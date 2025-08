Go na den a Go 10 GB. To jsou dvě nové předplacenky v nabídce O2. Každá z nich v sobě prakticky slučuje výhody dvou starších. V případě Go na den je to neomezené volání do všech sítí a účtování jen v případě jejího použití jako u předchozí Go Neomezené volání (zákazník platí za služby, jen když je používá) a k tomu 1 GB dat, tedy datový objem z předplacenky Go 1 GB.

Operátor tedy i u nové karty Go na den zachoval denní poplatek, avšak nově je o čtyři koruny vyšší než doposud. Zákazník tak při využití některé ze služeb operátora (hovor, SMS, data) zaplatí nově 29 korun za den. Za to ovšem dostane více než trojnásobek dat než dříve (karta Go Neomezené volání obsahovala na den 300 MB dat). Karta Go na den stojí 99 korun a obsahuje přednabitý kredit ve výši 100 Kč.

Druhá z nových předplacenek O2, Go 10 GB, vyjde na 299 korun. Zde tedy operátor zachoval stejnou pořizovací cenu, na kterou vyšly jeho dvě předchozí předplacenky Go 3 GB a Go 7 GB. Nová Go karta tak nabízí stejnou porci dat jako zmíněné obě předchozí předplacenky dohromady, tedy 10 GB. Navíc od té s nižším datovým objemem převzala ještě 100 volných minut do všech sítí. Už ne však volné SMS, v tomto případě operátor zachoval parametr z té s vyšším datovým objemem, kdy každá odeslaná SMS vyjde na 1,90 Kč. A po provolání volných minut si operátor za každou minutu naúčtuje 4,90 Kč.

Zákazníci, kteří si některou z nových Go karet pořídí, získají při prvním dobití kreditu v minimální výši 300 Kč jako bonus dalších 300 korun. Další měsíc tak služby na kartě mohou využívat zdarma – čerpání dobitého kreditu je po tuto dobu pozastaveno, spustí se až po spotřebování bonusového kreditu. Za 49 korun na den jsou zákazníkům k dispozici i Data naplno, tedy možnost neomezeného surfování na internetu plnou rychlostí po celých 24 hodin. V období prázdnin na ně v aplikaci Moje O2 čeká jeden den Dat naplno zdarma, a to každý týden.

Předplacenku s 10 GB dat má z konkurence v nabídce i T-Mobile. Polovinu datového objemu je však u této Twist karty nutné vyzvednout v aplikaci operátora, navíc nemá zákazník k dispozici žádné volné jednotky na volání. Za každou provolanou minutu tak zaplatí 4,50 Kč (o 40 haléřů méně než po vyčerpání volných jednotek předplacenkář O2), odeslání jedné textovky jej vyjde stejně jako u O2 na 1,90 Kč. Pořízení Twist karty nenáročné dataře vyjde na 200 korun, přičemž polovina této částky se jim vrátí v podobě přednabitého kreditu (100 Kč). Nicméně v následujících 12 měsících je měsíční balíček s 10 GB dat vyjde po 20% slevě už na 279 Kč, posléze pak již na standardních 349 korun. Po uplynutí omezeného období tak zaplatí o 50 korun měsíčně více než zákazníci O2.