadu. Prémiové služby mají rizika

Po zveřejnění případu, na který upozornil Rubeš stojící za youtubovým kanálem Kluci z Prahy (více viz Janek Rubeš odhalil podvodné SMS: Čechy obírají o tisíce, obětí jsou i politici), operátoři opětovně prověřili dotčené služby a jejich objednávkový proces a vyzvali agregátory k okamžité nápravě.

„Výsledkem je, že u všech problematických služeb (včetně již předplacených) není možné od 1. 10. provádět platbu prostřednictvím platebního nástroje Premium SMS,“ informovala asociace s tím, že mimo to operátoři v průběhu října zpřísní pravidla pro povolování podobných služeb.

Nově tak bude možné využít pro jejich objednávku platební nástroj Premium SMS pouze za předpokladu, že jejich poskytovatel dostatečně prokáže, že zákazník v okamžiku objednávky jednoznačně věděl, co si objednává, kolik služba stojí a že jde o opakovanou platbu.

„Pohár trpělivosti s etickým přístupem některých agregátorů a poskytovatelů služeb prémiového obsahu přetekl. Vyslali jsme jednoznačný signál, že pokud poskytovatel služby nezajistí transparentní a srozumitelný nákupní proces, od nabídky přes objednávku až po aktivaci a následné účtování, nebude moci platební nástroj Premium SMS využívat,“ doplnil Jiří Grund.

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